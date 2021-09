Helsinki on kieltänyt yksityisiä terveysjättejä palkkaamasta kaupungin työntekijöitä, väittää Tehy: “Näyttäisi myös, että käytäntö on laajemmin käytössä ympäri Suomea”

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kertoi torstaina (siirryt toiseen palveluun) jäsenlehdessään, että sen jäseniltä saatujen tietojen mukaan Helsingin kaupunki on tehnyt Terveystalon, Mehiläisen ja Pihlajalinnan kanssa sopimuksen, jonka mukaan terveysjätit eivät saa rekrytoida Helsingin kaupungilla työskentelevää hoitohenkilöstöä.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kertoo Ylelle, että kokonaisuus alkoi selvitä useiden jäsenten näyttämien sähköpostiviestien kautta.

– Saimme käsiimme sähköposteja, joita jäsenemme ovat saaneet näistä kolmesta yrityksestä ihan johtotasolta. Sieltä on kerrottu, että muuten rekrytoisimme, hakija voisi olla hyvin sopiva, mutta he eivät valitettavasti voi näin tehdä, koska asiasta on tehty sopimus Helsingin kaupungin kanssa.

Tehy tekee asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle ja aikoo hakea korvauksia jäsenille, jotka kokonaisuuteen liittyvät.

Tehyn mukaan Helsingin kaupunki rikkoo perustuslain mukaista syrjinnän kieltoa ja työntekijän oikeutta hankkia elantonsa valitsemallaan työllä.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Daniel Sazonov (kok.) kiistää Tehyn syytökset.

– Minusta väite siitä, että Helsinki on osallisena kartelisssa, on älytön.

Sazonovin mukaan Tehyn väitteet ovat yliampuvia ja ärhäköitä.

– Hänen väitteensä siitä, että Helsingin kaupunki estäisi työntekijöitään valitsemasta työnantajansa, ei pidä paikkaansa.

Sazonov kuitenkin myöntää, että yksittäisissä sopimuksissa voi olla tiettyjä ehtoja, jotka rajoittavat henkilön rekrytoimista.

– Helsinki tekee ostopalvelusopimuksia ja yksittäisissä sopimuksissa sopimuskohtaisesti voi olla sellaista, että suoraan kaupungilta kyseisen sopimuksen mukaiseen palveluun ei tämä työnantaja nimenomaan saa tiettyä henkilökuntaa tarjota.

Rytkönen kertoo saaneensa eilisillan jälkeen “valtavan määrän” yhteydenottoja järjestön jäseniltä.

– Niiden perusteella näyttäisi, että nämä kolme yritystä eivät ole ainoat mukana olevat, ja näyttäisi myös siltä, että tämä toimintamalli on laajemmin käytössä ympäri Suomea. Tässä vaiheessa en halua vielä tarkemmin eritellä, koska haluamme perata kaiken tarkkaan ensin.

Asia oli esillä torstai-iltana myös MTV:n Viiden jälkeen (siirryt toiseen palveluun) -ohjelmassa sekä Helsingin Sanomissa (siirryt toiseen palveluun).

Uutinen päivittyy.