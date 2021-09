Norjassa tehtiin uusi koronaennätys, yhteiskunnan avaaminen toistaiseksi jäihin

Norjassa rekisteröitiin viime vuorokauden aikana 1 796 uutta koronatartuntaa, kertoo maan kansanterveyslaitos.

Luku on suurin päiväkohtainen tartuntojen määrä Norjassa koko pandemian aikana. Edellinen ennätys kirjattiin viime viikon lopulla.

Tartuntamäärä on tällä hetkellä Pohjoismaiden korkein.

Viime viikon aikana Norjassa on kirjattu keskimäärin 23 tartuntaa 100 000 ihmistä kohti. Aiemmalla viikolla luku oli 11.

Kansanterveyslaitoksen mukaan koronatartunnat ovat levinneet erityisesti kouluissa.

Pahentuneen tartuntatilanteen takia Norjan yhteiskunnan avaaminen on keskeytetty toistaiseksi, jotta rokotuskattavuutta saataisiin paremmaksi, sanoo Espen Nakstad Norjan terveysvirastosta. Hänen mukaansa maan hallitus ottaa kantaa koronatilanteeseen lähiaikoina.

Norjan terveysministeri Bent Høie varoitti pandemian neljännestä aallosta, joka voi olla edessä jo tänä syksynä.

– Ihmisten on pysytttävä kotona. Jos ilmenee oireita on käytävä testissä, vaikka olisi rokotettu, sanoi terveysministeri Høie NRK:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Høien mukaan Norja ei ole ottamasssa käyttöön maanlaajuisia rajoituksia. Ministeri vetosi erityisesti lasten ja nuorten asemaan pandemian keskellä ja siihen, että altistumisia tapahtuu tällä hetkellä pääosin rokotettujen keskuudessa.

Norjassa kunnat voivat itse päättää, millaisia rajoituksia ne ottavat käyttöön.

Eniten uusia tartuntoja rekisteröitiin Oslossa, yhteensä 677. Kaupunkiin ei kuitenkaan olla ainakaan toistaiseksi määräämässä koronasulkua.

Norjalaisista vajaat 57 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta ja 71,5 prosenttia yhden.

Norjassa on rekisteröity pandemian aikana yhteensä runsaat 160 000 koronatartuntaa. Viruksen seurauksena on kuollut 814 ihmistä. Norjassa on vajaat 5,4 miljoonaa asukasta.

