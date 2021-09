Tiktok-käyttäjät ryhtyivät sabotoimaan Texasin aborttilain toimeenpanoa – Täyttivät ilmiantosivuston roskapostilla

Laittomia abortteja tekevien lääkäreiden ja hoitajien ilmiantoon tarkoitettu verkkosivu on saanut osakseen ryöpyn tekaistuja ilmiantoja ja meemejä. Roskapostikampanjan tarkoituksena on vaikeuttaa kiistellyn lain kansalaisvalvontaa.

Yhdysvalloissa aborttioikeutta kannattavat Tiktok-käyttäjät ovat ryhtyneet sabotoimaan texasilaisen kansalaisjärjestön ylläpitämää verkkosivustoa, jonne voi ilmiantaa laittomassa abortissa auttaneita ihmisiä.

Poikkeuksellisen nettikampanjan takana on Texasin tällä viikolla tekemä päätös kieltää abortti kuudennen raskausviikon jälkeen. Ainoastaan synnyttäjän terveydelle vaaralliset raskaudet voidaan edelleen keskeyttää tämän aikarajan jälkeen.

Uusi laki on muotoiltu niin, että abortin kuuden raskausviikon jälkeen teettänyt ihminen ei joudu Texasissa itse juridiseen vastuuseen teostaan, mutta häntä auttaneet henkilöt – kuten lääkärit ja hoitajat – voidaan tuomita oikeudessa rangaistukseen.

Viranomaiset eivät kuitenkaan valvo lain noudattamista, vaan kuka tahansa texasilainen voi nostaa kanteen abortin suorittavaa tai siinä auttavaa henkilöä vastaan.

Lainrikkojista kerätään tietoa verkon kautta

Kanteiden nostamiseksi Texas Right to Life -kansalaisjärjestö perusti elokuussa ilmiantoja keräävän verkkosivuston, joka on nyt joutunut roskapostituksen kohteeksi.

Sanomalehti Guardianin mukaan (siirryt toiseen palveluun) sivustolle on lähetetty paljon erilaisia meemejä, pornoa ja tekaistuja ilmiantoja. Roskapostikampanja on organisoitu pitkälti Tiktok- ja Reddit-käyttäjien keskuudessa, Guardian raportoi.

Eräs Tiktok-käyttäjä kertoi lähettäneensä sivustolle peräti 742 keksittyä ilmiantoa Texasin kuvernööristä, republikaani Greg Abbottista.

Tässä videolla eräs Tiktokin käyttäjä opastaa seuraajilleen, kuinka lähettää tekaistu ilmianto sivustolle.

Ilmiantosivusto on siihen kohdistuneesta häiriköinnistä huolimatta pysynyt verkossa. Tiedossa ei ole, miten paljon roskapostikampanja on vaikeuttanut sen toimintaa.

