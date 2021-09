Näin syntyy sisäilmaltaan terve koulurakennus – 27 miljoona euroa maksava Kuopion uusi taidelukio rakentuu valtavan hupun alla

Uuden taidelukion rakennustyömaa on vaikuttava näky Kuopion keskustassa. Iso kiinteistö on huputettu eli sääsuojattu. Huputus on yleistynyt etenkin julkisen puolen uudiskohteissa. Uusi koulukiinteistö valmistuu kesällä 2022.

Katso videolta, miltä Kuopion uuden taidelukion rakennustyömaalla näyttää.