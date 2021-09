Suomen ensimmäinen lukion skeittilinja aloitti Tampereella – oppilaista ei valmenneta huippuskeittaajia vaan skeittikulttuurin moniosaajia

Valmennus on skeittauksessa uusi ja vieras asia eikä laji ole valmennettavissa samoin kuin yleisurheilu. Skeittilinjan valmentajat mieltävät itsensä enemmän mentoreiksi tai tutoreiksi.

Tampereella Sammon urheilu- ja viestintälukion skeittilinjalla on otettu ensiaskeleet tänä syksynä. Skeittilinja on Suomen ensimmäinen ja opintonsa aloittaneita on yhdeksän. Lajia harjoitellaan ympäri vuoden.

– Ruotsissa Malmössä tällainen skeittilinja on toiminut jo vuodesta 2005, kertoo skeittilinjan koordinaattori Teemu Grönlund.

Skeittilinjalaiset opiskelevat normaalin lukion oppimäärän. Painotus on taideaineissa, audiovisuaalisessa viestinnässä sekä tapahtumajärjestämisessä. Audiovisuaalisuus, eli valokuvaus ja videoiden tekeminen on olennainen osa skeittikulttuuria.

– Jos joku haluaa painottaa enemmän kilpaurheilupuolelle, tällöin on mahdollista hyödyntää urheiluakatemian tukea. Mutta kilpaurheilu on vain yksi pieni osa skeittausta, Grönlund alleviivaa.

Skeittilinjan toiminta painottuu vahvasti Hiedanrannan skeittihalliin, joka on kansainvälisestikin tunnettu ja arvostettu paikka. Kuvassa koordinaattori Teemu Grönlund. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

– Selkeästi tätä nyt aloittanutta porukkaa kiinnostaa koko skeittikulttuuri. Siihen kuuluu esimerkiksi kaupunkikulttuurin kehittäminen, yhteisöllisyys ja tapahtumat. Ja muoti!

Grönlund ei pidä ollenkaan mahdottomana sitä, että linjalaisista joku tai jotkut tuovat markkinoille uusia muotisuuntia.

– Skeittaajat ovat aina olleet etulinjassa keksimässä muotisuuntia ja parin vuoden kuluttua sitä suuntaa on näkyvillä kauppaketjujen näyteikkunoissa.

Hiedanranta keskiössä

Grönlund on Pirkanmaan Kaarikoirat ry:n puheenjohtaja ja hän on ollut hankkeessa mukana alusta saakka. Ammatiltaan Grönlund tutkija sekä biologian ja maantieteen opettaja.

Taustajoukoissa ovat olleet Tampereen kaupunki ja Sammon urheilu- ja viestintälukion rehtori Tuija Ylöniemi. Yhteistyötä on tehty myös Olympiakomitean ja Tampereen Urheiluakatemian kanssa.

Skeittilinjalaiset harjoittelevat Suomen suurimmassa betonisessa skeittihallissa Tampereen Hiedanrannassa. Halli on harrastajien itsensä rakentama.

– Tämä on ollu kyllä pitkä haave ja unelma. Kyllä se höllii todella paljon, että homma on nyt saatu käyntiin, Grönlund sanoo.

Hän painottaa, että sisältöjä suunnitellaan oppilaiden mielenkiinnon mukaan.

– Hiedanrannan ympäristö inspiroi varmasti jokaista kehittämään omia vahvuusalueitaan, mitä ne ikinä ovatkaan. Tänä päivänä lukio-opiskelu on työlästä ja aikaavievää, tämä on vastapaino sille.

"Mä haluun vaan skeittaa"

Yhdeksän kuukautta skeittausta harrastanut Oona Kaskinen muutti Turusta Tampereelle skeittilinjan perässä.

– Halusin varmistaa, että koulun ohella pystyn harrastamaan lajia mahdollisimman paljon.

Oona Kaskinen on kiinnostunut myös Tampereen kaupunkikulttuurin kehittämisestä. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Ruu Ahlstedt on kotoisin Fiskarsista. Hän alkoi skeitata tosissaan puolitoista vuotta sitten.

