Moni abi vetäytyy kirjoitusten alla omaehtoiseen karanteeniin – Tamperelaisabiturientti: “Perhe tuo ruokaa oven taakse”

Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat maanantaina 13.9. äidinkielen lukutaidon kokeella. Vaikka viralliset koronaohjeistukset vaihtelevat eri puolilla maata, moni abiturientti tahtoo varmistaa kirjoitustensa sujumisen ja jää omaehtoiseen karanteeniin ennen suoritusta.

Tamperelainen Alina Nuutila suorittaa lukion kolmessa ja puolessa vuodessa. Oikeustiedettä opiskelemaan haluavalla Tampereen lyseon lukion abilla on edessä viimeinen kirjoitusurakka, ja kaikki otetaan varman päälle jotta arvosanat avittaisivat unelmien opiskelupaikkaan oikeustieteellisellä puolella.

– Haluan varmistaa, että pääsen kirjoittamaan suunnitelmieni mukaan nyt, muuten ei ole enää uusintamahdollisuutta keväällä. Siksi olen pyytänyt koulusta luvan omaehtoiseen karanteeniin ennen kirjoituksia, L-rivistöä tavoitteleva Nuutila sanoo.

Karanteenilupa piti anoa erikseen, sillä Tampereen lyseon lukiossa päädyttiin muiden Tampereen kaupungin lukioiden tapaan pitämään abit lähiopetuksessa. Alueellisen pandemiatyöryhmän esimerkin mukaan myös koulut suosittelevat opiskelijoille kontaktien välttämistä vapaa-ajalla.

Karanteenisuositukset vaihtelevat kouluttain. Esimerkiksi Tampereen yhteiskoulun lukion kaikki abit siirtyvät etäopiskelemaan ensi viikon alusta alkaen. Kuva: Antti Eintola / Yle

Tulevien viikkojen järjestelyt ovat Alina Nuutilalle ennalta tuttuja. Hän muutti erilleen perheestään myös kevään kirjoitusten alla, ja nyt noudatetaan samaa kaavaa.

– Sain kuukaudeksi isäni tuttavalta vuokrakämpän, ja sinne perhe tuo minulle ruokaa oven taakse. Otin töistä muutaman viikon taukoa välttääkseni kontakteja, ja lisäksi katkaisin salijäsenyyden, Nuutila luettelee.

Opiskeleminen yksinäisessä asunnossa voi olla raskasta. Kukaan ei ole muistuttamassa taukojen tärkeydestä, ja Nuutila nauraa muistuttaneensa keväällä enemmän zombieta kuin opiskelijaa. Muutaman viikon vapaaehtoinen eristäytyminen on kuitenkin sen arvoista, ettei tarvitse jatkuvasti stressata omaa vointia tai arvuutella vieruskaverin yskän vaarallisuutta.

– Olen muutenkin taipuvainen stressaamaan kaikesta. Koronaa en näin vähillä kontakteilla pelkää, ja minulla on toinen rokotusaikakin huomenna, mutta normaalia flunssaa stressaan.

Kolmessa ja puolessa vuodessa tutkintoa suorittaville on onneksi varattu koululta erillinen karanteenitila, jossa kirjoittaminen onnistuu tarvittaessa flunssan vaivatessa kunhan koronatesti näyttää negatiivista.

Äiti on hyvää seuraa karanteenilaiselle

Kivenheiton päässä sijaitseva naapurikoulu, Tampereen yhteiskoulun lukio, on yksityinen opinahjo, joka saa noudattaa etäopetuspäätöksissä omaa linjaansa. Koulun kaikki abit siirtyvät etäopiskelemaan ensi viikon alusta alkaen.

– Koululla voi halutessaan suorittaa ylioppilaskokeeseen valmistavia preliminäärejä ja muita tenttejä. Suosittelemme abeille ylimääräisten kontaktien välttämistä vapaa-ajalla, mutta tämä on tietysti jokaisen oma asia, sanoo rehtori Tuija Flinck.

