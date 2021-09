FT: Britannia etsii ydinsukellusveneilleen uutta tukikohtaa Skotlannin itsenäistymisen varalta

Britannian puolustusministeriö on laatinut salaisen suunnitelman Trident-ydinsukellusveneiden toiminnan turvaamiseksi, mikäli Skotlanti jossain vaiheessa itsenäistyisi.

Tällä hetkellä ydinohjuksia kantavien sukellusveneiden kotisatama on Skotlannin länsirannikolla sijaitseva Clyden laivastotukikohta.

Britannian suosima vaihtoehto olisi jatkaa toimintaa entiseen malliin vuokraamalla Clyden laivastotukikohdan maa-alueet, mutta myös toiminnan siirtämistä Yhdysvaltoihin tai Ranskaan on alustavasti selvitetty.

Suunnitelmista kertoi torstaina sanomalehti Financial Times (siirryt toiseen palveluun), joka oli haastatellut lukuisia hankkeesta tietäviä nimettömiä viranomaislähteitä.

Britannian ydinasepelote perustuu neljään Vanguard-luokan sukellusveneeseen, joista yksi on aina merellä valmiudessa laukaisemaan kostoiskun, mikäli Britannia joutuisi ydinaseiskun kohteeksi.

Itsenäistymisäänestyksestä sopuun

Itsenäisyyttä ajava Skotlannin kansallispuolue SNP ja vihreät pääsivät elokuussa sopimukseen siitä, että uusi kansanäänestys itsenäistymisestä tulee järjestää viiden vuoden kuluessa, mahdollisesti vuonna 2023.

Mikäli äänestys toteutuu ja alue jossain vaiheessa itsenäistyy Britanniasta, Lontoo joutuu todennäköisesti etsimään uuden sataman ydinsukellusveneilleen, sillä valtapuolue SNP on kautta historiansa vaatinut ydinaseiden poistamista Skotlannista.

– Kuten monet muutkin skotlantilaiset olen aina pitänyt kammottavana, että Britannia on varastoinut ydinaseitaan takapihalleni, Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon kirjoitti vuonna 2019. (siirryt toiseen palveluun)

Prostestoijat osoittivat mieltään ydinaseita vastaan Clyden laivastotukikohdan edessä Skotlannissa huhtikuussa 2015. Kuva: EPA / Joey Kelly

Kallista tai poliittisesti vaikeaa

Financial Timesin mukaan Britannian puolustusministeriö katsoo, että maalla olisi kolme vaihtoehtoa, mikäli Skotlanti joskus itsenäistyisi ja ottaisi ydinaseita vastustavan linjan.

Ensimmäinen vaihtoehto olisi siirtää sukellusvenetukikohta Britannian omalle maaperälle. Todennäköisimmin Trident-järjestelmä sijoitettaisiin Devonportin laivastotukikohtaan Englannin kanaalin rannalle, Financial Times raportoi.

Tukikohdan vaatiman muutostyön on arvioitu maksavan noin 3,5–4,6 miljardia euroa.

Toinen vaihtoehto on siirtää sukellusveneet operoimaan amerikkalaisista tai ranskalaisista laivastotukikohdista käsin. Financial Timesin mukaan tämä vaihtoehto on valtionvarainministeriön suosikki, sillä se on kaikista edullisin ratkaisu.

Turvallisuuspoliittisesti Nato-liittolaisiin nojaaminen olisi kuitenkin hankalaa, sillä se heikentäisi jossain määrin Britannian itsenäisen ydinasepelotteen uskottavuutta.

Päästyään merelle ydinsukellusvene olisi edelleen uskottava pelote, mutta järjestelmien huoltoaikataulut ja alusten rotaatio pitäisi tässä mallissa sopia yhdessä liittolaisten kanssa.

Kolmas vaihtoehto olisi pitää kiinni Clyden sotilastukikohdasta ja vaatia, että alue jää Britannian hallintaan Skotlannin itsenäistymisestä huolimatta. Eräs Financial Times lehden haastattelema asiantuntija kuvaili tätä vaihtoehtoa "Gibraltariksi ydinaseella" viitaten Britannian alueeseen Välimeren rannalla.

Britannian puolustusministeriö on kiistänyt Financial Timesin tiedot. Sen mukaan ei ole olemassa mitään suunnitelmia ydinaseiden siirtämiseksi pois Skotlannista.

