Itä-Suomen yliopistossa tutkitaan elämän merkitystä korona-aikana – jo nyt näkyy, että rajuimmat vaikutukset ovat alle kolmekymppisissä

Katso videolta, miten koronapandemia on vaikuttanut Jasmin Anttilan, Siru Hakkaraisen ja Alma Laukkasen ajatuksiin elämästä.

Katso videolta, miten koronapandemia on vaikuttanut Jasmin Anttilan, Siru Hakkaraisen ja Alma Laukkasen ajatuksiin elämästä.

Itä-Suomen yliopistossa käynnistyi tänä syksynä kyselytutkimus, jonka tavoitteena on selvittää pitkittyneen koronapandemian vaikutuksia elämän merkityksellisyyteen. Ensimmäisissä vastauksissa näkyy jo vaikutukset alle kolmekymppisten elämään.

Itä-Suomen yliopistossa tutkitaan parhaillaan elämän merkitystä pitkittyneen koronapandemian aikana. Kaikille suomalaisille avoimeen kyselytutkimukseen (siirryt toiseen palveluun) on tullut tähän mennessä useita satoja vastuksia.

Ensimmäinen kyselytutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopistossa lockdownin aikana keväällä 2020, mutta vielä tuolloin koronalla ei näyttänyt olevan vaikutusta elämän merkityksellisyyteen. Tällä kertaa tilanne on toinen.

Vastausten perusteella näyttää jo nyt siltä, että nuoret aikuiset ja alle kolmekymppiset opiskelijat ovat kärsineet koronan vaikutuksista eniten. Tutkija Suvi-Maria Saarelainen kertoo, että tutkimusryhmä ennakoi vaikutusten näkyvän juuri tässä ryhmässä.

– Korona on lisännyt alle kolmekymppisissä kokemuksia masennuksesta, ahdistusta, yksinäisyyttä ja ärtyneisyyttä. Tämä on se porukka, jonka vastaukset ovat eniten ääripäätä. He kokevat hyvin vahvasti näitä tunteita, kuvailee Saarelainen.

Myös päälle 70-vuotiaiden vastauksissa näkyy nyt koronan vaikutus eri tavalla kuin epidemian alussa. Saarelainen sanoo, että tässä ikäryhmässä näkyy erityisesti koronan aiheuttama pelko ja ahdistus.

Tutkija Suvi-Maria Saarelainen toivoo vielä lisää vastauksia Itä-Suomen yliopiston käynnistämään kyselytutkimukseen, vaikka jo nyt osallistujia on jo useampi sata. Kuva: Toni Pitkänen

Tutkija: tuen tarpeeseen pystyttävä vastaamaan jatkossa

Itä-Suomen yliopiston tutkijaryhmässä työskentelevä Suvi-Maria Saarelainen pitää yhtenä kiinnostavimmista havainnoista sitä, että se vahvistaa koronastressin olemassaolon alle kolmekymppisillä.

– Heidän kohdallaan vastaukset ovat olleet moninkertaisia jo tähän mennessä saaduissa vastauksissa, tiivistää Saarelainen.

Nuorten aikuisten elämästä on puolentoista vuoden aikana lähtenyt iso peruspalikka pois erilaisten rajoitusten myötä. Nämä toimet ovat vaikuttaneet erityisesti juuri tähän ikäryhmään.

– Nuoruuteen ja nuoreen aikuisuuteen kuuluu vertaisryhmässä oleminen ja yhdessä tekeminen. Tämän vieminen pois on yksi keskeinen vaikuttava tekijä.

Nuoret aikuiset tulevat tarvitsemaan paljon tukea koronan jälkimainingeissa, uskoo Saarelainen.

– Siihen tuen tarpeeseen täytyy pystyä vastaamaan, hän korostaa.

Tämän tutkimuksen toisessa vaiheessa keskitytään myöhemmin tutkimaan yli 80-vuotiaita ikäihmisiä.

Kyselyyn on mahdollista vastata vielä reilun viikon ajan.Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen voi osallistua kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt Suomessa asuva henkilö.

Myöhemmin käynnistävässä toisessa vaiheessa tutkitaan 80 vuotta täyttäneiden kokemuksia elämän merkityksellisyydestä.

Lomake Itä-Suomen yliopiston sivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää:

Viisi asiaa, jotka korona muutti pitkäksi aikaa nuorten elämässä – Suomessa on nyt uusia “laman lapsia”

Ellen Ojala ymmärtää, miksi Suomi sulkeutuu, mutta monelle opiskelijalle se oli viimeinen niitti – ainakin 19 tutkimusta kertoo aikapommista

Miten koronapandemia on vaikuttanut ajatuksiisi elämästä ja elämän merkityksestä? Keskustele aiheesta 3.9.2021 klo 23 saakka.