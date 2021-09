Suomalais-virolainen retkeilyalueverkosto edistämään luontomatkailua – nämä neljä aluetta mukana Suomesta

Retkeilyalueverkoston tarkoituksena on edistää suomalais-virolaista retkeilyä, ulkoilua ja retkeilyalueisiin perustuvaa matkailua. Verkostoon kuuluvat Suomesta Evon, Ruunaan, Kylmäluoman ja Oulujärven retkeilyalueet.

Metsähallitus on perustanut yhdessä Viron vastaavan organisaation, Riigimetsa Majandamise Keskuksen (RMK) kanssa Euroopan ensimmäisen retkeilyalueverkoston.

Verkostoon kuuluu kahdeksan retkeilyaluetta Virosta ja Suomesta. Virosta verkostoon kuuluvat Aegviidu-Korvemaan, Kiidjärve-Koorasten, Nõvan ja Räpinä-Värskan retkeilyalueet. Suomesta mukana ovat Lieksasta Ruunaan, Taivalkoskelta Kylmäluoman, Vaalasta Oulujärven ja Hämeenlinnan Lammilta Evon retkeilyalueet.

Kaikilla verkoston kohteilla on laajat retkeilypalvelut merkittyine reitteineen, tulipaikkoineen ja käymälöineen. Kuva: Petri Lassheikki / Yle

Alkuun verkoston toiminta näkyy lähinnä verkossa tehtävässä markkinoinnissa ja kohteiden esittelyssä, kertoo puhelimitse tavoitettu metsähallituksen kehityspäällikkö Jere Rauhala. Nettinäkyvyyden toivotaan saavan ihmiset pikkuhiljaa myös liikkeelle naapurimaiden retkipaikoille.

– Sen jälkeen arvioidaan, mitä konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan, jotta matkailu saadaan oikeasti viriämään näiden kohteiden välillä.

Vaikka mitään määrällisiä tavoitteita matkailijoiden suhteen ei ole asetettu, Suomen kohteiden vetovoimaan luotetaan.

– Virolaiset ovat vielä kovempia ulkoilijoita, retkeilijöitä ja luontomatkailijoita kuin me. Siellä arvostetaan myös erittäin paljon kalavesiä. Näillä meidän kohteillamme, jotka on tässä vaiheessa valittu mukaan, on erinomaiset kalastusmahdollisuudet.

Metsähallitus kertoo tiedotteessaan Suomen ja Viron retkeilyalueiden muistuttavan hyvin paljon toisiaan. Niillä voi ulkoilla, retkeillä ja matkailla monipuolisesti sekä harjoittaa metsätaloutta, metsästää ja kalastaa. Kaikilla kohteilla on laajat retkeilypalvelut merkittyine reitteineen, tulipaikkoineen ja käymälöineen.