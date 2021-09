Kuningaspyton karkuteillä Helsingin Pihlajistossa – käärmeen omistaja: "Kiltti otus ja vaaraton, ei tee kenellekään mitään"

Pihlajistosta kadonnut kuningaspyton on omistajansa mukaan vaaraton.

Pihlajistosta kadonnut kuningaspyton on omistajansa mukaan vaaraton. Kuva: Saga Leivonen

Käärme on karannut viime perjantain ja lauantain välisenä yönä. Kyseessä on myrkytön pytonlaji, joka on suosittu lemmikkieläin.

Helsingin Pihlajistossa on karkuteillä kuningaspyton.

Ylen tavoittaman omistajan Saga Leivosen mukaan Chapo-käärme on päässyt livahtamaan terraarion lasien välistä. Käärme on karannut viime perjantain ja lauantain välisenä yönä. Leivonen kertoo tutkineensa koko asunnon läpi, mutta käärmettä ei ole löytynyt.

– Olen kolme kertaa kääntänyt koko kämpän ympäri. Olen pari päivää sitten levittänyt riisit lattialle, jos se yön aikana liikkuisi, niin näkisin jälkiä.

Toistaiseksi mitään jälkiä ei ole näkynyt, eikä Leivonen ole saanut ilmoituksiakaan. Omistaja arvelee, että käärme on saattanut paeta vessanpöntön kautta putkistoon.

Karannut kuningaspython on 110–120 senttimetriä pitkä ja noin kahdeksan senttimetriä paksu. Väriltään käärme on mustanruskea ja siinä on vaaleanruskeita laikkuja.

– Kiltti otus ja vaaraton, ei tee kenellekään mitään. Se on syönyt viisi päivää ennen katoamistaan ja on ollut syömättä jopa yhdeksän kuukautta. En usko, että sillä on nälkä, Leivonen sanoo.

Käärme ei ole aiemmin karannut nykyiseltä omistajaltaan. Se on 11-vuotias, mutta on ollut hänellä vasta puoli vuotta.

Mikäli käärmeen näkee, asiasta voi soittaa Helsingin pelastuslaitokseen.

Kuningaspyton eli pallopyton on myrkytön pytonlaji, jota esiintyy Afrikassa. Kuningaspyton on pienin afrikkalaisista pytoneista, ja se on suosittu lemmikkieläin.