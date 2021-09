Karannut kuningaspyton löytyi lähempää kuin omistaja arvasikaan – yli metrin pituinen Chapo ei päässyt itse pois piilostaan: "Patteri revittiin irti"

Chapo-käärmeellä on pituutta 110–120 senttimetriä.

Chapo-käärmeellä on pituutta 110–120 senttimetriä. Kuva: Saga Leivonen

Noin viikon terraariostaan karkuteillä ollut kuningaspyton on löytynyt Helsingissä.

Sen omistaja Saga Leivonen arveli torstaina, että Chapo-käärme olisi kenties livahtanut vessanpöntön kautta talon putkistoon. Lopulta käärme löytyi kuitenkin lähempää kuin hän arvasikaan: kotoa seinän ja patterin välistä.

– Olin töissä, kun äitini laittoi kuvan, että sieltä se löytyi. Hän oli huomannut, että käärme roikkui puoliksi patterin välistä.

Leivonen arvelee, että käärme oli jäänyt piilopaikkaansa vahingossa jumiin. Hän kertoo, että Chapo on kahdeksan senttimetrin paksuinen käärme, kun taas patterin ja seinän välinen rako on pari senttiä. Pituutta käärmeellä on 110–120 senttimetriä.

– Se ei päässyt sieltä pois, joten patteri revittiin irti seinästä.

Kun käärme saatiin vapautettua, Saga Leivonen vei sen takaisin terraarioon, jossa käärme joi hänen mukaansa vettä yli viisi minuuttia. Leivonen kertoo, että Chapo voi kuitenkin hyvin.

Karkumatkasta on myös otettu opiksi: nyt käärmeen terraarioon on hankittu lukko.

Kuningaspyton on myrkytön pytonlaji, joka on suosittu lemmikkieläin.