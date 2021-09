Isä kehotti pakenemaan Suomeen kuusi vuotta sitten – nyt afganistanilainen on kiitollinen, muttei vieläkään tiedä miksi päätyi pohjoiseen

Afganistan on aina ollut hazaroille vaikea maa. Vainotun vähemmistön elämä oli turvatonta jo aiemmin, mutta talibanin valtaan nousu pahensi tilannetta. Oulussa elektroniikka-alalla työskentelevä nuori hazaramies seuraa maansa uutisia ahdistuneena.

Afganistanilainen Ali Mohammadi, 20, tuli Suomeen syyskuussa 2015. Silloin neljätoistavuotiaan pojan pakomatka kesti 42 vuorokautta ja vei Iranin ja Turkin kautta lopulta Suomeen.

– Turvapaikan hakeminen Suomesta oli isäni antama neuvo. En tiedä miksi hän kehotti minua hakeutumaan nimenomaan Suomeen. Mutta hyvä neuvohan se oli.

Mohammadi on suorittanut suomalaisen peruskoulun oppimäärän ja valmistui tänä vuonna elektroniikka-asentajaksi.

Mies ei esiinny jutussa omalla nimellään asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Mohammadin muistoissa Afganistan ei ollut talibanien vallan alla. Silti, hän muistaa elämän olleen vaikeaa jo silloin.

Hänen muistikuvissaan Afganistanissa saattoi elää normaalisti. Mohammadi ei kuitenkaan ollut keskivertokansalainen, vaan hazara.

Hazarat ovat Afganistanin vieroksuttu vähemmistö Hazarat ovat Afganistanin kolmanneksi suurin kansanryhmä. He edustavat shiiamuslimeita maassa, jonka enemmistö on sunnimuslimeita. Islamilaisen maailman suurin ristiriita vallitsee näiden kahden islamin päälinjan välillä. Maltillisille islamilaisille ero ei yleensä ole merkittävä, mutta äärisuuntauksien kohdalla uskonnolliset erot saattavat saada äärimmäisiä ja väkivaltaisiakin muotoja. Hazarat ovat shiialaisina sekä taliban-liikkeen että muiden sunnien ääriryhmien väkivallan kohteena. Syrjimisen perinteet ulottuvat pitkälle historiaan. Hazaroiden oli esimerkiksi kiellettyä käydä koulua tai työskennellä julkishallinnossa 1970-luvulle asti. Yhä tänä päivänä taliban on julistanut hazarat vääräuskoisiksi. Se vainoaa ja surmaa heitä erityisen verisesti. Hazaroja asuu myös Iranissa ja Pakistanissa, jonne he ovat päätyneet pääosin pakolaisina.

Hazarat ovat kansanryhmä, jota on syrjitty ja vainottu Afganistanissa monen sukupolven ajan.

He ovat uskonnollinen vähemmistö, ja talibanin ohella heitä vainoavat myös äärisunnilaiset terroristiryhmät al-Qaida ja Isis.

Hazarat poikkeavat muusta väestöstä kouluttamalla lapsiaan, jopa tyttöjä, innokkaasti. Valtaväestöön, pastuihin eli pataaneihin kuuluvat kouluttamattomat talibanit suhtautuvat heihin tämänkin vuoksi hyvin kielteisesti.

Mohammadin asuessa Afganistanissa hazaroita kuoli sadoittain näiden ryhmien terroristi-iskuissa.

– Meidän tilanne oli paha jo silloin, mutta nythän tilanne on todella paha kaikille koko Afganistanissa taliban noustua valtaan.

Ali Mohammadi pakeni perheensä mukana pois kotikaupungistaan Keski-Afganistanista, kohteenaan Iranin raja.

Alkukesällä 2015 perhe oli Iranin Teheranissa. Mohammadin matka jatkui Eurooppaan yksin.

– Koko perheen tuntui olevan mahdotonta päästä ylittämään Iranin ja Turkin raja. Siksi päätin lähteä yksin, hän muotoilee.

Rajan ylittäminen Iranista Turkkiin ei ollut ongelmatonta. Mohammadi kertoo Iranin asevoimien tulittaneen maasta pois yrittäviä pakolaisia. Rajan toisella puolella Turkissa näkyi kuolleita pakolaisia, hän muistelee.

