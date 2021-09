Talibania pidettiin vuosia terroristijärjestönä, mutta nyt se palaa valtion johtoon – "Yhden terroristi on toisen vapaustaistelija"

Terroristijärjestöstä valtiojohdoksi siirtyminen ei tutkijan mukaan tule tekemään Talibanista yhdessä yössä “hyvistä” kansainvälisen yhteisön silmissä. Perinteisesti terroristina on pidetty ei-valtiollista toimijaa, vaikka tarkka määritelmä terrorismille puuttuu.

Jos Facebookilta kysyy, niin Afganistanin johtoon noussut Taliban on edelleen terroristijärjestö.

Someyhtiö Facebook ilmoitti elokuun puolessa välissä, että se aikoo jatkossakin estää Talibania tukevan sisällön julkaisemisen sen omistamissa alustoissa Facebookissa ja Instagramissa.

– Yhdysvaltain laki katsoo, että Taliban on terroristijärjestö, ja me olemme antaneet sille porttikiellon palveluihimme meidän vaarallisten järjestöjen käytäntöjemme mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että me poistamme tilit, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti Talibanin ja kiellämme sen kehumisen, tukemisen ja esittelyn, Facebookin puhemies kommentoi asiaa brittimedia BBC:lle (siirryt toiseen palveluun).

Facebookia ei ehkä voi pitää arvovaltaisena ääriliikkeiden määrittelijänä, mutta sen Taliban-päätös kertoo myös länsimaiden suhtautumisesta Afganistanin uuteen hallintoon. Taliban ei muuttunut yhdessä yössä terroristijärjestöstä salonkikelpoiseksi valtiolliseksi toimijaksi, vaikka asettuikin Kabulin presidentinpalatsiin.

Talibanin status riippuu paljolti siitä, keneltä kysyy ja mistä hetkestä Afganistanin historiassa on kyse, sanoo terroristitutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta. Niin kuin maailmassa ylipäätänsä, asiat ovat harvoin mustavalkoisia.

Terrorismille ei ole yhtä yhtenäistä määritelmää. Malkin mukaan tutkimus lähtee siitä, että terroristi on ei-valtiollinen toimija.

– Terrorismi on toimintatapa, jossa väkivalta ei ole itsetarkoitus. Sitä käytetään, jotta saadaan aikaan omia poliittisia päämääriä edistäviä muutoksia. Samalla kuitenkin tiedostetaan, että samanlaisia väkivallan tekoja tekevät valtiot, mutta termi on silloin eri, sanoo Malkki.

Kapinajärjestöstä maan johtoon – ja takaisin

Taliban-taistelijoista voi tulla jatkossa Afganistanin asevoimat ja poliisi. Kuva on otettu elokuun lopulla. Kuva: AFP / Lehtikuva

Taliban on liukunut ei-valtiollisesta toimijasta valtiojohtoon ja takaisin jo vuosikymmenien ajan.

Edellinen Taliban-hallinto Afganistanissa oli vuosina 1996–2001, jolloin se otti käyttöön tiukan linjan islamistisen lain. Kansainvälisen yhteisön silmissä tämä oli kansalaisten perusoikeuksia polkeva hirmuhallinto.

Yhdysvaltojen miehityksen aikaan vuosina 2001–2021 Taliban teki väkivaltaisia iskuja kansainvälisiä Isaf-joukkoja ja Kabulin hallintoa vastaan. Vallasta syrjäytetty Taliban katsoi käyvänsä uskonsotaa vääräuskoisia valloittajia vastaan, kun taas länsimaat pitivät sitä terroristijärjestönä.

Talibanilla ei maan rajojen ulkopuolella ole juuri tukijoita, mutta esimerkiksi naapurimaa Pakistanin on katsottu olleen sen puolella.

Talibania on pidetty esimerkkinä terrorismia käyttäneestä kapinajärjestöstä, joka on muuttunut valtionhallinnoksi ja sen väkivaltaa käyttävät osat poliisiksi ja armeijaksi.

Muita ovat esimerkiksi Muslimiveljeskunta Egyptissä ja ANC Etelä-Afrikassa. Eräänlaisia epävaltioita, eli vallanpitäjiä ilman valtiota, ovat muodostaneet PLO Palestiinassa ja Hizbollah Libanonin alueella.

Ääriliike syntyi rauhoittaakseen sekasortoa

Talibanin kannattajat pitelivät liikkeen lippua Kandaharissa 1. syyskuuta 2021. Kuva: EPA

– Yhden terroristi on toisen vapaustaistelija, muistuttaa väkivaltaisiin konflikteihin erikoistunut tutkija Olli Ruohomäki.

