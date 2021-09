200-vuotias kartano kiinnostaa ostajia pääkaupunkiseudun tuntumassa – katso, mitä 450 000 eurolla saa

Kouvolan kaupunki laittoi historiallisen Moision kartanon myyntiin pari viikkoa sitten. Kohde on herättänyt kiinnostusta, mutta yhtään virallista ostotarjousta ei ole vielä jätetty.

Kouvolan Elimäellä, reilun 100 kilometrin päässä Helsingistä itään, on ollut pari viikkoa myynnissä erikoinen kohde.

Kouvolan kaupunki on pannut myyntiin omistamansa rakennuksen, joka tunnetaan nimellä Moision kartano. Se on yksi 50 rakennuksesta, jotka kaupunki on päättänyt myydä säästösyistä.

1820-luvulla rakennetun kivirakenteisen kartanon lisäksi kauppaan kuuluu yksikerroksinen jugendtyylinen puurakennus vuodelta 1913 sekä kaksikerroksinen asuntola, joka on rakennettu vuonna 1956. Lisäksi pihalla on hirsinen talousrakennus. Myynnissä on yhteensä yli 900 neliötä.

Moision kartanossa on useita erikokoisia saleja. Kuva: Antro Valo / Yle

Toistaiseksi kartanosta ei ole tullut yhtään virallista tarjousta, vaikka se onkin herättänyt paljon kiinnostusta.

– Paikan päällä on käynyt tutustumassa kymmenkunta asiakasta. Viikonlopulle ja ensi viikolle on sovittu jo uusia esittelyjä. Päivittäin tulee uusia kyselyitä kohteesta, kiinteistönvälittäjä Mikko Parikka kertoo.

Liiketoimintaa kartanoon?

Myyntiä hidastaa Museoviraston suojelupäätös, joka pitää saada ennen kuin kaupat voidaan lyödä virallisesti lukkoon.

Museovirasto kävi tutustumassa kartanoon viime keväänä. Selvittelyssä on esimerkiksi se, mitkä rakennukset mahdollisesti saavat suojelustatuksen. Vielä ei ole myöskään tiedossa, koskisiko päätös ulko- vai sisätiloja ja myös kartanoaluetta.

Kartanosta avautuu vehreä maisema. Moision kartano sijaitsee kuuluisan Wreden aatelissuvun entisillä tiluksilla. Kuva: Antro Valo / Yle

Kiinteistönvälittäjä Mikko Parikan mukaan ostajaehdokkaat ovat valveutuneita suojelukysymyksissä.

– Museovirasto on heille monellekin aika tuttu. He tietävät, että asiat tuppaavat kestämään. Totta kai se vaikuttaa tuleviin päätöksiin tässä vaiheessa, koska pitää miettiä, mitä suojelua mahdollisesti tulee ja kuinka se tehdään.

Ostajaehdokkaat ovat olleet pääasiassa yksityisiä henkilöitä, mutta joukossa on myös yrityksiä.

– Toki on ostajia, jotka ovat kiinnostuneita historiasta ja kartanoista yleensä. Uskon, että heilläkin on jokin liiketoiminnallinen ajatus, jos päästään kauppoihin.

Moision kartano on toiminut viimeksi pitokartanona ja näyttelytilana. Kuva: Antro Valo / Yle

Värikäs historia

Kartanon maat kuuluivat alun perin yhdelle Suomen kuuluisimmista aatelissuvuista, Wredeille. Suvulla on ollut useita kartanoita eri puolilla Kymenlaaksoa.

Moision kartanon rakennutti kauppaneuvos Fredrik af Forselles vuonna 1820. Kartanon suunnittelija on saksalaisarkkitehti Carl Ludvig Engel, jonka käsialaa ovat myös Helsingin tuomiokirkko, Helsingin kaupungintalo ja Valtioneuvoston linna.

Elimäen kunta osti rakennuksen 1900-luvun alussa, minkä jälkeen kartano toimi vuosikymmenien ajan vaivaistalona köyhille ja kehitysvammaisille. Myöhemmin siellä hoidettiin myös mielisairaita.

Kun Elimäen kunnasta tuli osa Kouvolaa vuonna 2009, kartanon omistus siirtyi Kouvolan kaupungille.

Viime vuodenvaihteeseen asti kartanossa on ollut taidenäyttely- ja ravintolatoimintaa, jota yrittäjä Anne Hasu järjesti kartanossa 24 vuoden ajan.

Ostotarjouksia kartanosta otetaan vastaan 20. syyskuuta asti.