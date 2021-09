Lahden selvitys moottoriratakisojen kustannuksista ei huoleta Kymiringin toimitusjohtajaa: "En keksi, mitä selvityksestä voi saada irti"

Lahden kaupunki aikoo selvittää syksyn aikana, millaisia kustannuksia kaupungin tapahtumayhtiölle on kertynyt yhteistyöstä moottoriratayhtiö Kymiringin kanssa. Selvityksessä arvioidaan, kannattaako tapahtumayhtiön toimintaa jatkaa.

Kymiringin moottoriradalla Iitissä ajetaan viikonloppuna tämän kauden viimeiset kilpa-ajot. Radalla kisaa kaikkiaan 145 historiallista kilpa-autoa, joilla on käynnissä oman kerhonsa finaaliviikonloppu.

Ratayhtiö Kymiring on joutunut tyytymään kuluneen kesän aikana kansallisiin tapahtumiin.

Suuret kansainväliset kisat eli MotoGP-ratamoottoripyöräilyn ja motocrossin MM-osakilpailut jouduttiin perumaan huonon koronatilanteen takia.

Historiallisten kilpa-autojen kuskit valmistautuivat perjantaina finaaliajoihin Kymiringillä. Kuva: Antro Valo / Yle

Kesän aikana ratayhtiö on keskittynyt rakentamaan motocrossin MM-kisarataa, joka on nyt vihertöitä vaille valmis. Seuraava etappi on syksyn aikana, jolloin varikkoalueelle saadaan johdettua vesi.

Tulevan kesän suunnittelua varjostaa hieman ratayhtiön tapahtumajärjestelyistä vastaavaa yhtiötä koskeva selvitys.

Selvitys kustannuksista

Lahden kaupunginhallitus päätti maanantaina, että syksyn aikana tulee selvittää, mitä Kymiringin tapahtumatuotanto maksaa lahtelaisille.

Kaupungin tapahtumayhtiö Lahti Events vastaa suurten tapahtumien järjestämisestä Kymiringillä.

Selvitystä esittäneen kaupunginhallituksen jäsenen Jorma Ratian (ps.) mukaan taustalla ovat epäilyt siitä, että veronmaksajat tukisivat epäsuorasti yksityistä yritystä, jos Lahti Eventsin menot moottoriradan tapahtumajärjestäjänä olisivat selvästi suuremmat kuin tulot.

Kymiringin varikkoalue ei ole kokonaan valmis. Varikon takaosasta puuttuu vielä asfaltti. Kuva: Antro Valo / Yle

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén (sd.) sanoo, että selvitys tehdään, jotta uudet päättäjät saavat oikeaa tietoa yhteistyöstä.

– Siihen asiaan saattaa liittyä myös paljon väärinkäsityksiä. Halutaan, että päättäjät saavat oikeaa tietoa. Tietenkin jos selvityksessä jotain tulisi ilmi, niin tietysti sitten ruvetaan toimenpiteisiin, Sirkku Hildén sanoo.

Hildén huomauttaa, että Lahden kaupunki itsessään ei ole yhteistyössä ratayhtiön kanssa vaan kaupungin tapahtumayhtiö Lahti Events. Sen tehtävä on tapahtumatoiminta, joten yhtiön hallitus päättää sopimuksista ja sitoumuksista.

– Kaupunki varsinaisesti ei tässä pyri mihinkään muuhun kuin selvittämään omistajana riskejä, Sirkku Hildén sanoo.

Onko mahdollista, että kaupunki luopuu Lahti Eventsistä, vai minkälaisia vaihtoehtoja tässä on?

– Kun kaupunki tarkastelee omaa omistustaan, niin tietenkin siinä on kaikki vaihtoehdot. Tällä hetkellä minulla ei ole mitään tietoa sellaisesta prosessista, mikä voisi johtaa luopumiseen.

Kymiringin toimitusjohtaja ei ole huolissaan

Kymiringin toimitusjohtaja Riku Rönnholm uskoo, ettei Lahden selvitys vaikuta ratayhtiön toimintaan millään tavalla.

Kymiringin toimitusjohtaja Riku Rönnholm uskoo, että Lahti Events jatkaa ratayhtiön tapahtumajärjestäjänä. Kuva: Antro Valo / Yle

Rönnholm katsoo, että jos Lahden kaupunki katsoo selvityksen aiheelliseksi, niin sitten se tekee sen.

– En oikein keksi, mitä selvityksestä voisi irti saada. Meillä on ihan normaalit kaupalliset sopimukset Lahti Eventsin ja Kymiringin välillä, eikä niissä minun tietääkseni ole mitään merkillistä.

Jos Lahden kaupunki päättäisi purkaa tapahtumayhtiönsä, Kymiringillä olisi edessä uuden kumppanin etsintä. Toisaalta Rönnholm ei näe syytä, miksi kaupunki näin tekisi.

– Meillä on Lahti Eventsin kanssa sopimus, ja sen mukaan me eletään, että Lahti Events on siinä meillä kumppanina.

