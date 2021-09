HUS avaa ensi viikolla uuden palvelun tartunnanjäljityksen nopeuttamiseksi – onko palvelu tietoturvallinen ja miten käy Koronavilkun?

Koronatietoni.fi-palvelun on tarkoitus helpottaa tartunnanjäljittäjien työtä.

Koronatietoni.fi-palvelun on tarkoitus helpottaa tartunnanjäljittäjien työtä. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kertoi eilen keskiviikkona avaavansa ensi viikolla uuden verkkopalvelun, jonka tarkoitus on nopeuttaa koronaviruksen tartunnanjäljitystä.

Koronatietoni.fi-nimisessä palvelussa koronavirustartunnan saanut voi itse kirjata tartunnanjäljittäjille mahdollisten altistuneiden nimet ja puhelinnumerot ja perustiedot.

HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen, miten palvelu käytännössä toimii?

– Ensin lähetetään tekstiviesti positiivisen koronatestituloksen tehneelle henkilölle. Viestissä kerrotaan, että tartunnanjäljitystä voi nopeuttaa kirjautumalla Koronatietoni.fi-palveluun, jonne syötetään omat tiedot, ja sinne voi kirjata ohjeiden mukaan myös tiedot mahdollisista altistuneista ihmisistä. Henkilö voi siis itse kirjata tälle sivustolle tiedossa olevien altistuneiden nimet ja puhelinnumerot, ja nämä tiedot lähtevät sitten tiedoksi tartunnanjäljittäjille.

Mikä uuden palvelun päätarkoitus on?

– Tartunnanjäljittämisen nopeuttaminen. Nykyisin normaalissa tilanteessa positiivisen testituloksen antaneelle lähtee ensin tekstiviesti, ja sen jälkeen tartunnanjäljittäjä soittaa ja puhelimessa kyselee näitä altistuneiden tietoja. Nyt kun tiedot on syötetty jo ennen tartunnanjäljittäjän soittoa, ne voidaan yhdessä käydä läpi ja tarpeen mukaan täydentää. Eli tarkoitus on nopeuttaa tätä prosessia.

Esimerkiksi Helsingissä on jo käytössä verkkolomake, johon tartunnan saaneita on pyydetty merkitsemään ihmiset, joiden kanssa he ovat olleet tekemisissä hiljattain. Mitä uutta Koronatietoni.fi-palvelu tuo tähän käytäntöön?

– Helsingissä on todella jo käytössä tällainen lomake, ja joissain HUS-alueen kunnissa on ollut vastaavaa käytäntöä. Nyt se on kuitenkin tuotettu Koronatietoni.fi-palveluun, jonka kautta se voi auttaa kaikkia Haavi-ohjelmistopalvelun tartunnanjäljitysbottia käyttäviä HUSin kuntia, sekä myös muutamia muita sairaanhoitopiirejä, jotka voivat halutessaan ottaa palvelun käyttöön.

Miten henkilötietojen käsittelyn tietoturva-asiat on otettu palvelussa huomioon?

– Tämä on ehdottoman tietoturvallinen palvelu. Koronatietoni.fi-sivusto on laadittu jo aiemmin koronatestitodistusten lataamista varten. Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisäksi on sanottava, että ne tiedot joita henkilö itse sivulle kirjaa, tarkennetaan ja tarkistetaan vielä puhelimessa, kun tartunnanjäljittäjän kanssa käydään läpi sinne syötetyt tiedot.

HUS-tietohallinnon sähköisten asiointipalvelujen johtaja Sirpa Arvonen, kauanko palvelua on nyt rakennettu ja mitä se maksaa?

– Tarkkaa summaa on vaikea sanoa, koska palvelu on tehty alun perin hieman toiseen tarkoitukseen. Koronatietoni.fi-sivu syntyi viime keväänä ja silloin sivun kautta pystyi tulostamaan koronatestitodistuksen itselleen. Se on siis epidemiapalvelujen tietokanta, johon tehtiin silloin nopeasti käyttöliittymä, eli sivu, jonne kansalainen pystyi kirjautumaan ja hakemaan sieltä todistuksensa.

– Sittemmin näiden todistuksen tulostaminen on siirtynyt Kelan omakanta-palveluun. Nyt samaa jo olemassa ollutta käyttöliittymää on siis muutettu uudenlaiseen tarkoitukseen.

Julkaisun jälkeen palvelu on käytettävissä HUSin, Kymsoten, Eksoten ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla. Miksi nämä sairaanhoitopiirit saavat työkalun käyttöönsä?

– HUSin koko epidemiapalvelu on käytössä näillä sairaanhoitopiireillä. Näin ollen myös uusi sinne tehty palvelu tulee kaikkien käyttöön. Lisäksi Eksote ja Kymsote ovat HUSin erityisvastuualueita, eli HUS tuottaa niille monenlaisia palveluja.

Eeva Ruotsalainen, tekeekö uusi palvelu Koronavilkun tarpeettomaksi?

– Ei tee, vaan palvelut täydentävät toisiaan. Kehotan kaikkia käyttämään myös Koronavilkkua edelleen. Sen kautta voidaan saada kiinni tuntemattomat altistuneet, joita sairastunut ei pysty nimeämään. Esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa tai joukkoliikennevälineissä altistuneita ei tavallisesti pystytä nimeämään ja tällaisissa tilanteissa Koronavilkusta voi olla merkittävä apu.

Lue myös:

Kahden metrin turvavälivaatimus saattaa poistua jo lauantaina – Etelä-Suomen aluehallintovirasto sommittelee parhaillaan uusia koronalinjauksia

Suuret kaupungit haluavat pikaisen muutoksen koronan tartunnanjäljitykseen: laajoista karanteeneista esimerkiksi päiväkodeissa tulisi luopua