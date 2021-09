Apple lykkää lasten suojelemiseksi suunniteltujen iphone-päivitysten julkaisua

Apple näyttää olevan valmis kuuntelemaan tietoturvayhteisöä ennen kuin se julkaisee päivityksen, joka mahdollistaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävän materiaalin seulomisen puhelimissa.

Applen ilmoitus aloittaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävän materiaalin seulonta suoraan iphone-puhelimissa synnytti poikkeusellisen suuren kohun elokuun alussa. Kuva: EPA/PAUL MILLER AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT