Äänekosken rajussa ulosajossa loukkaantui kolme 18-vuotiasta nuorta – "Tällaisia onnettomuuksia on tapahtunut jo turhan monta", sanoo poliisi

Keski-Suomessa Äänekoskella kolme paikkakuntalaista, 18-vuotiasta nuorta miestä loukkaantui myöhään keskiviikkona illalla tapahtuneessa rajussa ulosajossa, kertoo poliisi.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta keskiviikkona kello 23 jälkeen.

Vakavassa liikenneonnettomuudessa henkilöauto ajautui ulos tieltä Kotakennääntien ja Vanhan Vaasantien risteyksessä.

Poliisin mukaan autossa olleista kaveruksista kaksi sinkoutui törmäyksessä ulos autosta ja yksi jäi puristuksiin takapenkille. Kaikki kolme kuljetettiin onnettomuuspaikalta sairaalahoitoon.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Reima Rossi Sisä-Suomen poliisista toteaa, että tässä vaiheessa näyttää siltä, että kaikki kolme selviävät hengissä.

Onnettomuuspaikka on taajamassa ja alueen nopeusrajoitus on 40 kilometriä tunnissa.

Poliisi ei ota vielä kantaa onnettomuusauton vauhtiin, eikä siihen käyttivätkö nuoret turvavöitä. Myös alkoholiin osuus tapahtumiin selvitetään.

Rossin mukaan onnettomuuden tutkinta on vasta aivan alkuvaiheessa. Yhtä autossa olleista on pystytty jo puhuttamaan, mutta varsinaisia kuulusteluja poliisi ei ole vielä tehnyt. Yöllä tehtiin onnettomuuspaikalla teknistä tutkintaa. Onnettomuudella on silminnäkijöitä ja Rossi toivoo, että he olisivat yhteydessä poliisiin.

– Törmäys on ollut kova. Onnettomuuspaikalla on oikealle kääntyvä kaarre ja auto on suistunut ajoradan yli toiselle puolelle tietä. Tämä oli jälleen sellainen esimerkki, että poliisi kehottaa nuoria miettimään ajotapaa ja olemaan varovaisia liikenteessä. Tässä on jo turhan monta tällaista onnettomuutta tapahtunut Suomessa, joissa kuskina ovat olleet nuoret, sanoo Rossi.

Muun muassa sosiaalisessa mediassa on kommentoitu, että onnettomuuden aikaan paikalla olisi kaahannut kovaa vauhtia useampikin auto. Poliisi ei ota näihin kommentteihin toistaiseksi kantaa.

Poliisi tutkii ulosajoa tässä vaiheessa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Äänekosken liikenneonnettomuus tapahtui Kotakennääntien ja Vanhan Vaasantien risteyksessä. Kuva: Greta Virranniemi / Yle

