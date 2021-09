Texas käytännössä kielsi abortit, ja pian ratkeaa, voiko sama tapahtua muualla Yhdysvalloissa – tässä lyhyet vastaukset, mistä on kyse

Punaisella näkyvissä osavaltioissa on valmiina odottamassa lakeja, jotka kaventavat aborttioikeutta merkittävästi, jos korkein oikeus muuttaa linjaansa. Sinisellä näkyvissä osavaltioissa aborttioikeus on vahva.

Punaisella näkyvissä osavaltioissa on valmiina odottamassa lakeja, jotka kaventavat aborttioikeutta merkittävästi, jos korkein oikeus muuttaa linjaansa. Sinisellä näkyvissä osavaltioissa aborttioikeus on vahva. Kuva: Rob Crandall / AOP, Harri Vähäkangas / Yle

Texasissa tuli eilen keskiviikkona voimaan uusi aborttilaki, jota on luonnehdittu Yhdysvaltain tiukimmaksi.

Mutta miten merkittävä käänne se on koko Yhdysvaltojen aborttioikeustaistelussa? Kokosimme vastauksia keskeisiin kysymyksiin.

Mitä Texasin uusi aborttilaki kieltää?

Käytännössä se estää 85–90 prosenttia Texasissa tällä hetkellä tehtävistä aborteista, arvioi aborttia tukeva kansalaisjärjestö American Civil Liberties Union.

Lain mukaan aborttia ei saa tehdä, jos sikiön sydämensykkeen voi havaita. Sykkeen voi nähdä ultraäänellä noin kuuden raskausviikon jälkeen.

Raskausviikot lasketaan edellisistä kuukautisista, ja kuuden viikon kohdalla moni ei välttämättä tiedä raskaudestaan.

Texasin lain mukaan aborttia ei sallita edes insestistä tai raiskauksesta alkaneiden raskauksien kohdalla. Vain vaara tulevan äidin terveydelle on poikkeusperuste.

Yli kymmenessä muussakin republikaanien johtamassa osavaltiossa on säädetty vastaavia lakeja. Abortin puolustajat ovat kuitenkin saaneet niiden voimaantulon estettyä vetoamalla korkeimman oikeuden aiempaan päätökseen, jonka mukaan osavaltiot eivät saa kieltää aborttia.

Miksi Texasin laki tuli voimaan, jos korkein oikeus on päättänyt, että abortti pitää sallia?

Texasin laki on muotoiltu niin, että sitä on vaikeampi haastaa oikeudessa. Moni yllättyi silti, kun korkein oikeus ei heti estänyt sen voimaantuloa.

Muissa osavaltioissa miltei kaikki abortit kieltävät “sydämensykelait” on kirjoitettu siten, että viranomaisten on tarkoitus valvoa niiden toimeenpanoa.

Texasissa on toisin: uutta lakia eivät valvo viranomaiset, vaan kuka tahansa texasilainen voi nostaa kanteen abortin suorittavaa tai siinä auttavaa henkilöä vastaan. Jos kanne menestyy, abortissa auttaneen pitää maksaa ainakin 10 000 dollarin korvaus kanteen nostajalle.

Laki ei siis kohdistu suoraan aborttia haluaviin naisiin, vaan niitä tekeviin lääkäreihin ja muihin auttajiin. Joidenkin arvioiden mukaan jopa henkilö, joka antaa naiselle kyydin aborttiklinikalle, voisi joutua maksamaan korvauksia.

Kanteen nostaneella henkilöllä ei tarvitse olla mitään yhteyttä aborttiin. Aborttia vastustava Texas Right to Life -järjestö on myös perustanut verkkosivun (siirryt toiseen palveluun), jonka kautta voi antaa anonyymisti vinkkejä mahdollisista lainrikkojista.

Aborttioikeuden puolustajat vaativat korkeinta oikeutta asettamaan Texasin lain täytäntöönpanokieltoon, mutta korkein oikeus päätti myöhään keskiviikkona äänin 5–4, että se ei estä lain voimaantuloa.

Korkeimman oikeuden enemmistön mukaan kynnys estää lain voimaantulo ei ylittynyt, mutta oikeus ei vielä tällä päätöksellä ota kantaa lain perustuslainmukaisuuteen.

Toisin sanoen viimeistä sanaa ei ole sanottu. Valituksia on odotettavissa.