– Skeittaan joka ikinen päivä. Otan lajin tosissani, koska tämä on se mitä haluan tehdä.

Tarkoittaako tämä siis ammattilaiseksi tähtäämistä?

– Mulla ei ole mitään tavoitetta, että haluaisin vaikka ammattiskeittariksi. Haluan vaan skeitata niin paljon kuin pystyn ja kehittyä siinä niin paljon kuin pystyn.

Ruu Ahlstedt haki skeittilinjalle äidin suosituksesta. Toinen vaihtoehto oli Torkkelin kuvataidelukio Helsingissä. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Kaskisen tavoitteena on taitojen kehittyminen.

– Haaveilen oppivani uusia temppuja – sellasia, joita olen haaveillu tekeväni. Ja haluaisin näyttää ihmisille, että skeittaus on hyvä juttu eikä vaan sitä, että voi ei, kova ääni kuuluu kadulta.

– Mä haluun vaan skeittaa ja päästä koulusta hyvillä arvosanoilla, Kaskinen summaa.

Valmennus uusi asia Suomessa

Ohjattua skeittausta on linjalaisilla kaksi kertaa viikossa. Linjalla on kaksi valmentajaa, ammatitason skeittaajat Jussi Korhonen ja Samu Karvonen. Korhonen on opiskellut liikuntaneuvojaksi ja Karvonen viimeistelee ammattivalmentajan tutkintoa Varalassa.

Korhonen on skeitannut yli 30 vuotta ja luonut myös kansainvälistä uraa. Hänellä on kilpaurheilijan status, mikä on Suomessa harvinaista.

Karvonen on edistänyt skeittikulttuuria monipuolisesti, esimerkiksi luomalla brändejä. Hän on yksi tunnetuimmista lajin edustajista Suomessa.

– Olisi niin paljon kerrottavaa ja infoa, mitä haluaisin työntää näille opiskelijoille. Haluan jakaa oppejani eteenpäin, Karvonen sanoo.

Korhonen toteaa, että joidenkin mielestä hän voi olla liian vanha näihin hommiin.

– Ikä näkyy siinä, että näistä leikeistä palautuminen vie pidemmän aikaa. Aina kun hyppään laudan päälle, olen 14-vuotias. Ja näiden lukiolaisten kanssa tunnen olevani monessa asiassa samalla viivalla.

Samu Karvonen ja Jussi Korhonen ovat skeittauksen ammattilaisia. "Nyt olemme ammattiopettajia, mutta lajin sisällä voit olla ammattilainen monella tapaa." Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Karvonen toteaa, että skeittauksen valmennus on uusi ja vieras asia Suomessa. Laji ei ole valmennettavissa siten kuin vaikka yleisurheilu.

Aikanaan hänellä ei ollut ketään, joka olisi kertonut ajatuksiaan tai jakanut oppejaan. Nyt hän voi olla sellainen skeittilinjalaisille.

– Valmentaja on sananakin vähän vieras. Enemmänkin olemme mentoreita tai tutoreita.

Ammattiskeittari vai skeittauksen ammattilainen?

Skeittauksessa ammattilaisuus ei ole kiinni lajitaituruudesta. Karvosen mukaan ammattilainen voi olla monella tapaa. Lajin sisällä voi olla ammattivalokuvaajana, tapahtumatuottajana tai paikallisseuran ammattilaisena, joka on rakentamassa skeittiparkkeja ja viemässä lajia eteenpäin.

– Mehän annamme ja näytämme nyt niitä mahdollisuuksia, mitä lajin sisällä voi tehdä samalla, kun nauttii harrastamisesta.

Korhonen lisää, että nykypäivänä vaihtoehtoja on onneksi paljon.

– Pitkään työ oli pelkkää mallintyötä ja muotiedustusta ja vain harva saattoi saada kilpaurheilijan uran. Oheiskrääsä oli se mikä elätti.

Millaisia nuoria aikuisia valmentajat haluaisivat nähdä lukiovuosien jälkeen?

– Ilmaisu- ja liikuntataitoisia. Sellaisia, jotka uskaltavat kokeilla rajojaan – muutenkin kuin auktoriteettien suhteen, Jussi Korhonen sanoo.