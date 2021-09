Afganistanin sodasta tuli millenniaalien Vietnam – ensin sota ei tuntunut missään, mutta sitten Elijah Bates meni rikki

Elijah Bales on Afganistanin sodan veteraani.

Elijah Bales on Afganistanin sodan veteraani. Kuva: Amanda Andrade-Rhoades

Yhdysvaltain pisin sota jätti jälkeensä miljoonia sotaveteraaneja. Valtaosa heistä on milleniaaleja, joista vanhimmat olivat varttuneet asepalvelusikään sodan alkaessa.

PHILADELPHIA Elijah Balesin mielestä amerikkalaisille ei ole tehty yhtään elokuvaa, joka kuvaisi osuvasti Afganistanin sotaa. Sellainen ei hänen mukaansa kiinnostaisi ketään.

Vuorien tuijottelua, hitaita ajeluita maaseudulla, ei varsinaisia taistelukohtauksia. Helposti unohdettavia päiviä.

– Kaikkialla aina kiitetään sotilaita heidän palveluksestaan, mutta oikeasti kukaan ei muista mitään sodan tärkeistä käänteistä. En yllättyisi, jos moni luulisi, että Osama bin Laden tapettiin Afganistanissa eikä Pakistanissa, Bales, 32, sanoo.

Ennen tätä haastattelua – ja vaimoaan ja terapeuttiaan lukuun ottamatta – Bales ei ole puhunut kenellekään siitä, miten kolme komennusta Afganistanissa muuttivat hänen elämänsä.

Afganistanin sodasta tuli milleniaalisukupolven Vietnam. Loputon sota, joka muutti koko sukupolven elämää, riippumatta siitä, lähtivätkö he edes sotaan.

Ihmiset seurasivat New Yorkin Sohon kaupunginosassa kaksoistornien sortumista terrori-iskussa 11. syyskuuta 2011. Kuva: Frances Roberts / Alamy / AOP

SYYSKUUN 11. PÄIVÄNÄ vuonna 2001 Elijah Balesin opettaja rullasi television luokkahuoneeseen. Yleensä se tarkoitti sitä, että luokka jätettiin katsomaan elokuvaa siksi aikaa, kun opettaja teki jotain muuta. Tällä kertaa opettaja jäi luokkaan seuraamaan kaksoistornien sortumista suorassa lähetyksessä.

Terrori-iskun aiheuttama epätietoisuus ja pelko oli kaikille amerikkalaisille yhteistä. Iskua seuranneina päivinä amerikkalaiset kertoivat kyselytutkimuksissa (siirryt toiseen palveluun)itkeneensä, rukoilleensa ja ripustaneensa Yhdysvaltain lipun esille.

Yhteinen tunnetila päätyi yksimielisyyteen vastaiskun tarpeesta. Alle kuukauden kuluttua Yhdysvallat aloitti pommitukset Afganistanissa tarkoituksenaan syrjäyttää maata hallinnut Taliban, joka ei suostunut yhteistyöhön al Qaida -terrorijärjestön murskaamisessa.

Elijah Bales oli tuolloin hontelo varhaisteini ja asui pikkukaupungissa Tennesseen osavaltiossa. Isänmaallinen ilmapiiri sai hänet miettimään asevoimiin liittymistä. Suurempi merkitys oli kuitenkin kaverilla, jonka isä kuului ilmavoimiin ja jonka kanssa leikittiin sotaleikkejä.

Leikkejä värittivät sotaelokuvat ja uutiskuvat ensin Afganistanista ja sittemmin Irakin sodasta.

Kun pojat täyttivät 17, kaveri liittyi saman tien armeijaan. Vuotta myöhemmin myös Bales sai vanhempansa vakuutettua sotilaspalveluksen eduista ja aloitti opinnot Yhdysvaltain armeijan arvostetussa oppilaitoksessa West Pointissa.

Elijah Bales neuvotteli afganistanin turvallisuusjoukkojen kanssa Paktian maakunnassa lokakuussa 2012. Yle on häivyttänyt kuvasta afganistanilaisten kasvot heidän turvallisuutensa suojelemiseksi. Kuva: PJF Military Collection

BALESIN OPISKELUVUOSINA Afganistanin sota kiihtyi. Presidentti Barack Obama päätti lisätä radikaalisti joukkoja, jotta talibanit saataisiin nujerrettua.

Yhdysvaltain johdon päätös ei kuitenkaan ollut yksimielinen, vaan varapresidentti Joe Biden vastusti sitä kiivaasti. Biden piti Pakistania suurempana uhkana Yhdysvaltain turvallisuudelle, ja oli pöyristynyt Afganistanin hallinnon korruptoituneisuudesta.

