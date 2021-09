Krimin tataarit elävät pelossa – Mumine Salievin mies dokumentoi ihmisoikeusrikkomuksia ja istuu nyt 16 vuoden vankeustuomiota Venäjällä

KIOVA, UKRAINA Mumine Saliev muistaa sen aamun kuin eilisen. Tasan kuudelta aamulla Venäjän turvallisuuspalvelujen erikoisjoukot tunkeutuivat asuntoon Krimin Simferopolissa ja raahasivat Salievin aviomiehen vankilaan. Perheen neljä lasta seurasivat sivusta kauhun vallassa.

– Se oli todella pelottavaa. Erikoisjoukot mursivat oven. Heillä oli raskaat aseet ja koiria. Pidätystilanteessa he eivät näyttäneet pidätysmääräyksiä tai sallineet puheluita asianajajille, Mumine Saliev kertoo.

Saliev uskoo, että hänen aviomiehensä pidätys liittyi tämän ihmisoikeustyöhön.

Seiran Saliev oli mukana Krimin solidaarisuus -nimisessä (siirryt toiseen palveluun) järjestössä. Hän dokumentoi ihmisoikeusrikkomuksia ja seurasi muun muassa oikeudenkäyntejä, joissa Krimin tataareja tuomittiin poliittisin perustein.

Seiran Salievin lisäksi järjestön neljä muuta jäsentä pidätettiin samoihin aikoihin.

Mumine Saliev kertoo tarinaansa yhdessä Ukrainan pääkaupungin Kiovan krimiläisistä ravintoloista. Krimiltä paenneet tataarit ovat avanneet liudan ravintoloita sen jälkeen kun Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta maaliskuussa 2014.

Saliev asuu edelleen Krimillä, mutta ei tunne oloaan turvalliseksi.

– Venäjän valtauksen yhteydessä ihmisiä alkoi kadota, sitten alkoivat pidätykset ja oikeudenkäynnit, Saliev sanoo.

– Elämme Krimillä kuin valtavassa avovankilassa. Ikinä ei voi tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Mumine Saliev pyrkii auttamaan poliittisten vankien lapsia Krimillä. Yhteensä 194 lasta kasvaa ilman isäänsä, jotka ovat vangittuna Venäjällä. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Tutkintavankeus kuin kidutusta

Krimin tataarien todellisuus järkkyi Venäjän miehityksen myötä vuonna 2014.

Venäjän vankiloissa on yli sata ukrainalaista poliittista vankia. Heistä kaksi kolmannesta on Krimin tataareja.

Ihmisoikeusjärjestöt ja läntiset hallitukset (siirryt toiseen palveluun)ovat kritisoineet Venäjää etenkin Krimin tataareihin kohdistuvasta kampanjasta (siirryt toiseen palveluun).

Suomesta kolmen sotilaan vartiosto osallistui Ukrainan itsenäisyyden 30-vuotisjuhlan sotilasparaatiin Kiovassa. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Mumine Salievin aviomiehen Seiranin painajainen on jatkunut neljä vuotta. Ensimmäiset kaksi vuotta hän oli tutkintavankeudessa Krimillä olosuhteissa, joita ihmisoikeusjärjestöt pitävät kidutuksena.

– Pienessä sellissä on pedit vain yhdelletoista vangille, vaikka heitä on neljätoista. Vangit joutuvat nukkumaan vuorotellen. Nukkuminen on joka tapauksessa lähes mahdotonta, koska melua on ympäri vuorokauden. Ulkona saa käydä hyvin harvoin, Saliev kuvailee.

Saliev sanoo aviomiehensä olleen Simferopolissa seitsemän kuukautta eristyssellissä. Sen jälkeen hänelle on sallittu yksi viidentoista minuutin puhelu kuukaudessa.

– Se ei tietysti riitä neljälle lapselle, Saliev sanoo.

Krimin Simferopolin jälkeen Seiran Saliev siirrettiin Venäjän Rostoviin. Siellä hän on odottanut noin kaksi vuotta päätöstä 16 vuoden vankeustuomiosta tekemästään valituksesta.

Mumine Saliev arvioi, että valitus hylätään.

Sen jälkeen tataarivangit siirretään yleensä rangaistuslaitoksiin Venäjän syrjäisiin kolkkiin kauas Krimiltä.

Maria Tomak on arvostetuimpia Krimin ihmisoikeustarkkailijoita. Hän johtaa Kiovassa Media Initiative for Human rights-järjestöä. Kuva: Antti Kuronen / Yle

"Krim on pakkovenäläistetty"

Myös Krimin ihmisoikeustilannetta seuraava Maria Tomak on sitä mieltä, että ihmisoikeustilanne on heikentynyt.

– Jos Krimillä esimerkiksi sanoo julkisesti, että Krim on osa Ukrainaa, saa todennäköisesti syytteen separatismista, sanoo Kiovassa toimivan Media Initiative for Human rights -kansalaisjärjestön johtaja Maria Tomak.

