Nuoret haastavat mopomiiteissä poliisia tahallaan ja kuvaavat videoita TikTokiin – "Käytös on todella uhkaavaa", ylikomisario kommentoi

Oulussa asukkaat, yrittäjät ja poliisi ovat kyllästyneet mopoilijoiden tapaamisten eli mopomiittien aiheuttamaan kaaokseen.

Viime viikonloppuna mopomiittejä eli yleensä alaikäisten mopoilijoiden kokoontumisia oli kolmessa paikassa: Ruskossa, Kempeleessä ja Kaakkurissa.

Oulun valvonta- ja hälytysyksikön johtaja ylikomisario Jyrki Kivirinnan mukaan poliisi saa mopomiiteistä ilmoituksia joka viikonloppu. Tällä kertaa hälytystehtävä kuitenkin äityi varsinaiseksi välikohtaukseksi.

Poliisi kertoi tiistaina 31. elokuuta, että tapaamisen nuoret olivat muun muassa piirittäneet poliisiauton ja heittäneet sitä kivillä.

– Käytös oli todella uhkaavaa, ei millään tavalla normaalia käytöstä kansalaisilta tai edes nuorilta, Kivirinta kommentoi.

Ennen välikohtausta poliisipartio oli saapunut Kempeleen Zatelliitti-alueelle puuttuakseen yleiseen häiriöön ja liikenteen vaarantamiseen. Kivirannan mukaan paikan päällä nuoriso kuitenkin vastusti poliisia "joukkohurmoksen" kaltaisessa tilassa.

– Poliisi on selvästi haastamisen kohteena ja osa nuorista saattaa saapua paikalle juuri näyttääkseen poliisille, mitä uskaltaa tehdä, Kiviranta kertoo.

Tilanne on yleistymässä myös muualla Suomessa ja Oulussa poliisin vastustamista on nähty kesällä myös muissa yhteyksissä. Kivirinnan mukaan poliisille uhittelu on selvästi lisääntynyt kesän aikana, vaikka viikonlopun tapahtumat veivätkin tilanteen uudelle tasolle.

Työpaikalla odottaa kauhu

Kaakkurissa, mopomiittien vakiopaikassa työntekijöitä odottaa usein viikonloppujen tapaamisten jälkeen kauhu. Power Kaakkurin myymäläpäällikkö Jouni Kaivosojan mukaan ikinä ei voi tietää, mitä töihin tullessa on vastassa.

– Takapiha kauhistuttaa. Siellä on esimerkiksi poltettu autoa ja kaadettu lavoja. Pikkuisen hirvittää aina, Kaivosoja kertoo.

Viimeisimmäksi mopomiiteistä aiheutuneeksi vahingoksi Kaivosoja kertoo myymälän ikkunoiden halkeamisen. Mainosteippien vaihdon yhteydessä paljastui, että ikkuna oli säpäleinä.

– Kyllä tämä on mopomiittien sivuvaikutus, en näe mitään muuta syytä. Tuskin ikkunat itsestään halkeavat tuolla lailla.

Yrittäjälle mopoilijat ovat riesa erityisesti parkkialueilla. Moni alueen liike sulkee ovensa jo ennen mopomiittien alkamista, mutta erityisesti viikonloppuisin melu ja häiriö saattaa alkaa jo alkuillasta.

Kaakkurin parkkipaikalle on tehty hidasteita kaahailijoiden hillitsemiseksi, mutta keino ei ylikomisario Kivirinnan tai myymäläpäällikkö Kaivosojan mielestä vielä riitä.

– Tätä on jatkunut jo todella pitkään ja liian pitkään meni, ennen kuin hidasteita alettiin tekemään, Kaivosoja kommentoi. Ylikomisarion mukaan hidasteita on määrä tehdä alueelle vielä lisää.

Tilaisuus tekee varkaan

Ilmoituksia melusta ja häiriöistä tulee mopomiittien seurauksena poliisille joka viikonloppu. Ilmoituksia tekevät niin alueiden asukkaat kuin yrittäjät, ylikomisario Jyrki Kivirinta kertoo.

– Melu on suurin syy ilmoituksille, mutta myös erilaisia onnettomuuksia on tapahtunut, Kivirinta valottaa.

Kesän aikana mopotapaamisissa on kirjattu rikosilmoituksia erityisesti vakavasta piittaamattomuudesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Poliisi on takavarikoinut useita kymmeniä ajokortteja ja määrännyt kuskeja määräaikaisiin ajokieltoihin.

Rikkeiden kirjosta huolimatta kyse on pikemminkin spontaanista kokoontumisesta kuin järjestäytyneestä toiminnasta. Tapaamisia sovitaan lyhyellä aikavälillä sosiaalisessa mediassa ja osallistujat ovat pitkälti alaikäisiä. Usein tapaamisista päätyy myös videoita sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi viikonlopun välikohtaus leviää ylikomisarion mukaan TikTok-palvelussa.

– Jos tilanne jatkuu samanlaisena, tällä saattaa olla kohtalokkaita seurauksia. Emme toivo, että nuoria menetettäisiin tällaisissa kokoontumisissa, ylikomisario Kivirinta kommentoi.

Jatkossa poliisi aikoo yhä valvoa mopomiittejä, mutta pyrkii myös muuttamaan nuorten tietä, ennen kuin lisäongelmia syntyy. Jos nuori syyllistyy rikokseen, kuten liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, kuvioihin astuu mukaan myös lastensuojelu.

– Nyt on tarkoituksena herättää vanhempia huomaamaan, mitä nuoriso tekee ja mitä iltaisin ja öisin tapahtuu. Vanhemmat, rakastakaa lapsianne ja asettakaa rajoja.

Kivirinta toivoo, että myös nuoret muistaisivat tekojensa riskit. Onnettomuuden sattuessa sen kohteena voi olla toinen nuori, joka saattaa menettää henkensä hetken huvin vuoksi.

