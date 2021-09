Huhut ovat totta – Abba tekee paluun ja julkaisee uutta musiikkia

Maailman suosituimpiin yhtyeisiin lukeutuvan Abban paluusta on huhuttu vuosia. Torstai-iltana comeback viimein vahvistui: yhtye kertoo tekevänsä paluun.

Abba julkaisi paluuilmoituksen yhteydessä uutta musiikkia kahden kappaleen verran. Still Have Faith in You ja Don’t Shut Me Down -biisien julkaisemista edelsi päiväkausien vihjailu uudesta Abba-projektista, joten aivan yllätyksenä uutinen ei tule.

Yhtye ei kuitenkaan anna yhteishaastatteluja, eivätkä sen naispuoliset jäsenet tule julkisuuteen.

Lisää uutta Abba-musiikkia on luvassa marraskuussa, kun yhtye julkaisee kokonaisen uuden albumin. Sillä on kymmenen tuoretta Abba-kappaletta.

Abba on ilmoittanut myös järjestävänsä keikan, mutta heitä itseään ei nähdä fyysisesti lavalla. Sen sijaan bändin solisteiksi nousevat avatarit, jotka on tehty matkimaan Abban jäsenten liikkumista ja eleitä. Virtuaalikonsertti nähdään ainakin Lontoossa toukokuussa 2022.

Abban jäsenet liikettä kaappaavissa ja tallentavissa motion capture -puvuissaan. Kuva: Baillie Walsh

Miksi Abba sitten palaa juuri nyt? Abban jäsenistä kaksi, Björn Ulvaeus ja Benny Andersson, vastasivat kysymyksiin suorassa lähetyksessä.

– Meille ehdotettiin joitain vuosia sitten, että voisimme lähteä keikalle hologrammeina. Nopeasti saimme tietää, ettei se olisi vaihtoehto, koska hologrammit ovat vanhaa teknologiaa. Syntyi kuitenkin ajatus digitaalisesta keikasta, Ulvaeus sanoo.

– Ja halusimme tehdä sen [paluun] ennen kuin kuolemme, Andersson kertoo.

Anderssonin mukaan Lontoon-konsertissa nähdään sekä suurimpia hittejä että bändin omia suosikkeja. Biisejä esitetään yhteensä 22.

– Kyllä, myös Dancing Queen on mukana, hän kertoo.

Abban solistit Agnetha Fältskog ja Anni-Frid Lyngstad eivät tule julkisuuteen, vaikka yhtye julkaisee uutta musiikkia. Kuva konserttilavalta Edmontonista 1979. Kuva: Andre Csillag / Shutterstock / AOP

Fanit onnesta soikeina, Euroviisut vitsailemassa

Abban paluu sai yhtyeen superfanit julistamaan iloaan sosiaalisessa mediassa.

Eveliina Kunttu tviittasi liikuttuneensa Abban comebackista. Hän ei ollut varma, johtuuko se pitkästä koronapiinasta vai mistä.

Nimimerkki sadsnoopdog totesi, että Abban paluu on korjannut muuten kehnon vuoden.

Nimimerkki disableddaddy sen sijaan kertoi juhlistaneensa uutista perinteisillä ruotsalaisilla lihapullilla.

Euroviisujen virallinen Twitter-tili vitsaili Abban mahdollisella paluulla viisualttarille. Vain kappaleet, jotka on julkaistu syyskuun ensimmäisen päivän jälkeen, voivat kilpailla Euroviisuissa. Abban uusi julkaisu tuli sopivasti seuraavana päivänä.

Abban tie taivaisiin alkoi Euroviisuista ja kappaleesta nimeltä Waterloo

Eurovision-laulukilpailu eli Euroviisut järjestettiin 17 maan voimin huhtikuussa 1974 Iso-Britannian Brightonissa. Jo alusta asti oli selvää, että kisan voiton tulee nappaamaan Ruotsin säteilevä nelikko, Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid eli Abba.

Abbassa oli uutta kaikki. Yhtyeen pirskahteleva energia, hiottu yhteissointi ja viimeisen muodin mukaiset asut herättivät televisionkatsojat ympäri Eurooppaa. Vingt-quatre points!

Abban jäsenet olivat esiintyneet yhdessä jo 1970-luvun alusta asti. Yhtye oli osallistunut Ruotsin euroviisukarsintoihinkin jo kerran aiemmin kappaleellaan Ring Ring. Se ei päässyt jatkoon, mutta muodostui pieneksi hitiksi monissa Euroopan maissa.