Ruohomäki on Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava tutkija. Talibanista puhuttaessa hän ei pidä terroristin käsitteestä, koska se on hänen mielestään liian kapea tapa käsitellä asiaa. Hän puhuu mieluummin aseellisesta ei-valtiollisesta toimijasta, vaikka se onkin kömpelö käsite.

Ruohomäki korostaa, että Taliban on lähtökohtaisesti osa Afganistanin yhteiskunnallista kudelmaa. Se syntyi sekasortoon, joka syttyi Neuvostoliiton vetäydyttyä Kandaharin kaupungista. Sotalordit tappoivat ja ryöstelivät kansaa, kunnes Taliban otti vallan ja rauhoitti tilanteen.

– Ei heillä ollut alkuvaiheessa mielessä erityistä valtionrakennusprojektia, vaan he halusivat saada tilanteen haltuun omilla kulmakunnillaan, sanoo Ruohomäki.

Kenen tekemä väkivalta on hyväksyttyä ja kenen ei?

Kansainvälisesti ei ole päästy yksimielisyyteen terrorismin käsitteestä. Leena Malkin mukaan ongelma tiivistyy Lähi-idän konfliktissa: jako valtiollisiin ja ei-valtiollisiin toimijoihin asettaisi Israelin valtion ja palestiinalaisjärjestöt eriarvoiseen asemaan.

Sen sijaan on laadittu listoja terroristijärjestöistä ja henkilöistä, joihin pakotteet kohdistuvat. Esimerkiksi Yhdysvalloilla, Iso-Britannialla, EU:lla ja YK:lla on omat listansa ja ne vaihtelevat paljon.

Malkki katsoo, että terrorismista on tullut julkisen keskustelun ja poliittisen kielenkäytön termi, jolla määritellään, kenen tekemä väkivalta on hyväksyttyä ja kenen ei. Jos opposition leimaa terroristiksi, voi sen hiljentäminen olla terrorismin vastaista taistelua.

– Se on vahva retorinen keino tuomita, vieläpä sillä tavalla ehdoitta, että vastapuolella ei ole lieventäviä asianhaaroja, sanoo Malkki.

Malkin mukaan olisi hyödyllistä, jos kansainvälinen yhteisö pääsisi yhteisymmärrykseen terrorismin käsitteestä. Näin pystyttäisiin paremmin määrittelemään, mihin terrorismin torjunta kohdistuu.

– Pienemmän valtiojoukon kesken sellainen voidaan saavuttaa, mutta tuskin kansainvälisesti, Malkki arvioi.

Talibanin johto kävi rauhanneuvotteluissa Moskovassa viime keväänä. Kuva: STELLA Pictures / ddp

Taliban ei halua jäädä hylkiövaltioksi

Nyt kun Taliban on asettunut taloksi presidentinpalatsiin, todellinen työ valtion rakentamiseksi alkaa. Tukea tarvitaan niin maan sisältä kuin ulkomailtakin.

Kansainvälisen yhteisön suhteista 1990-luvun Talibaniin kertoo se, että vain kolme maata tunnusti sen edellisen hallinnon: Pakistan, Saudi-Arabia, Yhdistyneet Arabiemiraatit.

Ruohomäki ounastelee, että tällä kertaa naapurimaa Pakistan saattaa olla ensimmäisiä valtioita, jotka tunnustavat Talibanin Afganistanin johdossa. Mitkä maat seuraavat perässä, jää nähtäväksi.

– Taliban janoaa selvästi tunnustusta ja siksi heillä on nyt hymykampanja käynnissä. He ovat toivottaneet tervetulleeksi suurlähetystöt ja YK:n avustusjärjestöt, sillä he eivät halua Pohjois-Korean kaltaiseksi hylkiövaltioksi, Ruohomäki sanoo.

Kiina on ilmaissut halunsa luoda suhteet Afganistanin uuteen hallintoon. Mulla Baradar (vas.) tapasi Kiinan ulkoministerin Pekingissä heinäkuussa. Kuva: AOP

Muiden maiden tunnustamisella on merkitystä, koska sitä kautta saa paikan kansainvälisissä järjestöissä.

– Modernissa verkottuneessa maailmassa on hankala olla saareke, joka ei ole kytköksissä muuhun maailmaan. Jos ei saa tunnustusta, joutuu pärjäämään yksin, sanoo Ruohomäki.

Ruohomäen mukaan vielä on aikaista ennakoida, millaisen roolin Afganistan saa kansainvälisessä yhteisössä.

– Pitää tunnustaa sellainen tosiasia, että Taliban on osa Afganistanin yhteiskunnallista kudelmaa, halusimme me sitä tai ei. Siitä seuraa kysymys, miten Taliban kohdataan rationaalisesti ja millaisia suhteita siihen luodaan.

