Herätys: Kuntien työllisyyskokeilu takkuaa, koronapassin vaatima testaus liikaa julkiselle, UPM:n sellutehdas kiistakapulana Uruguayssa

Pitkäaikaistyöttömiä auttava Maru Holopainen on tuskastunut työllisyyskokeilun hitaaseen alkuun. Työttömät eivät pääse eteenpäin luvattuihin palveluihin.

Pitkäaikaistyöttömiä auttava Maru Holopainen on tuskastunut työllisyyskokeilun hitaaseen alkuun. Työttömät eivät pääse eteenpäin luvattuihin palveluihin. Kuva: Niko Mannonen / Yle

Hallituksen suurhanke alkoi tahmeasti – jarruina korona ja byrokratia

Kokeilu työllisyyspalveluiden siirtämisestä valtiolta kunnille on alkanut tahmeasti. Vaikeimmin työllistyvät eli pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat ja nuoret työnhakijat siirrettiin maaliskuussa te-toimistoilta kuntien vastuulle. Matkassa on kuitenkin ollut mutkia: työttömät eivät ole saaneet luvattua yksilöllistä apua, kunnat ovat joutuneet palkkaamaan lisää väkeä eivätkä virkamiehet ole päässeet käsiksi kaikkiin tietoihin.

Mika Salminen: Koronapassin testit maksettava itse

THL:n terveysturvallisuusjohtajan Mika Salmisen mukaan toteutuessaan koronapassin vaatimat testaukset olisivat liikaa julkiselle terveydenhuollolle. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Toteutuessaan passiin vaadittava testaus jäänee kaupallisille toimijoille ja testattavan maksettavaksi. Näin sanoo johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Koronapassi voisi kuitenkin olla väliaikainen keino vähentää riskiä saada koronatartunta. Salminen on vieraana TV1:n Ykkösaamun suorassa lähetyksessä lauantaina klo 10.05 alkaen.

Kymmenen vuotta sitten Tampereella tehtiin harvinaislaatuinen henkirikos, joka on yhä selvittämättä

Hervannan metsäsurman tapahtumapaikka Tampereella. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Kiinalainen perheenäiti Yuqing Yin surmattiin kymmenen vuotta sitten Tampereen Hervannassa. Tapaus on harvinainen Suomen rikoshistoriassa: surma tapahtui keskellä päivää paikassa, jossa liikkui jonkin verran ihmisiä, mutta silti tekijää tai motiivia ei ole saatu selville. Poliisi pitää todennäköisimpänä vaihtoehtona, että paikalla on sattunut olemaan mahdollisesti mielenterveysongelmista kärsivä henkilö, joka on jostain syystä käynyt Yuqingin kimppuun.

Ylen tavoittama Yuqingin aviomies ei usko poliisin teoriaan satunnaisesta tappajasta.

Suomalaistutkimus löysi painonhallinnassa auttavan hormonin

Turussa terveille, vapaaehtoisille koehenkilöille annettiin sekretiinihormonia. Sen jälkeen heidän aivojaan kuvattiin toiminnallisella magneettikuvalla. Kuvituskuva. Kuva: Silja Viitala / Yle

Suolistohormoni sekretiinin todettiin suomalaistutkimuksessa lisäävän kylläisyyden tunnetta. Myös koko kehon energiankulutus lisääntyi ja koehenkilöiden ruokailuväli piteni huomattavasti, kun heille annettiin sekretiinihormonia. Tuoreen väitöskirjan löydöksistä on kuitenkin vielä matkaa siihen, että sekretiiniä voitaisiin käyttää ruokahalua hillitsevänä lääkkeenä.

Yle Uruguay-joella: Kiistelty suomalaistehdas on toiminut pian 14 vuotta

Fray Bentosin sellutehdas tuottaa 1,3 miljoonaa sellutonnia vuodessa. Se siirtyi UPM:n omistukseen vuonna 2009. Kuva: Johanna Pohjola / Yle

UPM:n sellutehtaassa Fray Bentosissa Uruguayssa on keitetty eukalyptussellua kohta 14 vuotta. Alueen asukkaat valittavat hajuhaitasta, osa kalastajista kalamäärän vähenemisestä. Viranomaisten mukaan tehdas ei saastuta Uruguay-jokea: vesinäytteitä tutkitaan kuukausittain ja tehdasaluekin kahdesti vuodessa.

Ylen toimittaja Johanna Pohjola kävi kysymässä asianosaisten mielipiteitä tehtaasta, eikä yksimielistä kantaa ole edes hankkeen työllisyysvaikutuksista.

Lauantaina poutaista ja viileää säätä

Kuva: Yle

Lauantaina sää on suuressa osassa maata poutainen ja viileä. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla etenkin lännessä. Pilvisyys on päivän aikana runsasta.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.