Tomakin mukaan Venäjä pyrkii pakkovenäläistämään Krimin. Esimerkiksi Venäjän passin hankkiminen on käytännössä välttämätöntä.

– Ukrainan passilla Krimillä ei voi elää. Peruspalveluita on lähes mahdotonta saada, jopa sairaalaan pääsy tai lasten saaminen kouluun on hyvin vaikeaa, sanoo Tomak.

Tomak itse ei ole käynyt Krimillä sitten valtauksen ensimmäisen vuoden. Niille, jotka keräävät tietoja ihmisoikeusloukkauksista, kiinnioton vaara on Krimillä todellinen.

Samalla kun miehityksen vastustajat on yritetty hiljentää, Venäjä on asuttanut niemimaalle venäläisiä. Yleisten arvioiden mukaan heitä on ainakin puoli miljoonaa.

– Venäjältä pyritään tuomaan väestöä, etenkin asevoimien ja turvallisuuspalveluiden henkilökuntaa. Lisäksi Krimille on muuttanut paljon virkamiehiä. Myös siviileille on luotu kannustimia. Krim on venäläistetty, Tomak sanoo.

– Näiden toimien tavoitteena on tehdä Krimin miehityksen purkaminen mahdottomaksi.

Venäjä linnoittanut Krimin

Venäjä valtasi Krimin heti Maidanin mielenosoitusliikeen ajettua presidentti Viktor Janukovitšin maanpakoon Venäjälle.

Venäjän tärkein Mustanmeren laivastotukikohta oli Krimillä. Venäjän presidentti Vladimir Putin pelkäsi menettävänsä tukikohdan, joka oli vuokrasopimuksella Ukrainan maaperällä. Siksi hän liitti niemimaan Venäjään.

Pian sen jälkeen Venäjän johtamat joukot aloittivat sodan Krimistä pohjoiseen sijaitsevassa Donbasissa. Venäjä on jatkanut sotaa yli seitsemän vuotta, mutta ei ole liittänyt Donbasissa miehittämiään alueita Venäjään.

Ratkaisemattomat Itä-Ukrainan ja Krimin kysymykset varjostivat Ukrainan itsenäisyyden 30-vuotisjuhlallisuuksia viime viikolla.

Ukraina juhlisti 30-vuotista itsenäisyyttään paraatissa Kiovassa elokuussa 2021. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Vaikka Kiovan sotilasparaati oli näyttävä, Krimin miehityksellä Venäjä on ottanut Mustanmeren alueesta myös sotilasstrategisesti tiukan otteen.

Ukrainan entinen puolustusministeri Andriy Zagorodnyuk sanoo Ylelle Venäjän tehneen Krimistä jättimäisen sotilastukikohdan.

Zagorodnyukin mukaan Venäjä pystyy Krimin ansiosta osoittamaan sotilaallisen voimaansa niin Euroopassa kuin Lähi-idässä.

– Venäjälle Krim on kuin jättimäinen, uppoamaton lentotukialus. Siellä on ilmavoimaa, suuri laivasto ja ohjuksia, Zagorodnyuk sanoo.

Ukrainan entisen puolustusministerin mukaan Venäjän tavoite on hallita Krimiltä koko Mustanmeren ja Azovanmeren aluetta. Venäjä on tuonut Krimille myös ohjuksia, joiden kantama riittää Euroopan eri kolkkiin.

Zagorodnyuk seuraa edelleen työkseen tiiviisti puolustusasioita. Hänen mukaansa Krimillä on merkkejä ydinasevarastojen kunnostamisesta. Zagorodnyuk arvioi, että Venäjä harkitsee ydinkärkien sijoittamista Krimille.

– Krimin miehitys ja militarisointi eivät ole yksinomaan Ukrainan ongelma, vaan turvallisuusuhka koko Euroopalle sekä sääntöpohjaiselle maailmanjärjestykselle, Ukrainan entinen puolustusministeri sanoo.

Krimin tilannetta käsittelevään huippukokoukseen Ukrainan Kiovassa 23. elokuuta osallistui edustajia 44:stä eri valtiosta ja kansainvälisestä järjestöstä. Kuva: Fatif Aktas/Stella Pictures / ddp

Poliittisten vankien lapsia 194

Sillä aikaa kun krimiläinen Seiran Saliev istuu Venäjällä vankeudessa, hänen vaimonsa Mumine tekee työtä poliittisten vankien lasten hyväksi.

Poliittisten vankien lasten määrä on koko ajan kasvanut. Nyt heitä on Krimillä 194.

Krimin lapsuus -niminen järjestö yrittää terapian avulla tukea lapsia, jotka kaipaavat Venäjän vankiloissa viruvia vanhempiaan.

– On myös lapsia, jotka ovat syntyneet pidätyksen jälkeen. He eivät ole koskaan tavanneet isiään, Mumine Saliev sanoo.

