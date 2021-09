Ilta-Sanomat: Yhdeksänsataa Oulun yliopiston verkon käyttäjätunnusta ja salasanaa päätyi tietojen kalastelijalle

Opiskelijoiden tai henkilökuntaan kuuluvien käyttäjätunnus–salasana-pareja on päätynyt vääriin käsiin, mutta niitä on saatu lukittua laajempien vahinkojen estämiseksi. Tietomurtajan huijausviestillä käsiinsä saamia tunnuksia on käytetty lähinnä uusien kalasteluviestien lähettämiseen.

Tietomurto onnistui huijausviestin avulla. Siinä pyydettiin käyttäjää vaihtamaan salasanansa. Jos näin teki, käyttäjätunnus–salasana-pari päätyi kalastelijalle. Kuvituskuva. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle