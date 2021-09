Tyttöjen jalkapallomaajoukkue pakoilee peloissaan Talibania Afganistanissa – Takana on jo viisi epäonnistunutta evakuontiyritystä

Viikko sitten Afganistanissa Kabulin lentokentällä tapahtunut pommi-isku tappoi 169 afganistanilaista ja 13 yhdysvaltalaista. Lisäksi se oli isku vasten kasvoja yritykselle pelastaa Afganistanin tyttöjen jalkapallomaajoukkue, kertoo uutistoimisto AP.

– He olivat muutaman askeleen päässä vapaudesta, sanoo Kanadassa asuva Farkhunda Muhtaj, Afganistanin naisten jalkapallomaajoukkueen kapteeni.

Hän kertoo pitävänsä yhteyttä tyttöihin ja yrittävänsä rohkaista heitä pysymään tyyninä.

– He ovat kauhuissaan ja toivottomia omasta tilanteestaan, Muhtaj sanoo.

Muhtaj ja entinen Yhdysvaltain edustajainhuoneen kansliapäällikkö Robert McCreary ovat mukana kansainvälisessä pelastusyhteistyössä, joka yrittää saada 14–16-vuotiaat jalkapalloilijat perheineen ja läheisineen pois Afganistanista ja Talibanin hallinnon alta.

– He ovat uskomattomia nuoria naisia, joiden pitäisi olla pelaamassa ja leikkimässä takapihoilla ja ystäviensä kanssa. Mutta siellä he ovat, erittäin huonossa tilanteessa vain siitä syystä, että he pelaavat jalkapalloa, McCreary sanoo.

Epätoivon partaalla olevat tytöt jännittävät nyt peloissaan Afganistanissa ja siirtvät paikasta toiseen pakoillakseen Talibania. Viime päivien aikana yhteensä 133 hengen ryhmä on joutunut pettymään viisi kertaa epäonnistuneen evakuointiyrityksen vuoksi.

Vain pari päivää ennen Kabulin lentokentän itsemurhaiskua Afganistanin naisten jalkapallojoukkue onnistui lähtemään maasta. Australia myönsi yhteensä 77 viisumia urheilijoille, joukkueenjohdolle, perheenjäsenille ja muille sukulaisille.

Myös tämän pelastusoperaation takana oli monikansallinen yhteistyö, jossa oli mukana muun muassa naisten maajoukkueen entinen kapteeni ja perustajajäsen Khalida Popal, kertoo The Washington Post (siirryt toiseen palveluun).

Tyttöjen päästäminen maasta lisäisi hyvää tahtoa

Naisten maajoukkueen lisäksi myös tyttöjen joukkue voi hyvinkin olla Talibanin vainon kohteena, sanoo Muhtaj. Ei vain siksi, että naisten ja tyttöjen urheilu on kiellettyä, vaan myös siksi, että he ovat olleet ajamassa tyttöjen etuja ja olleet aktiivisia jäseniä yhteisöissään.

McCrearyn mukaan operaatiossa, jonka nimi on Operaatio jalkapallot (Operation Soccer Balls), on mukana useita maita. Yhdysvaltojen lisäksi Australia, Ranska ja Qatar ovat ilmoittaneet halustaan auttaa. McCreary myös vetoaa Talibaniin, että tyttöjen lähtöä maasta helpotettaisiin. Tämä lisäisi hyvää tahtoa Talibanin ja muun maailman välillä.

– Jos pystymme suojelemaan näitä nuoria naisia ja tyttöjä, niin uskon että maailma huomaa tämän ja heille tullaan tarjoamaan useampiakin turvapaikkoja, McCreary sanoo.

Yhdysvaltain naisten jalkapallomaajoukkueen entinen kapteeni Julie Foudy sanoo, että tyttöjen pelastusyritykset nostavat esille "näiden nuorten naisten tärkeyden tasa-arvolle ja demokratialle sekä kaikelle muulle, mitä me arvostamme tässä maassa".

Hänen mukaansa kaikkien naisurheilijoiden – ja ihmisten – tulisi nousta ylös ja tehdä se, mikä on oikein.

McCrearyn mukaan pelastustiimi kokee olevansa henkilökohtaisesti vastuussa, sillä Yhdysvallat auttoi Afganistanin tyttöjä menemään kouluun ja pelaamaan jalkapalloa.

– Meidän täytyy auttaa heitä nyt. Heille ei saa käydä huonosti siksi, että me autoimme heitä.

