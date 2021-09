Ida-hurrikaanin rippeet ryöpsäyttivät Yhdysvaltojen itärannikolle ennätyssateet – New Yorkin seudulla yhdeksän ihmistä kuollut

Manhattanilla satoi keskiviikkona suunnilleen koko syyskuun sademäärä tunnissa. Miljoonakaupungin liikenne halvaantui, ja useiden ihmisten kerrotaan kuolleen tulvineisiin kellareihin. Sekä New Yorkin että New Jerseyn osavaltiot ovat poikkeustilassa.

Yhdysvaltojen suurin kaupunki New York on asetettu poikkeustilaan tulvatilanteen takia. Ida-hurrikaanin rippeiden tuomien historiallisen runsaiden sateiden vuoksi julistettu poikkeustila on voimassa koko New Yorkin osavaltiossa.

New Yorkin Central Park -puistossa satoi keskiviikkona 89 millimetriä vettä tunnin aikana. Edellinen ennätys oli vain runsaan viikon takaa, kun trooppinen myrsky Henri pudotti 49 milliä sadetta tunnissa.

Metroliikenne katkaistiin, satoja lentoja peruttiin

Yhteensä yhdeksän ihmisen on kerrottu kuolleen tulvissa New Yorkin kaupungissa ja sen länsipuolella sijaitsevassa New Jerseyn osavaltiossa. Uutistoimisto AP:n mukaan suurin osa kuoli New Yorkissa jäätyään loukkuun tulvaveden täyttämiin kellareihin.

Liikenne oli rankkasateissa pahoissa vaikeuksissa: Esimerkiksi Manhattanin itäinen ohitustie joutui veden valtaan. New Yorkin kaupunki kielsikin liikkumisen kaduilla ja teillä kaikilta muilta paitsi hälytysajoneuvoilta torstaiaamuun asti. Vielä aamullakin autoilua kehotettiin välttämään.

Queensissä New Yorkin itäisellä esikaupunkialueella vesi nousi kaduilla keskiviikkona korkealle. Kuva: Justin Lane / EPA

Metrotunneleihin ja -asemille tulvi niin paljon vettä, että liikenne jouduttiin keskeyttämään kokonaan. Kaikilla New Yorkin alueen lentokentillä peruttiin satoja lentoja.

New Jerseyssä ja naapuriosavaltio Pennsylvaniassa puolestaan vyöryi ainakin kaksi myrskyn synnyttämää tornadoa. Tiedot myrskyn aiheuttamista vahingoista olivat torstaina vielä epäselviä, mutta ainakin sähköt olivat poikki sadoissa tuhansissa talouksissa New Jerseyssä ja Pennsylvaniassa.

Louisianassa yhä lähes miljoona ilman sähköjä

Ennustettua nopeammin viime viikolla voimistunut Ida-hurrikaani rantautui viikonvaihteessa Louisianan osavaltioon. Yhdysvaltojen historian viidenneksi voimakkain hurrikaani jätti jälkeensä valtavat tuhot.

Sähköjä oli saatu torstaihin mennessä palautettua paikoin muun muassa osavaltion suurimpaan kaupunkiin New Orleansiin, mutta edelleen lähes miljoona ihmistä on vailla sähköä myrskyn jäljiltä. Rannikkoalueilla odotetaan yhä tulvien laskeutumista, ja evakuoituja asukkaita kehotetaan pysymään vielä poissa.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan julkaisema kuvapari esittää valaistuksen määrää New Orleansin kaupunkialueella. Ylempi kuva on otettu 9. elokuuta ja jälkimmäinen hurrikaani Idan jälkeen 31. elokuuta. Kuva: NASA / EPA

Kuolonuhrien määrä näyttää toistaiseksi jääneen Louisianassa pelättyä pienemmäksi: Kuuden ihmisen tiedetään kuolleen myrskyn takia. Taloudelliset vahingot kuitenkin nousevat erään arvion mukaan kymmeniin miljardeihin dollareihin.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden matkustaa perjantaina Louisianaan tutustumaan hurrikaanituhoihin. Jo torstai-iltana Suomen aikaa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin odotetaan kertovan, miten liittovaltio aikoo auttaa tuhojen korjaamisessa.

Raivaus- ja korjaustyötä saattaa joka tapauksessa olla luvassa lisää loppuviikolla, sillä Atlantilta lähestyy jo trooppinen myrsky Larry. Sen ennustetaan voimistuvan samaa tahtia kuin Ida.

