Herätys: Koskelan surmasta tuomio tänään, eurooppalaiset lentävät jälleen, valtion ja uskonnon liitto syvenee Venäjällä

16-vuotiaan surmasta Koskelassa annetaan tänään tuomio

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa 16-vuotiaan pojan surmasta Helsingin Koskelassa viime joulukuussa. Kolmea teon aikaan 16-vuotiasta poikaa syytetään murhasta sekä uhrin aiemmista pahoinpitelyistä. Uhriin oli kohdistettu pitkäkestoista väkivaltaa.

Syytetyt kiistävät murhan. Kaksi heistä myöntää törkeän kuolemantuottamuksen ja törkeän pahoinpitelyn, yksi pelkän pahoinpitelyn. Yle seuraa oikeudenkäyntiä.

Euroopan lentoliikenteessä dramaattinen käänne – elpymistä ilmassa

Matkustajia saapuu Ryanairin lentokoneella Lappeenrannan lentoasemalle 4. elokuuta. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Matkustusrajoitusten lieventyminen on saanut keskieurooppalaiset matkailemaan ulkomailla niin ahkerasti, että lentoyhtiö Ryanair arvioi lentävänsä loppuvuodesta jo yhtä paljon kuin ennen koronapandemiaa. Myös Finnair ennakoi Euroopan sisäisen lentoliikenteen elpyvän nopeammin kuin odotettiin.

Valamosta tuli Putinin pyhä saari

Vladimir Putin vieraili Valamon luostarissa heinäkuussa 2018. Kuva: Alexei Druzhinin / EPA

Venäjän Karjalassa Laatokalla sijaitsevasta Valamon luostarista on tullut tärkeä paikka valtiollisille näyttäytymisille. Presidentti Vladimir Putin kävi Valamossa ensimmäisen kerran presidentin virassa jo vuonna 2001, ja sittemmin vierailuista – virallisista ja epävirallisista – on tullut säännöllisiä. Luostaria on kunnostettu, ja sen alueelle on rakennettu myös uutta. Taustalla on valtion halu vedota kansaan ja yhdistää kansalaisia kirkon konservatiivisen arvopohjan avulla.

Reissukissa Pessi on kiertänyt kaikki 40 kansallispuistoa

Reissukissa Pessi ja Aapa-koira Iso-Syötteen huipulla. Pessi ja koirajengi ovat Tuula Ojala-Nurmen kanssa vierailleet myös 39 muussa Suomen kansallispuistossa neljän vuoden aikana. Kuva: Tuula Ojala-Nurmi

Suomen kansallispuistoissa oli vierailijoita tänä kesänä enemmän kuin koskaan aiemmin. Kansallispuistoissa kirjattiin vuoden alusta heinäkuun loppuun noin 2,5 miljoonaa käyntiä.

Mukana valtavassa joukossa on yhä enemmän kansallispuistobongareita, joiden tavoitteena on kiertää kaikki 40 kansallispuistoa. Yksi tavoitteen saavuttaneista on Pessi-reissukissa ja emäntä Tuula Ojala-Nurmi.

Sää poutaantuu hiljalleen

Kuva: Nina Karusto / Yle Sää

Yö on ollut sateinen ja tuulinen maan etelä- ja keskiosissa. Päivän aikana matalapaine väistyy itärajan taakse ja sateet hellittävät hiljalleen. Kuurosateita saadaan kuitenkin vielä paikoin ja pohjoistuuli jatkuu puuskaisena. Viikonloppuna sateet hellittävät korkeapaineen myötä ja tuuli heikkenee.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.