Biden kuitenkin hävisi väännön. Yhdysvallat aloitti Afganistanissa uuden vaiheen, jonka oli tarkoitus pönkittää maan kansakuntaa.

Elijah Bales näki lähietäisyydeltä, mitä se käytännössä tarkoitti. Hän saapui Afganistaniin syksyllä 2012, kun Yhdysvaltain joukkojen määrä maassa oli korkeimmillaan.

Balesin yksikön tehtävä oli tarjota tukea Afganistanin turvallisuusjoukoille eteläisessä Paktian maakunnassa ja estää terroristien liikehdintä alueella. Lähellä sotilastukikohtaa oli yksi rajanylityspaikka Pakistaniin.

Enimmäkseen se tarkoitti, että Bales johti joukkonsa päiväsaikaan joko jalan läheiselle Afganistanin turvajoukkojen asemalle tai autoletkassa kauemmille pisteille. Tavatessaan joukot vaihtoivat rutiininomaisesti tietoja: mikä oli sen hetkinen tilanne, millaista apua tänään tarvittaisiin, oliko tietoja uusista tienvarsipommeista ja niin edelleen.

Ennen kaikkea Afganistanin joukot halusivat bensaa. Amerikkalaiset antoivat sitä aina muutamaksi päiväksi, mutta jo seuraavana päivänä joukot pyysivät lisää.

– He tiesivät, että me pumppasimme heille rahaa, ja he käyttivät tilannetta hyväkseen. Jotkut kutsuisivat sitä korruptioksi, toiset yritykseksi parantaa omaa taloustilannettaan, Bales sanoo.

Kanssakäyminen siviilien kanssa oli vähäistä. Paikalliset olivat jokseenkin välinpitämättömiä amerikkalaisia joukkoja kohtaan. Tosin kerran sotilaat ajoivat vahingossa paikallisten paimentolaisten vuohen yli, jolloin kylän väki kerääntyi protestoimaan ja polttamaan autonrenkaita amerikkalaisten tukikohdan edustalle.

Enimmäkseen siis aika rauhallista, sitä vuorten tuijottelua ja hitaita päiviä, joita Bales ei ollut missään elokuvassa nähnyt. Iltaisia Skype-treffejä tulevan vaimonsa kanssa.

Balesin jalkaväkiyksikkö oli kuin amerikkalaisen yhteiskunnan mikrokosmos. Sotilaiden joukossa oli ihmisiä ympäri maan, kaikista koulutustaustoista, ihonväreistä ja etnisestä taustasta. Sikhi, ateisti ja etelävaltion kristitty.

Balesin sotatovereiden taustat kertovat myös Yhdysvaltain armeijan muutoksesta.

Sotilas Paktian maakunnassa. Kuva: Elijah Balesin kuva-albumi vuosilta 2012-2013

Useimmat Afganistanin sodan veteraanit kuuluvat niin sanottuun millenniaalien sukupolveen. He saavuttivat täysikäisyyden vuosituhannen alussa tai sen jälkeen eli olivat juuri sitä ikäluokkaa, jota Yhdysvaltain sotavoimat tarvitsi Afganistaniin ja osin samaan aikaan käynnissä olleeseen Irakin sotaan.

Näiden sotien veteraanit ovat entistä monipuolisempi joukko, ja erityisesti latinoiden ja afroamerikkalaisten osuus on kasvanut.

Myös naisten osuus on kasvanut merkittävästi, kun esteitä naisten palveluksen tieltä on yksi kerrallaan poistettu.

Toisaalta yksi alue korostuu koko ajan enemmän: konservatiivisista eteläisistä osavaltioista suunnataan sotimaan huomattavasti muuta maata useammin.

ASEVOIMIIN LIITTYMISESTÄ tuli millenniaaleille erityisen houkutteleva vaihtoehto Obaman presidenttikauden alussa. Vuonna 2008 Yhdysvallat syöksyi syvään lamaan, ja nuorisotyöttömyys nousi melkein kahteenkymmeneen prosenttiin.

Laman seurauksena korkeakoulutuksen hinta kasvoi merkittävästi, kun useat osavaltiot leikkasivat lisää koulutuksen rahoituksesta ja yliopistot kasvattivat jo ennestään korkeita lukukausimaksuja.

Taustalla olivat myös edeltävän presidentin George W. Bushin hallinnon päätökset, jotka vaikuttivat valtion jo ennestään heikkoon sosiaaliturvajärjestelmään.

Valtion varoja siirrettiin rikkaiden veronalennuksiin ja Irakin ja Afganistanin sotiin. Tukipalveluja väliinputoajille oli tarjolla vähemmän.