Abortin vastustajat osoittivat mieltään Austinissa Texasin osavaltioparlamentin ulkopuolella 29. toukokuuta 2021. Kuva: AFP / Lehtikuva

Miksi Texasissa säädettiin uusi aborttilaki juuri nyt?

Korkeimman oikeuden kokoonpano on muuttunut konservatiivisempaan suuntaan. Tänä vuonna muissakin osavaltioissa on säädetty ennätyksellisen paljon uusia aborttia rajaavia lakeja, kun osavaltiot kokeilevat kepillä jäätä.

Korkeimman oikeuden kuuluisa aborttioikeuden takaava ennakkopäätös Roe vs. Wade vuodelta 1973 määrää, että osavaltioiden on sallittava abortti siihen saakka, että sikiö on elinkelpoinen kohdun ulkopuolella. Tämän rajan on katsottu kulkevan noin 22–24 raskausviikossa.

Nyt konservatiivijohtoisissa osavaltioissa toivotaan, että uusi, entistä konservatiivisempi korkein oikeus olisi valmis kumoamaan Roe vs. Waden.

Yhdysvaltain korkeimmassa oikeudessa on tällä hetkellä kuusi konservatiiviseksi katsottua tuomaria ja kolme liberaalia.

Tasapaino heilahti selkeästi konservatiivien hyväksi, kun naisten oikeuksien puolustajana tunnettu Ruth Bader Ginsburg kuoli viime vuonna ja silloinen presidentti Donald Trump nimitti hänen tilalleen konservatiivisen Amy Coney Barrettin.

Yhdysvaltain silloinen presidentti Donald Trump ja Amy Coney Barrett poseerasivat Valkoisen talon parvekkeella 26. lokakuuta 2020 Coney Barrettin virkavalan vannomisen yhteydessä. Kuva: Ken Cedeno / Pool / EPA

Trump nimitti presidenttikaudellaan kaikkiaan kolme korkeimman oikeuden tuomaria.

Aborttioikeutta puolustavan Guttmacher-instituutin mukaan (siirryt toiseen palveluun) tänä vuonna eri osavaltioissa oli jo kesäkuun loppuun mennessä säädetty ennätyksellisen paljon lakeja, jotka pyrkivät rajaamaan aborttioikeutta tavalla tai toisella: 90 uutta lakia on enemmän kuin yhtenäkään vuonna sitten Roe vs. Waden. Moni niistä ei ole kuitenkaan ainakaan vielä voimassa.

Miten Texasin uusi laki vaikuttaa aborttioikeuteen muualla Yhdysvalloissa?

Jos Texasin laki pysyy voimassa, todennäköisesti moni muukin konservatiivijohtoinen osavaltio säätää samantyyppisen lain. Erot osavaltioiden välillä kärjistyvät.

Esimerkiksi Texas Right to Life -järjestön edustaja on sanonut (siirryt toiseen palveluun), että jos Texasin malli menestyy, aktivistit ryhtyvät ajamaan samantyyppistä lainsäädäntöä muissakin osavaltioissa.

Tiukentuvat lait vaikuttaisivat erityisesti köyhiin naisiin, joilla ei ole varaa matkustaa toiseen osavaltioon tekemään aborttia.

Voiko korkein oikeus sallia aborttikiellot koko maassa?

Voi, mutta tekeekö se niin, on suuren spekulaation kohteena Yhdysvalloissa. Ensi kesään mennessä korkein oikeus joka tapauksessa ottaa kantaa aborttioikeuteen.

Korkein oikeus ilmoitti keväällä, että tänä syksynä se ottaa käsiteltäväkseen Mississippin osavaltion säätämän aborttilain, joka kieltää abortin 15 raskausviikon jälkeen. Lain voimaantulo on estetty alemmissa oikeuksissa Roe vs. Waden vastaisena.

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) jo se, että korkein oikeus ylipäänsä ryhtyy käsittelemään tällaista tapausta, viittaa siihen, että jonkinlainen linjamuutos on odotettavissa.

Korkein oikeus kuulee osapuolia lokakuussa alkavalla istuntokaudella, ja ratkaisu on luvassa ensi kesäkuun loppuun mennessä.

Yli kymmenessä osavaltiossa on jo voimassa laki, jonka mukaan aborttikielto astuu voimaan saman tien, jos se on korkeimman oikeuden mukaan laillinen.

Keskustelu on avoinna 3.9. klo 23 asti.