Moni abi tiukentaa olojaan omaehtoisesti, kuten kirjoitusurakkansa aloittava Amy Sova.

– Asun vielä äitini kanssa ja olen töissä samalla kun opiskelen. Nyt olen saanut töistä lomaa kahdeksi viikoksi ja äiti on luvannut hoitaa kaikki ruokaostokset. Äidin kanssa on onneksi hyvä tiimihenki ja meillä on aina hauskaa kotona.

Suuri osa Sovan ystäväpiiristä asuu yksin ja joutuu tekemään omat ruokaostoksensa.

– Siinä heille tulee tietysti joitakin kontakteja. Mutta ei olla sovittu, että hengailtaisiin tai nähtäisiin. Nyt ollaan kaikki ihan vaan kotona.

Amy Sova ehti haaveilla koronan olevan syksyn kirjoituksiin mennessä voitettu. “En ole silti stressaantunut.” Kuva: Antti Eintola / Yle

Sekä Amy Sova että Alina Nuutinen painottavat vertaistuen tärkeyttä omaehtoisen karanteenin aikana. On helpompi olla yksin ja keskittyä opiskelemaan kun kaverit eivät lähettele kuvia puistopiknikeiltä.

– Sellainen olisi tiukka paikka. Mutta tuntuu, että moni kaveri on itsekin lukemassa ja karanteenissa, joten ehkä sellaista tilannetta ei tule ainakaan meidän kolme- ja puolivuotisten kesken, Alina Nuutila sanoo.

– Uskon, että kaveripiirissäni otetaan karanteeni vakavasti. Vertaistuki on tärkeää, ja on kiva tietää ettei ole ainoana jäämässä paitsi kaikesta. Eiköhän karanteeni mene nopeasti ohi, Amy Sova hymyilee.

Kouluilla on jo koronarutiini kirjoituksiin

Syksyn ylioppilaskirjoituksiin osallistuu tänä vuonna noin 45 000 kokelasta kautta maan. Vaikka määrä on hieman pienempi kuin viime syksynä, aiempiin vuosiin verrattuna suosio on kasvanut, sanoo pääsihteeri Tiina Tähkä ylioppilastutkintolautakunnasta

– Tähän on vaikuttanut sekä korona-aika että muutokset korkeakoulujen valintaperusteissa. Uusimista tehdään nyt aiempaa enemmän.

Syksyn kirjoituksista selvitään hieman helpommalla kuin kevään.

– Useimmissa lukioissa on vain 1-3 koepäivää, jolloin on hyvin suuri joukko kokelaita samaan aikaan paikalla. Muina koepäivinä on todennäköisesti aika paljon vähemmän väkeä. Pitkä englanti on se, mitä kirjoitetaan tosi paljon, Tiina Tähkä kertoo.

Tampereella opiskelijaterveydenhuolto on nopeuttanut tehosterokotteiden antamista, ja abit voivat hakea toisen rokotteen jos ensimmäisen saamisesta on kulunut viisi viikkoa. Kuva: Antti Eintola / Yle

Ylioppilastutkintolautakunnan tehtävä on ohjeistaa lukioita, jotka sitten ohjeistavat opiskelijoitaan. Tähkä uskoo, että lukioissa alkaa olla poikkeusjärjestelyihin ohjeistamattakin melko hyvä rutiini.

– Nyt edessä ovat jo neljännet koronakirjoitukset ja kokemusta on.

Tästä kokemuksesta Amy Sova olisi mieluusti voinut jäädä paitsi.

– Olin jo ehtinyt unelmoida siitä, että voitaisiin olla ihan ilman maskeja ja että kaikki olisi palannut jo normaaliksi. Mutta ei tämä minua häiritse, en ole stressaantunut. Kaikki menee eteenpäin, tilanteesta riippumatta.