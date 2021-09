Reissukissa Pessi on kiertänyt kaikki 40 kansallispuistoa – Metsähallituksen kävijälaskurit tikkasivat kesällä kaikkien aikojen ennätykseen

Pessi-kissa ja koirajengi ovat puistobongareiden aatelia, sillä ryhmä on vieraillut kaikissa Suomen kansallispuistoissa. Kansallispuistoissa kävi vuoden alusta heinäkuun loppuun noin 2,5 miljoonaa ihmistä, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Suomen kansallispuistoissa oli vierailijoita tänä kesänä enemmän kuin koskaan aiemmin, vaikka osassa kansallispuistoista kävijämäärät laskivatkin verrattuna koronakesään 2020.

Kansallispuistoissa kirjattiin vuoden alusta heinäkuun loppuun noin 2,5 miljoonaa käyntiä, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Suosituimmat kansallispuistot ovat pitäneet pintansa: toiseksi suosituin kansallispuisto oli edelleen Urho Kekkosen kansallispuisto ja kolmanneksi suosituin pääkaupunkiseudulla sijaitseva Nuuksion kansallispuisto.

Ylivoimainen ykkönen oli Pallas-Yllästunturin kansallispuisto lähes puolen miljoonan käyntimäärällään. Se on viidesosa kaikista kansallispuistojen kävijämääristä.

– Se on ehdottomasti käyntimääriltään suurin puistomme, yli puoli miljoonaa käyntiä ollut vuositasolla jo pitkään, toteaa Metsähallituksen erikoissuunnittelija Liisa Kajala.

Kuvausaikana vuonna 2019 Tuula Ojala-Nurmen ja Pessin kansallispuistourakka oli vielä alkuvaiheessa. Nyt käytynä on koko sarja. Kuva: Paula Collin / Yle

Pessi-kissa on kiertänyt kaikki 40 kansallispuistoa

Kasvava ryhmä kansallispuistoissa ovat puistobongarit, jotka haluavat kiertää kaikki Suomen 40 kansallispuistoa. Yksi täyden suoran saavuttanut on reissukissa Pessi koirakavereineen, mukana matkanjohtaja Tuula Ojala-Nurmi.

– Kyllä Pessi herättää kanssakulkijoiden mielenkiinnon. Harvoin kukaan kulkee ohi huomioimatta meitä, kertoo hymyssä suin Ojala-Nurmi.

Ojala-Nurmi, Pessi-kissa ja koirajengi ovat kiertäneet kaikki kansallispuistot läpi noin neljän vuoden aikana, viimeisimpänä Perämeren ja Hossan elokuussa.

Urakka on ollut valtava ja tiettävästi Pessi on laatuaan ensimmäinen kissa, joka on kiertänyt kaikki kansallispuistot.

Suosikkipaikkojen nimeäminen on vaikeaa. Vuosikymmenten luontoharrastuksen perusteella mielekkäitä paikkoja löytyy muun muassa Lapista ja Pohjois-Karjalasta.

– Pallas-Ylläs -alueen maastot ovat meille tutuimpia. Se menee ykköseksi ja kakkoseksi menee Hossa, joka on hyvin paljon Pohjois-Lapin oloinen alue.

Ojala-Nurmi innostui kiertämään kansallispuistoja, kun hän tapasi Tea Karvisen Aakenustunturilla ja sai häneltä lahjaksi Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi kirjoitetun kirjan kansallispuistoista.

– Se oli minulla keittiön pöydällä kissan kanssa. Kysyin, että lähdettäisiinkö kiertämään ja kissa hyppäsi kirjan kannelle ja ryhtyi tutkimaan sitä. Se oli sitten sovittu asia, naurahtaa Tuula Ojala-Nurmi.

Helppoa isolla ryhmällä liikkuminen ei ole, sillä mukana täytyy olla suuria määriä muun muassa ruokatarvikkeita eläimille. Pitkillä reissuilla on sattunut myös läheltä piti -tilanteita ja erilaisia kommelluksia, joista on onneksi selvitty pienillä vaurioilla.

