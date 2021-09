Seurakunnat taistelevat hiipuvaa vetovoimaansa vastaan perustamalla kahviloita ja olohuoneita: "Emme pärjää Raamatulla päähän lyömisellä"

Seurakuntien rooli on muuttunut. Jeesuksen kehotus "tulkaa minun tyköni" ei toimi enää yhtä hyvin kuin 2000 vuotta sitten – tai vielä muutama vuosikymmen takaperin. Kirkon portaita ei astella ylös entiseen tahtiin, ja se pakottaa seurakunnat miettimään ihmisten kohtaamista.

Seurakunnat haluavatkin näkyvämmälle paikalle. Sinne, missä ihmiset ovat.

Samalla joudutaan entistä tarkemmin miettimään tilojen tulevaisuutta. Monet rakennukset on tehty 1960–1980-luvuilla, ja ne vaativat perusteellista remonttia. Yhtälöä vaikeuttaa se, että laskeva jäsenmäärä vaikuttaa kirkollisveron tuottoon.

Kävijöiden vähentyessä osa toimintaan käytetyistä tiloista seisoo tyhjillään. Kirkkohallituksen yliarkkitehti Edla Mäkelä toteaa, että seurakunnat joutuvat tarkastelemaan talouttaan ja toimintaansa uudestaan.

– Tiloille ei välttämättä ole samanlaista tarvetta kuin aiemmin. Tilat, jotka 1970-luvulla olivat uudenaikaisia, eivät ole sitä tänään. Myös turhista kiinteistöistä joudutaan maksamaan kiinteistöveroa, huomauttaa Mäkelä.

Näkyvämmälle paikalle

Hämeenlinna-Vanajan seurakunta omistaa seurakuntatalon parin korttelin päässä Hämeenlinnan torista. Rakennuksen kunnon vuoksi toiminnalle ryhdyttiin keväällä etsimään parempia tiloja. Samalla haluttiin päästä lähemmäs ihmisiä.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan palvelutoimisto avasi syyskuun alussa ovensa kävelykatu Reskalla. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Palvelutoimisto aloitti syyskuun alussa, ja kaupunkilaisten olohuone aivan torin kulmalla avautuu lokakuussa.

Seurakunnan kirkkoherran Kimmo Reinikaisen mukaan sijainti kaupungin sydämessä tekee mahdolliseksi kohdata ihmisiä uudella tavalla.

– Nyt olemme keskellä elämää. Tänä päivänä emme enää puhu siitä, että haluamme kertoa jotain. Sen sijaan haluamme kuunnella ihmisiä, pohtia yhdessä, oppia ja miettiä asioita, kuvailee Reinikainen.

Seurakunnan työntekijät ovat innoissaan uusista tiloista ja niiden mahdollisuuksista. Lokakuussa avautuvan olohuoneen uskotaan houkuttelevan kaupunkilaisia.

– Tänne voi tulla kahvittelemaan, tapaamaan toisia ihmisiä ja seurakunnan työntekijöitä. Täällä voi vaikka laulaa virsikaraokea, jos on musiikista kiinnostunut, hahmottelee johtava diakoni Virpi Kylmälahti.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan olohuone avautuu torin kulmassa kävelykatu Reskalla lokakuussa. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Tarkoitus on olla vuokratiloissa kolme vuotta, mahdollisesti pidempäänkin. Tämä antaa seurakunnalle aikaa miettiä tulevia tilatarpeitaan Hämeenlinnassa. Yksi vaihtoehto on purkaa Rauhankadun seurakuntatalo ja pystyttää tilalle uusi rakennus. Toinen vaihtoehto on rakentaa tiloja Ahvenistolle.

Uudelle ajattelulle tarvetta

Janakkalassa seurakunta uudisti äskettäin Turengin kävelykadulla sijaitsevan lähetyskahvilansa, kun entinen Ilona remontoitiin Toivoksi. Avajaisia vietettiin elokuun viimeisenä torstaina.

Paikka on sama, mutta ilme on muuttunut.

– Tämä on valoisa, olohuonemainen matalan kynnyksen paikka. Nyt voimme järjestää laaja-alaisempaa toimintaa vauvasta vaariin, kuvailee lähetys- ja aikuistyönsihteeri Taija Kivistö.

Kivistö myöntää, että pitkään omissa poteroissaan pysytelleet seurakunnat tarvitsevat nyt uusia tapoja ajatella.

– Emme pärjää Raamatulla päähän lyömisellä, vaan luonnollisella kohtaamisella. Täällä ovi on auki siihen.