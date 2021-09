Ruton laajuuden lisäksi sukeltajat yllättyivät myös järven rikkaasta vesiluonnosta.

He löysivät järvestä esimerkiksi upossarpiota, joka on Suomessa uhanalainen vesikasvi. Järven pohjassa on myös näkinpartaisniitty, joka on uhanalainen luontotyyppi.