STM:n Varhila: "Jos emme testaa ja jäljitä, tilanne on menetetty"

Hallituksen uutta koronastrategiaa on monilla paikkakunnilla odotettu kuin kuuta nousevaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila arvioi, että hallitus voisi päättää strategiasta lähipäivinä, todennäköisesti ensi viikolla.

Varhila sanoi keskiviikkoillan A-studiossa, että tuleva, uusi koronastrategia ei kuitenkaan koske nykytilannetta.

– Tällä strategialla tähtäämme vasta tilanteeseen, jossa saavutettu rokotekattavuus on olemassa ja yhteiskunta pystytään pitämään auki.

Varhila arvioi, että riittävä rokotekattavuus voitaisiin saavuttaa lokakuun alkupuolella tai puolessa välissä.

Varhilan mukaan uuden strategian peruslinja pysyy: tartuntaketjut pitää saada taltutettua.

– Uuden strategian peruslinja on edelleen sama. Testausstrategia on sitten oma, erillinen dokumenttinsa ja se tulee tähän jälkikäteen liitteeksi. Mutta on ilman muuta selvää, että jos me emme tartuntaketjuja saa poikki ja jos me emme testaa ja jäljitä, niin silloin tämä tilanne on menetetty.

– Samalla tavalla pitää jatkaa [testausta ja jäljitystä], kunnes meillä on mahdollisimman korkea rokotekattavuus.

Koronatestaus ja -jäljitys kuormittavat perusterveydenhuoltoa, ja jäljitykseen on rekrytoitu jopa eläkkeellä olevia työntekijöitä.

Turun pormestari Minna Arve (kok.) peräänkuuluttaa nopeita päätöksiä, koska kansalliset ohjeet eivät vastaa nykytilannetta. Terveydenhuollon henkilökuntaa käytetään koronatestauksen ja -jäljityksen tehtävissä, jolloin he ovat pois muusta terveydenhuollosta.

– Kaikkein olennaisinta olisi se, että meillä on kunnissa ennustettavuutta. Miten arvioimme syksyn suunnitelmia? Miten saamme henkilökunnan riittämään? Milloin puretaan rokotekattavuuden kasvaessa ja minkäkinlaisia velvoitteita on jäljityksen ja testaamisen suhteen?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL haluaisi höllentää testauskriteereitä. Se on linjannut testauksesta siten, että kaksi rokotetta saaneiden ei tarvitsisi vähäisten oireiden takia hakeutua koronatestiin.

Kirsi Varhila kertoo, että STM on saanut apulaisoikeusasiamieheltä huomautuksen, jossa ministeriötä kehotetaan valvomaan, ovatko THL:n ohjeistuksen lakipykälien mukaisia.

– Me olemme pyytäneet THL:ltä heidän ohjeistuksensa oikeudellisen arvion.