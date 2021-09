Koulukuljetuksista palautevyöry Sastamalassa – lapset kysyvät kuljettajilta: "Olenko tänään sinun kyydissäsi?"

Monessa sastamalalaisessa perheessä on koettu ensimmäisillä kouluviikoilla epäuskoa ja tyrmistystä. Kun aiempina vuosina lapset ovat päässet kouluun tutun kuskin kyydissä, vakiintunutta reittiä ja pysyvillä aikatauluilla, tänä syksynä kaikki on ollut toisin.

– Joka päivä on ollut eri taksi ja kuljettaja. Myös aikataulut vaihtuvat päivittäin, ja tieto seuraavan viikon aikatauluista tulee tekstiviestillä viikonloppuna, Tanja Kankaanpää kertoo poikansa koulukuljetuksista. Kotoa Kärppälän kylästä on kuusi kilometriä Stormin kouluun.

Koulukuljetusten ongelmista on käyty kiivasta keskustelua Sastamalan Facebook-ryhmässä, ja vanhemmat ovat antaneet suoraa palautetta kaupungille ja kuljetuksista vastaavalle tamperelaiselle Tuomi Logistiikalle.

Osa nouto- ja jättöpaikoista on koettu turvattomiksi, kyydit ovat olleet myöhässä tai eivät ole tulleet ollenkaan. Saman seudun oppilaille on annettu erilaisia aikatauluja niin, että ensimmäisenä haettu on joutunut olemaan kyydissä puolikin tuntia turhaan.

Iltapäivisin koulujen pihoilla toistuu sama näytelmä.

– Lapset kulkevat taksilta toiselle ja kysyvät kuljettajilta, olenko tänään sinun kyydissäsi. Aiemmin he ovat tienneet, mihin taksiin menevät. Lapsilla ei ole turvallinen olo, kun he eivät tiedä, kenen kyytiin pitää mennä, Kankaanpää sanoo.

Kankaanpää on itsekin antanut palautetta ongelmista. Vaikka päättäjiä on ollut vaikea saada kiinni, lapsen noutopaikkaa on saatu siirrettyä lähemmäs kotia, pois vaarallisen valtatien varresta.

– Mutta vielä on korjattavaa. Me vanhemmat vaadimme pysyviä reittejä, aikatauluja, kuljettajia, järkeviä nouto- ja jättöpaikkoja ja inhimillisiä ja järkeviä matka-aikoja mahdollisimman pian.

Sastamalan Kärppälässä perheineen asuvaa Tanja Kankaanpäätä harmittaa, kun koulukuljetukset ajavat miten sattuu. Yle Tampereen toimittaja Miikka Varila kävi Sastamalassa kysymässä, mikä kaikki on kuljetuksissa vialla.

"Virheitä on korjattu iso liuta"

Tamperelainen Tuomi Logistiikka on vastannut koulukuljetuksista Sastamalan eteläosassa viime syksystä lähtien. Kuljetusten piirissä on noin tuhat koululaista.

Viime lukuvuonna kuljetukset sujuivat hyvin, mutta ongelmat alkoivat, kun yhtiö kilpailutti alueen kuljetukset ja teki uudet sopimukset ennen tämän lukuvuoden alkua. Moni sastamalalainen epäilee ongelmien johtuvan siitä, että tamperelaisyhtiöllä ei ole paikallistuntemusta.

Yhtiön kuljetuspäällikkö Ellinoora Tuusa myöntää, että uuden alueen haltuunotto on aina haastavaa.

– Tänä syksynä on tehty ensimmäistä kertaa koko suunnittelu, ja on myönnettävä, että siinä on ollut vaikeuksia. Mutta nyt olemme käyneet aktiivisesti keskustelua kuljettajien, huoltajien ja kunnan kanssa ja tilanne alkaa näyttää jo huomattavasti paremmalta. Virheitä on korjattu aika iso liuta.

Kuljetusten ongelmia käsiteltiin myös keskiviikkona Sastamalan sivistyslautakunnan kokouksessa. Lautakunta edellyttää, että Tuomi Logistiikka saa kyydit hoitumaan ruutininomaisesti, turvallisesti ja järjestelmällisesti. Sitä, kuinka hyvin tässä on onnistuttu, tarkastellaan lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

– Sivistyslautakunnan päätös oli yksimielinen ja tämä on nyt selkeästi se viesti, mikä Tuomelle tulee. Ja näin se myöskin hoidetaan, sanoo Sastamalan kasvatusjohtaja Pekka Kares.

Elinoora Tuusan mukaan tällä viikolla reittejä on saatu jo vakinaistettua ja työtä jatketaan ensi viikolla.