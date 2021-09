SSS: Valmet Automotive hakee Salon akkutehtaalle 300 uutta työntekijää

Valmet Automotive aikoo palkata Salon akkutehtaalle loppuvuoden aikana noin 300 työntekijää, kertoo Salon Seudun Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Työntekijöistä 250 palkataan akkujen tuotantoon ja noin 50 työnjohto- ja toimihenkilötehtäviin.

Valmet Automotive on aikaisemmin kesällä kertonut rekrytoivansa tänä vuonna 150 uutta työntekijää, mutta tavoitemäärä on nyt kaksinkertaistunut. Tehtaalla on uusien rekrytointien myötä määrä siirtyä kolmivuorotyöhön.

Valmet Automotive perusti akkutehtaan Saloon vuonna 2019.