Tämä kaikki teki armeijasta monelle houkuttelevan vaihtoehdon.

Vuonna 2009 asevoimien rekrytoijat tavoittivat ensi kertaa 35 vuoteen (siirryt toiseen palveluun) kaikki asettamansa rekrytointitavoitteet.

Asevoimat tarjoavat amerikkalaisittain kattavan sosiaaliturvajärjestelmän, joka muistuttaa paljon pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Tietyn ajan asevoimissa viettäneet ihmiset saavat ilmaisen koulutuksen ja jopa kuukausittaista tukea opiskeluajan elinkustannuksiin. Veteraaneille on myös oma järjestelmä, joka helpottaa asuntolainan saantia. Terveydenhuolto on ilmaista palveluksen ajan ja heti sen jälkeen, ja pysyvistä vammoista maksetaan eri suuruisia korvauksia.

Amerikkalainen sotilas vartioi toukokuussa 2013 Kabulissa aluetta, jossa itsemurhapommittaja iski Naton autosaattuetta vastaan. Kuva: S. Sabawoon / EPA

Nuorten veteraanien joukossa vammautuneiden määrä on erityisen korkea. Yli 40 prosenttia Afganistanin ja Irakin sodan veteraaneista saa korvauksia (siirryt toiseen palveluun) palvelukseen liittyvistä vammoista. Aikaisempien sotien veteraanien joukossa sama luku on 25 prosenttia.

Irakin ja Afganistanin sotaveteraanien etujärjestön IAVA:n mukaan vammautuneiden suuri määrä johtuu osittain kehittyneistä teknologioista, joiden avulla vammat havaitaan paremmin, osittain taas uusista vammaluokituksista.

Esimerkiksi PTSD eli traumaperäinen stressihäiriö luokiteltiin korvattavaksi vammaksi melko äskettäin. Samoin seksuaaliseen väkivaltaan liittyvät traumat, joista erityisesti armeijapalvelukseen tulleet naiset ovat kärsineet.

Elijah Bales ei saa vammoihin liittyviä korvauksia - vielä. Hän kuuluu niin kutsuttuihin polttomonttuveteraaneihin.

– Poltomonttuja oli kaikkialla, Bales toteaa.

Läheisen kylän asukkaita Paktian maakunnassa vuonna 2012. Kuva: Elijah Balesin kuva-albumi

Juuri nyt veteraanijärjestöt käyvät taistelua korvauksista ja sairaalahoitojen maksamisesta niille veteraaneille, jotka ovat suorittaneet palveluksensa ongelmajätteiden polttomonttujen kupeessa. Heitä on arvioiden mukaan miljoonia.

Polttomontut ovat jättimäisiä alueita, joilla amerikkalaiset joukot polttavat sota-alueella kaikenlaista jätettä roskasta ja maalista aseisiin. Veteraanijärjestöt ja tutkijaryhmät epäilevät myrkyllisten kaasujen selittävän veteraanien korkeaa syöpäriskiä. Presidentti Joe Biden on usein sanonut uskovansa, että hänen Irakissa sotinut poikansa Beau kuoli syöpään juuri polttomonttujen takia.

Monttujen vaikutusta afganistanilaisten terveyteen ei ole kunnolla tutkittu.

Sitten on vielä itsemurhat.

Vuosina 2005–2017 noin 80 000 sotaveteraania teki itsemurhan. Se on enemmän kuin amerikkalaisia sotilaita kuoli taisteluissa Irakissa ja Afganistanissa. Tässä luvussa ovat mukana kaikkien Yhdysvaltain käymien sotien veteraanit. Tutkimusten mukaan (siirryt toiseen palveluun) kaikista selkein riskiryhmä ovat 18–35-vuotiaat veteraanit.

Sotilas partioi tukikohdan katolla vuonna 2012. Kuva: Elijah Balesin kuva-albumi

Elijah Balesin kolmas komennus alkoi Afganistanissa syksyllä 2018. Silloin hänen tehtävänsä oli johtaa terrorisminvastaisia operaatioita, joissa tunnistettuja terroristeja otettiin kiinni näiden piilopaikoista.

Välillä se tarkoitti jopa sadan sotilaan rynnäkköä alueelle, jolla terroristit asuivat. Balesin tehtävä oli suunnitella rynnäköitä ja antaa käskyjä ryhmälleen hyökkäyksen aikana.

Tämä oli juuri sitä työtä, jonka takia Bales oli halunnut palvella armeijassa: konkreettista terrorismin ehkäisyä. Se oli myös aiempia komennuksia vaarallisempaa ja vastuullisempaa työtä.