– Kaksi koiraa putosi kerran takki päällä jäistä läpi, kun mentiin jäisiä pitkospuita pitkin. Jää petti vierestä ja pari koiraa sukelsi veteen. Oltiin onneksi lähellä autoa ja juostiin sinne. Siitä selvittiin säikähdyksellä, Ojala-Nurmi kertaa.

Helsinkiläiset Tuuli ja Ville Laaksonen toivat Kiilopään huipulle ihastelemaan maisemia tyttärensä Ingan, jolla on ikää vasta 8 kk. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Puistoranger palvelee kansallispuistokävijöitä

Suuri osa tänä ja viime vuonna kansallispuistoissa käyneistä ovat olleet retkeilemässä ensimmäistä kertaa. Välillä on edelleen roskaamista, tulet tehdään kielletylle alueelle, pyöräillään väärällä reitillä tai koira on irrallaan maastossa.

– Se johtuu yleensä siitä, ettei tiedetä kansallispuiston järjestyssääntöjä. Harvemmin törmää ihan tahalliseen toimintaan, miettii Metsähallituksen puistoranger eli maastoasiakasneuvoja Leena Leppälä.

Leppälä on yksi kolmesta Urho Kekkosen kansallispuiston maastoasiakasneuvojasta. Metsähallitus jalkautti henkilökuntaansa kansallispuistojen suuren suosion seurauksena maastoon asiakaspalvelutehtäviin ja ensikertalaisia auttamaan.

Videolla Leena Leppälä kertoo, mitä puistorangerin työhön kuuluu:

Urho Kekkosen kansallispuistossa retkeilevät helsinkiläiset Tuuli ja Ville Laaksonen eivät ole ihan kansallispuistojen ensikertalaisia. Nyt he ovat esikoisensa, 8 kuukautta vanhan Ingan kanssa huiputtamassa Kiilopäätä.

– Etelä-Suomessa ollaan jonkin verran käyty kansallispuistossa ja sitten täällä pohjoisessa. Nyt halutaan vielä enemmän ja käyttää kansallispuistoissa myös Ingaa, kertoo Tuuli Laaksonen.

Lapin puistoissa kovinta kasvua

Moni saattoi epäillä, että kansallispuistojen suosio hiipuu vuonna 2021. Kovin nousukäyrä loiveni hieman, mikä on oikeastaan ihan hyvä asia, sanoo Metsähallituksen erikoissuunnittelija Liisa Kajala.

– Heinäkuun loppuun on neljä prosenttia enemmän käyntejä Suomen kansallispuistoissa kuin 2020 samana aikana. Jos verrataan pandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019, niin käyntimäärät ovat kasvaneet peräti 25 prosenttia.

Urho Kekkosen kansallispuistossa huiputetaan usein ensin Kiilopään 546 metriä korkea huippu ja sen jälkeen seuraa pitempi vaellus. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Voimakkainta käyntimäärien kasvu oli Lapin, Pohjanmaan ja Kainuun alueilla sijaitsevissa kansallispuistoissa. Lapissa käyntimääriä kirjattiin 34 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

– Täytyy sanoa, että Lapin kesä on ollut aivan huikea. Se oli nähtävissä jo toki 2020 kesällä. Kasvu on jatkunut, jopa kiihtynyt.

Joissakin kansallispuistoissa oli myös voimakasta laskua vuoden takaiseen verrattuna: Järvi-Suomen ja rannikkoalueiden kansallispuistoissa kävijöitä oli tänä vuonna tammi-heinäkuussa noin 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Esimerkiksi lähellä rannikkoa sijaitsevan Sipoonkorven käyntimäärät laskivat 33 prosenttia viime vuodesta.

Korona-ajalla on luvuissa oma merkityksensä, sillä ihmiset vierailivat 2020 maalis-huhtikuussa lähialueiden kansallispuistoissa koronasulun aikana.

