Ilma-vesilämpöpumppujen suosio kasvaa ja hinnat nousevat – Seppo Vesteniuksen vanha öljykattila sai lähteä valtion avustuksen siivittämänä

Ilma-vesilämpöpumppujen suosio on kasvanut energiaremonteissa. Syynä on toisaalta valtion energia-avustus, toisaalta helpoksi koettu asennus. Pumppuja asentavien yritysten tilauskirjat ovat täyttyneet, mikä tietää pidempää jonotusaikaa loppuvuodeksi.

Siilinjärveläisen Seppo Vesteniuksen uudenkarhea ilma-vesilämpöpumppu odottaa tulevan lämmityskauden alkua. Vestenius korvasi vanhan öljykattilan ilma-vesilämpöpumpulla, kun sai remontilleen valtion energia-avustusta.

– Tehtiin semmoinen ratkaisu viime marraskuussa, että anotaan sitä. Puolisen vuotta siinä meni ja sitten tuli myönteinen päätös, Vestenius muistelee.

ELY-keskuksen kautta myönnetty avustus öljylämmityksestä luopumiseen oli 4 000 euroa. Remontin kokonaiskustannukset olivat noin 14 000 euroa.

– Tuo on paljon huolettomampi kuin öljylämmitys, sanoo Vestenius.

Ilma-vesilämpö ohittanut maalämmön energiaremonteissa

Ilma-vesilämpöpumppu ottaa perinteisen ilmalämpöpumpun tapaan energiansa ulkoilmasta. Lämpö siirretään veden avulla erilliseen kattilaan, jossa se lämmittää talon käyttö- ja lämmitysveden.

Ilma-vesilämpöpumppuja asennetaan nyt paljon kotitalouksien energiaremonteissa. Niiden osuus Pirkanmaan ELY-keskukseen tulleista hakemuksista on 60 prosentin luokkaa. Vastaavasti maalämmön osuus hakemuksista on noin viidennes.

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää valtakunnallisesti avustukset öljylämmityksestä luopumiseen pientaloissa. Elokuun loppuun mennessä hakemuksia oli saapunut yhteensä reilut 15 600. Myönteisiä päätöksiä oli tehty 7 200.

Siilinjärveläisellä LVI-yrityksellä Siilin Putkipojilla tämän vuoden tilauskirjat täyttyivät jo keväällä.

– Tuo energia-avustus on aika pitkälle tukenut sitä. Kymmenestä keikasta kahdeksan on ilma-vesipumppujen asennusta nykyään, sanoo Siilin Putkipoikien tekninen myyjä Marko Mäkipelto.

Mäkipelto arvioi, että viime vuodesta alkaen tarjouspyyntöjä on tullut paljon ja remontteja on neljä kertaa enemmän kuin normaalisti.

Siilin Putkipoikien tekninen myyjä Marko Mäkipelto kertoo, että ilma-vesilämpöpumppujen suosio on selvästi noussut. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Kuluttajat päätyvät ilma-vesilämpöön monen tekijän summana. Energia-avustuksen saaminen kannustaa, mutta myös asennuksen nopeus ja edullisuus esimerkiksi maalämpöön verrattuna.

Seppo Vesteniusta hirvitti maalämpöön liittyvät kaivuutyöt. Myös hinta vaikutti valintaan.

– Maalämpö olisi ollut 4 000 euroa kalliimpi. Se jäi sitten tämä kevyempi systeemi, Vestenius kertoo.

Maalämmön asentaminen vaatii kaivamista ja poraamista. Motivan asiantuntija Päivi Suur-Uskin mukaan kunnat ovat myös selvästi kiristäneet lupaehtoja maalämmön asentamiseen.

Ilma-vesilämpöpumppujen suosio on johtanut jopa markkinoiden ylikuumentumiseen. Myös Motivan Päivi Suur-Uski näkee, että hinnat ovat nousussa. Lisäksi toimitusajat ovat pidentyneet.

Kuopiolaisen Teho-Posakon toimitusjohtaja Esko Airaksinen kertoo, että jonossa on pari sataa pumppua ja asennukset menevät jopa marras-joulukuulle. Myös osaavan työvoiman saatavuus hidastaa asennuksia.

LVI-asentaja Marko Korhonen (oik.) uskoo, että ilma-vesilämpöä asennetaan jatkossa myös teollisuuskohteisiin. Apuna asennustöissä putkiasentaja Jimi Anttilainen. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Ilma-vesilämpöpumppuja myös teollisuuskohteisiin

Siilin Putkipojat asentavat ilma-vesilämpöä pääasiassa kotitalouksiin, mutta myös suurempiin halleihin.

– Sanotaan pienistä mummonmökistä tuommoiseen isoon teollisuuskohteeseen, että nytkin meillä on halli, johon tulee kaksi ulkoyksikköä, Marko Mäkipelto kertoo.

Hallikohteessa asennustöitä tekevä LVI-asentaja Marko Korhonen sanoo, että ilma-vesilämmön hyödyntäminen voikin olla perinteistä kauko- tai maalämpöä järkevämpää.

– On sellaisia kohteita, joihin on tullut kaukolämpö ja jälkikäteen on suunnittelija sanonut, että tähän olisi ollut viisaampi laittaa ilma-vesilämpöpumppu. Nämä ovat matalalämpökohteita, eli lämmitysenergiaa ei vaadita niin paljon, Korhonen sanoo.

Seppo Vestenius odottaa mielenkiinnolla ilma-vesilämmön toimintaa tulevana talvena.

– Jos luvataan, että se hyöty on tuonne 20 pakkasasteeseen saakka 75 prosenttia niin uskon, että kyllä hyötyä tulee, pohtii Vestenius.