Mohammadi tuli Eurooppaan Turkin kautta ja jatkoi isänsä ohjeiden mukaisesti, kunnes pääsi Suomeen.

– Matkustin kaikilla mahdollisilla tavoilla, paitsi lentokoneella: kuljin kävellen, autolla, veneellä ja junalla.

Ali Mohammadi on asunut Suomessa kohta kuusi vuotta. Hänen perheensä on yhä Lähi-idässä. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Elämä hankaloituu entisestään

Vaikka Mohammadi pääsi Suomeen, hänen sukunsa on yhä Afganistanissa ja Iranissa. Hänen perheensä on edelleen Teheranissa ilman papereita.

– Olen usein puhelimitse yhteydessä perheeseeni. He eivät voi koskaan saada oleskelulupaa tai työlupaa maahan, eivätkä voi tehdä kunnolla töitä.

Niinpä perheen isä elättää perhettään pitämällä pientä kioskia.

Afgaanilasten on myös vaikea päästä kouluun Iranissa. Se vaatisi Mohammadin mukaan paljon rahaa.

Afganistanissa asuvilla sukulaisilla tilanne ei ole sen parempi. Ihmiset ovat paenneet kodeistaan ja pelkäävät henkensä puolesta.

– Toistaiseksi ketään sukulaisista ei ole tapettu, mutta sellaista voi tapahtua koska vain. Rahat alkavat monilta loppua ja vaikka rahaa olisikin, ruokaa ei voi saada mistään.

Vallattuaan Afganistanin pääkaupungin Kabulin, äärijärjestö taliban on vakuutellut, ettei se aio ryhtyä väkivaltaisuuksiin.

Mohammadin mukaan talibanit eivät kuitenkaan tule pitämään lupaustaan, vaan jatkavat siitä mihin edellisellä kerralla jäivät.

– Liike on tappanut paljon ihmisiä. Afganistanista tulevia uutisia seuraamalla on helppo nähdä, että he eivät ole muuttuneet.

Esimerkkinä Mohammadi kertoo, että talibanit katkaisivat viisitoistavuotiaalta pojalta käden ja jalan, koska he epäilivät hänen varastaneen jotain.

– He ovat ihan samanlaisia pahoja ihmisiä kuin ennenkin.

Mohammadin suunnitelma on jatkaa opiskelua ja valmistua ammattikorkeakoulusta elektroniikkainsinööriksi. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Vallankumous yhdessä yössä

Ali Mohammadi seuraa kaveriensa kanssa maansa tilannetta afganistanilaisista uutislähteistä. Tähän saakka tietoa on tullut hänen mukaan ihan hyvin. Kun taliban saa maan tietoverkot hallintaansa, viestintä vaikeutuu.

Mohammadille on muodostunut tietolähteidensä perusteella melko selkeä kuva siitä, miten valtio romahti niin nopeasti.

– Sosiaalisessa mediassa on kerrottu, etteivät hallituksen joukot oikeastaan missään kaupungissa edes halunneet taistella talibaneja vastaan. Arvioidaan heidän saaneen käskyn antautua ja luovuttaa aseensa.

Mohammadin mielestä yksi keskeinen syy Afganistanin pitkään kriisiin on se, että afganistanilaiset lukuisat etniset ryhmät eivät hyväksy toisiaan.

Tämä ei hänen mukaansa koske ihan kaikkia, mutta useimpia kyllä. Suomessa hänellä on myös paštuystäviä, vaikka hän onkin hazara.

Mohammadi arvioi, että Afganistan ei olisi tässä tilanteessa jos eri ryhmät hyväksyisivät toisensa. Vieläkään ei hänen mielestään ole liian myöhäistä.

– Me olemme kaikki kuitenkin yhtä ja samaa maata ja Afganistan on meidän maa. Olisi hienoa, jos kaikki ihmiset asuisivat siellä rauhassa toistensa kanssa ja eläisivät ihan normaalia elämää.

On kuitenkin vaikea nähdä milloin ja miten tällainen olisi mahdollista.