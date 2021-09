USA:n Georgiassa ex-syyttäjä on saanut syytteet maata kohahduttaneeseen mustan lenkkeilijän surmaan liittyen

Af­ga­nis­ta­nis­sa "Viiden leijonan laakso" sinnittelee Talibania vastaan – johdossa on kuuluisan sotapäällikön poika

Vastarinnan johtoon on il­moit­tau­tu­nut Ahmad Massoud, jolla on valttinaan isänsä legendaarinen maine. Joukot hyötyvät Panjshirin laakson vahvoista puo­lus­tus­a­se­mis­ta. Taliban on kuitenkin saartanut laakson, ja vas­ta­rin­ta­jou­koil­ta puuttuu vielä ulkomaiden tuki.