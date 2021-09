Herätys: Kulutusluottojen väliaikainen korkokatto poistuu, Afganistanin amerikkalaisveteraani kertoo tarinansa, Outi Mäenpää palaa valkokankaalle

Väliaikaisen korkokaton poistuminen voi yllättää, jos kulutusluoton korko nousee

Kulutusluottojen kymmenen prosentin korkokaton ja suoramarkkinointikiellon voimassaolo päättyy syyskuun lopussa. Osaa matalammalla korolla kulutusluoton hankkineista voi odottaa ikävä yllätys, jos oman luoton ehdot mahdollistavat koron nostamisen.

Väliaikaisella lakimuutoksella pyrittiin ennaltaehkäisemään koronapandemian haitallisia vaikutuksia ihmisten lainanottoon ja ylivelkaantumiseen. Työryhmä selvittää parhaillaan, voisiko pysyvälle korkokaton alentamiselle olla edellytyksiä.

Itsemurhia, kohonnut syöpäriski, yliopistokoulutusta – Afganistanin sota vaikutti amerikkalaisveteraaneihin eri tavoin

Elijah Bales on Afganistanin sodan veteraani. Kuva: Amanda Andrade-Rhoades

32-vuotias Afganistanin sodan veteraani, philadelphialainen Elijah Bales ei ole puhunut vaimoaan ja terapeuttiaan lukuun ottamatta sotakokemuksistaan kenellekään, ei ennen kuin Yle pyysi häneltä haastattelun. Bales palveli Afganistanissa kolme komennusta vuodesta 2012 lähtien. Kotiinpaluun jälkeen ahdistus täytti mielen, ja vasta vuosien työn jälkeen tilanne alkaa olla parempi.

Mitä muuta kuuluu sodan veteraaneille, joista valtaosa on milleniaalisukupolven miehiä ja naisia?

Näyttelijä Outi Mäenpää oli uransa huipulla, kun ikä tuli vastaan: “45-vuotiaana naisesta tulee näkymätön”

Olen henkisesti elämäni voimissa. Yhteiskunta ei kuitenkaan peilaa minulle tätä kokemusta takaisin, 59-vuotias Outi Mäenpää sanoo. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Outi Mäenpää on palkittu näyttelijä, joka koki saman kuin moni keski-iän ylittänyt nainen. Roolit pienenivät ja työtarjoukset hiipuivat. Mäenpää kertoo Kulttuurivieras-haastattelussa, millaista on elää yhteiskunnassa, jossa nuoruus on ainoa elinvoiman kriteeri.

Mäenpäälle kävi hyvin: hän opiskeli työnohjaajaksi ja toimii kouluttajana. Hän palaa myös valkokankaille ikääntyneenä tv-psykiatrina. Edellisestä pääroolista ehti kulua 15 vuotta.

Pariskunnalle luvattu uusi alku olikin kuolema – 12 kirjettä paljastivat juutalaispariskunnan epätoivon

Tietokirjailija Sanna Lönnforsin teos Israelin auringon palasia ilmestyi heinäkuussa. Kuva: Kirsi Lönnblad / Yle

Tietokirjailija Sanna Lönnfors sai tšekinjuutalaisen Gärtnerin pariskunnan lähettämiä kirjeitä ajalta, jolloin juutalaisvainot Euroopassa alkoivat. Aviopari yritti pitkään pitää toivoa yllä, mutta kohtaloksi tuli Puolassa sijainnut ghetto.

Nyt pariskunnan kokemuksista on syntynyt kirja, joka kertoo millaista elämää Gärtnerin pariskunta eli ja miten juutalaisvainot tulivat heidän kohtalokseen.

Sunnuntaina lämpenee, pohjoiseen leviää sateita

Kuva: Yle

Sunnuntaiaamu on aurinkoinen, mutta päivän aikana pilvisyys lisääntyy, lännestä leviää pohjoiseen sateita. Päivän aikana lämpenee koko maassa ja alkuviikosta sää lämpenee lisää. Samalla lännestä kulkeutuu lisää hajanaisia sateita.

