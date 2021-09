Koskelassa surmatun pojan isä ja äiti toivovat rauhaa – syyttäjä harkitsee vielä tuomiosta valittamista

Koskelan surmasta annettiin perjantaina syyttäjän vaatimuksia lievemmät tuomiot.

Kolme tekoaikaan 16-vuotiasta poikaa sai nuorena tehdystä murhasta runsaan kymmenen, yhdeksän ja kahdeksan vuoden vankeustuomiot.

Uhrin omaisten asianajajan Janne Nuutisen mukaan tuomio on ennakoidun mukainen eikä siitä ole tarvetta valittaa.

– Hyväksyttävä, ei millään tavalla yllättävä, hän toteaa.

Nuutisen mukaan omaisten kanssa on käyty aiemmin keskustelua ja tärkeintä on, että oikeus tuomitsi jokaisen kolmen tekijän odotusten mukaisesti murhasta.

Syyllisten osallisuudessa ja tekojen vakavuudessa oli eroja, joten tuomioiden vaihteluväli on Nuutisen mukaan ymmärrettävä.

Omaisille tuomioiden antaminen on huojennus. He ovat joutuneet odottamaan pitkään, kuukausien ajan.

– Raskas, pitkä aika odottaa ja asia on tavallaan avoimena. Vaikka prosessi ei todennäköisesti pääty tähän, tuomio on kuitenkin yksi merkkipaalu. Omaisten surutyö ja toipuminen vaatii tuomion saamista, Nuutinen sanoo.

Omaiset toivovat, että asian käsittely sosiaalisessa mediassa päättyisi. Nuutinen toivoo omaisten huomioimista, vaikka tapaus ymmärrettävästi liikuttaa suomalaisten mieliä ja herättää tunteita.

– He eivät halua olla julkisuudessa. Asian esillä oleminen on kipeä asia. Muistettaisiin aina, keitä tämä koskettaa eniten, silloin omaa toimintaa on helppo suhteuttaa, Nuutinen vetoaa.

Syyttäjä pääosin tyytyväinen, harkitsee valittamista rauhassa

Aluesyyttäjä Satu Pomoell on tyytyväinen Helsingin käräjäoikeuden antamaan tuomioon.

– Syyksi lukeminen oli sen mukainen kuin olimme vaatineet. Kaikkien vastaajien on katsottu syyllistyneen siihen, mistä heille tuomiota vaadittiin.

Tuomioiden pituudet sen sijaan vielä mietityttävät, sillä ne olivat vaadittuja lyhyemmät.

– Joudumme rauhassa harkitsemaan, ilmoitammeko tyytymättömyyttä tai valitammeko tuomiosta, Pomoell toteaa.

Hänen mukaansa oikeudenmukaisempi rangaistus olisi ollut kaksi vuotta pidempi vankeustuomio nuorimmalle ja vanhimmalle vastaajalle.

Pomoell kuitenkin katsoo, että käräjäoikeus on perustellut tuomionsa hyvin.

– Tuomiot on perusteltu kunnolla, ei ole rönsyilty ja punainen lanka pysyy koko ajan selkeänä. Osapuolten on tämän pohjalta hyvä miettiä ratkaisuaan.

Valittamista harkitsevat myös murhasta nyt tuomion saaneet pojat.

Mahdollisesta tyytymättömyydestä on ilmoitettava viikon sisällä ja sen jälkeen on kuukausi aikaa valittaa hovioikeuteen.

On myös mahdollista valittaa suoraan ennakkopäätösvalituksella Korkeimpaan oikeuteen, KKO:hon, mutta se on käytäntönä äärimmäisen poikkeuksellista.