Bales oli sotilasuransa huipulla, mutta samalla jotain alkoi mennä rikki.

Muutaman kuukauden aikana kaksi sotilasta kuoli Balesin johtamissa rynnäköissä.

– Palattuani Afganistanista koin valtavaa selviytyjän tuskaa. Kävin mielessäni jatkuvasti läpi sitä, mitä olisin voinut tehdä toisin, Bales sanoo.

Bales palasi Afganistanista Washingtonin osavaltiossa sijaitsevaan sotilastukikohtaan, missä hänen työtehtävänsä vaihtuivat joukkojen johtamisesta teknologisempiin tehtäviin.

Työ oli pitkään tapa työntää painavat ajatukset pois mielestä, mutta samalla Bales tunsi, ettei enää löytänyt omaa paikkaansa sodan jälkeen.

Ahdistus alkoi yltyä. Asiat, jotka ennen olivat tuottaneet iloa, eivät enää kiinnostaneet. Bales alkoi vältellä tilanteita, joissa oli paljon tuntemattomia ihmisiä.

– Olin aina puhunut alaisilleni mielenterveyden tärkeydestä ja veteraaneille suunnatuista palveluista, mutta omalla kohdalla niiden käyttäminen ei tullut mieleenkään. En halunnut tehdä omista ongelmistani julkisia, ne olivat minun omia ongelmiani.

Bales on tänä syksynä aloittanut kauppatieteiden opinnot uudessa kotikaupungissaan Philadelphiassa, mutta ajatukset ovat olleet paljon Afganistanissa. Kuva: Amanda Andrade-Rhoades

BALESIN VAIMO EMILY huomasi ensimmäisenä, että jokin oli vialla. Hän vakuutti Balesin terapian tärkeydestä.

Ennen tätä haastattelua Bales ei ole kertonut ahdistuksestaan kenellekään vaimoa ja terapeuttia lukuun ottamatta. Ei edes vanhemmilleen. Erityisen vaikea on ajatus siitä, että joku hänen kaikista läheisimmistä ystävistään tietäisi.

– He tuntevat minut kaikista parhaiten, enkä halua, että heidän käsityksensä minusta muuttuu, Bales sanoo.

Nyt, vuosien työn jälkeen, kaikki on jo vähän paremmin. Terapia jatkuu, mutta niin myös elämä. Bales on muuttanut vaimonsa kanssa Philadelphiaan ja aloitti tällä viikolla kauppatieteen maisteriohjelmassa, jonka armeija maksaa. Pariskunnan esikoinen on kohta vuoden.

Afganistanin sotaa verrataan usein Vietnamin sotaan. Kumpikin sota kesti pitkään, ja kummankin oli tarkoitus muuttaa maan yhteiskuntajärjestystä. Kumpikin päättyi epäonnistumiseen.

Vietnamissa sotilaat altistuivat kemiallisena aseena käytetylle Agent Orangelle, johon polttomonttuveteraanit usein viittaavat vastaavana kokemuksena. Vietnamin veteraanit ja terrorismin vastaisen sodan veteraanit ovat kuitenkin kaksi hyvin erilaista ryhmää.

Vietnamin sodan aikaan Yhdysvalloissa oli vielä käytössä yleinen asevelvollisuus, ja sodan tapahtumat koskettivat koko maata. 2000-luvun veteraanit ovat vapaaehtoisia urasotilaita, ja heidän osuutensa koko sukupolvesta on pieni.

Sirpaloituneessa sukupolvessa sota ei koskettanut kaikkia.

– Suurinta osaa sukupolvestani sota ei ole kiinnostanut. Ja rehellisesti sanottuna, minusta on hyvä ettei muiden ole tarvinnut murehtia, Elijah Bales sanoo.

– Mutta toisaalta julkisen huomion ja kiinnostuksen puute johti siihen, että päätöksentekijöihin ei kohdistunut kunnollista painetta.

Yhdysvaltain operaatio Vietnamissa kesti kymmenen vuotta ja päättyi vuonna 1975 laajan sodanvastaisen liikehdinnän jälkeen. Afganistanin sota sai jatkua 20 vuotta.

Sota on ohi, mutta Elijah Bales odottaa yhä viestejä Afganistanista. Yksi tulkeista, jonka hän tapasi komennuksillaan, ei ole saanut viisumia Yhdysvaltoihin useista yrityksistä huolimatta.

Bales sanoo tehneensä vielä viime viikolla kaikkensa saadakseen tulkin Yhdysvaltain evakuointikoneeseen. Hän tietää tulkin päässeen Kabuliin asti, mutta sitten yhteydenpito sammui.

Vastauksia viesteihin ei ole tullut enää moneen päivään.