Bändi koostui kahdesta pariskunnasta. Björn Ulvaeus ja Agnetha Fältskog olivat naimisissa keskenään, samoin Benny Andersson ja Anni-Frid Lyngstad. Heidän perustamansa lauluyhtye Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid muuttui Abbaksi Euroviisujen myötä. Abba sai samannimisen purkitettua kalaa valmistavan ruotsalaisyrityksen siunauksen, nimeä saisi käyttää myös musiikillisiin tarkoituksiin.

Abba lavalla Rock on with 45 -tv-ohjelmassa Britannian Manchesterissä vuonna 1974. Kuva: ITV/Shutterstock / All Over Press

Abban viisubiisi Waterloo nousi listojen kärkeen niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin, mutta jatkomenestystä yhtye sai odottaa yli vuoden. Popmusiikkiyleisö nyrpisteli iskelmälaulukilpailulta kalskahtavalle viisukisalle. Puolitoista vuotta voiton jälkeen julkaistut megahitit SOS ja Mamma Mia rikkoivat jään. Abbasta tuli suosittu Euroopan ja Yhdysvaltojen lisäksi Australiassa.

Abba tehtaili hitin toisensa perään ja nousi kaupallisesti mitattuna maailman suosituimpien popyhtyeiden kastiin. Abban levyjä on myyty noin 400 miljoonaa kappaletta. Abba on edustettuna Rock and Roll Hall of Famessa ja yhtyeelle avattiin vuonna 2013 oma museo Tukholmaan.

Abba konserttilavalla vuonna 1979. Kuva: Andre Csillag / Shutterstock / AOP

Erot hajottivat Abban

Yhtyeen sisäinen dynamiikka alkoi rakoilla 1980-luvulle tultaessa. Ensin erosivat Björn Ulvaeus ja Agnetha Fältskog. Vuonna 1981 myös Benny Anderssonin ja Anni-Frid Lyngstadin avioliitto kariutui.

Kuva kahdesta onnellisesta musikaalisesta pariskunnasta romuttui.

Abban naisjäsenet alkoivat hiljalleen edistää soolouraansa. Andersson ja Ulvaeus ryhtyivät säveltämään musikaaleja. Nekin kiinnostivat yleisöä. Chess, Kristina från Duvemåla ja Mamma Mia on nähty kaikki myös Suomessa.

Björn Ulvaeus ja Benny Andersson Lontoossa Mamma Mia! Here We Go Again -elokuvan ensi-illassa 2018. Kuva: David Fisher / Shutterstock / All Over Press

Abban toisen tulemisen aikakautena 1990-lukua. Albumi Abba Gold ilmestyi 1992. Se on maailman toiseksi eniten myyty kokoelmalevy Queen-yhtyeen Greatest Hits -albumin jälkeen.

Mamma Mia -musikaalin ensi-ilta oli Lontoossa 1999. Musikaalista on tehty 2000-luvulla kaksi elokuvaa.

Paluusta huhuttu jo vuosikymmeniä

Abban paluusta on huhuttu (siirryt toiseen palveluun)jo yhtyeen hajoamisesta lähtien. Andersson ja Ulvaeus ovat olleen muun muassa musikaaliensa kautta yhä julkisuudessa, mutta yhtyeen naisjäsenet ovat vetäytyneet pois.

Anni-Frid Lyngstad julkaisi uutta musiikkia vielä vuonna 2013. Hän on ollut aviossa kahden varakkaan aatelismiehen kanssa. Titteleitä Reussin leskiprinsessa ja Plauenin leskikreivitär kantava Lyngstad asuu Sveitsissä.

Agnetha Fältskog suhtautuu julkisuuteen torjuen (siirryt toiseen palveluun). Erakoksi kuvailtu Fältskog asuu kartanossaan maaseudulla Tukholman liepeillä.

Harvinainen 2000-luvun yhteiskuva Abban jäsenistä vuodelta 2016. Kuva on Mamma Mia The Party -esityksestä Tukholmasta. Kuva: STELLA PICTURES / AOP

Pelkästään Mamma Mia -musikaalin elokuvaversioineen sanotaan tuottaneen säveltäjäkaksikko Andersson & Ulvaeukselle kymmeniä miljoonia euroja (siirryt toiseen palveluun).

Motiivi Abban uudelleen kokoamiseen ei vaikuta olevan ainakaan raha.

Abba Voyage -virtuaalikonsertin liput tulevat myyntiin 7. syyskuuta. Silloin nähdään, miten paljon virtuaaliversio suosikkiyhtyeestä kiinnostaa uskollisia Abba-faneja.

Abba järjestää virtuaalikonsertin, joka nähdään ainakin ensi vuoden toukokuussa Lontoossa. Kuva: Handout

Juttua päivitetty 20:40 Ulvaeuksen ja Bennyn kommenteilla sekä fanien ja Euroviisujen reaktioilla.

