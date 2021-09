Timo Soini liikuttui, kun vanhat futiskaverit yllättivät suorassa lähetyksessä: "Nyt meni tunteisiin, tätä en unohda"

Tunneihmiseksi tunnustautuva ex-ulkoministeri Timo Soini liikuttui Puoli seitsemän -ohjelman suorassa lähetyksessä, kun hänen lapsuuden aikaiset jalkapallokaverinsa yllättivät. He lähettivät Soinille paikalliseura Espoon tikkojen 50 vuotta vanhan pinssin. Soini tunnetaan kovana futisfanina, mutta myös hän itse pelasi Tikoissa juniorina jalkapalloa.

Samalla Soinin lapsuudenystävät paljastivat, että Soini oli nuorena myös taitava koripallossa ja suorastaan haka pöytälätkässä. Nuoruuskaverien muistelot olivat Soinille koskettava hetki.

– Nyt meni tunteisiin, Soini muotoili ja kiinnitti pinssin rintapieleensä. Samaan paikkaan, josta hän aikoinaan irrotti Perussuomalaisten pinssin suuren mediahuomion saattelemana.

"Kyllä mies vielä tunnetaan"

Timo Soini vetäytyi valtakunnan politiikasta vuonna 2019. Median valokeilaan hän päätyi taas viime viikolla ilmestyneen muistelmateoksensa vuoksi. Vaikka mediassa esiintymiset ovat vähentyneet, juttusille tullaan Soinin mukaan toreilla yhä lähes samaan tahtiin kuin politiikan aktiivivuosina.

– Kyllä mies vielä tunnetaan. Tervehdyksiä tulee yhä ja näitä isompia hittejä kuten jytkyä. Ja kyllä näitä omenat, melonit ja lippalakit -juttuja kuulee ihan viikoittain, Soini viittasi sutkauksiinsa.

Toisin kuin aktiivipoliitikkovuosina nyt kohtaamiset ovat olleet Soinin mukaan pääosin hyväntahtoisia.

– Olen herättänyt tunteita puolesta ja vastaan poliittisen urani aikana. Nyt se on vähän samanlaista kuin tapaisi vanhan opettajan. Tulee jotain hauskaa mieleen!

Mutta joko sutkautusten kuuleminen kyllästyttää Soinia?

– Kyllä minä kestän sen. Oli sekin aika, että tuntui, että taas tätä samaa, mutta nythän se on jo retroa, Soini lohkaisi Puoli seitsemän -ohjelmassa.

"Anteeksi on kova sana"

Soini tuli politiikassa tunnetuksi vahvoistakin mielipiteistään. Mutta ovatko vuodet hioneet särmiä loivemmiksi?

– Kyllä ne mielipiteet saattaa olla vielä sitä, mitä ne ovat, mutta en varmaan enää niin hanakasti lähde sanomaan.

– Pakko sanoa, että politiikassa myös löin turpaan ja sain turpaan. Kyllä minä siinä mielessä olin kovapintainen. Ei pidä nyt jäljestä hirveästi selittää, että olen aina ollut empaattinen, sympaattinen ja mukava. Ne ovat minun lähtökohtani, mutta silloin kun kilpailu on kova, niin matsit on yritetty voittaa.

Soini jatkoi puhumalla anteeksi pyytämisen vaikeudesta.

– Olen yrittänyt opettaa itseäni pyytämään anteeksi. Se on kova sana se anteeksi. Se on eri kun sanoo "sori" tai "enhän mä tarkoittanut". Kun sanoo anteeksi, niin silloin rupeaa tapahtumaan.

Joko se sitten Soinilta onnistuu?

– Kyllä se nykyään onnistuu aika hyvin, mutta sitä on harjoiteltu, koska olen joutunut pyytämään niin monta kertaa anteeksi. Ei se helppoa ole. Pitää katsoa silmiin ja sen anteeksipyynnön pitää olla vilpitön. Ja sitähän ei voi tietää, antaako se toinen anteeksi vai ei?.

Viekö tulevaisuus Raumalle?

Tulevaisuuden suunitelmistaan Soini muotoili varovaisesti. Elokuussa uutisoitiin, että Soini olisi hakemassa Rauman kaupunginjohtajaksi.

– Prosessi on käynnissä. Siellä on haku päällä. On hakijoita ja on suostumuksen antajia ja minäkin olen keskustellut tämän valintaryhmän ja konsulttien kanssa ja asia on kesken, Soini myhäili.

