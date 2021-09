Koronapassiin vaadittavat testit voivat tulla itse maksettaviksi

Koronapassi on väliaikainen keino vähentää riskiä saada koronatartunta. Toteutuessaan passiin vaadittava testaus jäänee kaupallisille toimijoille ja testattavan maksettavaksi. Johtaja Mika Salminen THL:stä on Ykkösaamun suorassa haastattelussa klo 10.05.

Rokote, rajoitukset ja koronapassi ovat keinoja estää ja vähentää tartuntaketjujen syntymistä. Rokotekattavuus silti ratkaisee, kuinka nopeasti rajoituksista voidaan Suomessa luopua. Hallitus on tavoittelee 80 prosentin rokotekattavuutta, mutta terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen mukaan mitään absoluuttisen oikeaa rajaa ei voida asettaa.

– Meidän on totuttava siihen, että jonkin verran tartuntoja tulee rokotuksista huolimatta. Joka tapauksessa tilanne tulee olemaan aika normaali, etenkin jos annamme itsellemme mahdollisuuden ja osaamme luopua peloistamme.

Koronapassi olisi väliaikainen keino

Hallitus on lupaillut päätöksiä uuden koronastrategian toimista maanantaina. Koronapassin käyttöönotto on mukana pohdinnoissa. Tarve koronapassille poistuu, kunväestön immuniteettitaso on riittävä.

– Koronapassin avulla voidaan huolehtia ihmisten kokoontuessa yhteen, että suurin osa on suojattuja. Silloin tartuntojen leviäminen valtaosaksi estyy, sanoo Salminen.

Testit siirtyisivät kaupallisille toimijoille

Myös rokottamattomat voisivat saada koronapassin, mutta se edellyttäisi todistusta negatiivisesta testistä. Julkinen terveydenhuolto ei enää selviäisi kasvavasta testauksen tarpeesta.

– Tämä on hallituksen käsissä, mutta käsittääkseni koronapassiin vaadittava testaus on tarkoitus jättää kaupallisille toimijoille. Nykyinen testausmalli ja terveyssektorin kapasiteetti eivät siihen riitä. Eli jos haluat vaikkapa baariin, muttet halua ottaa rokotetta, vaihtoehtona lienee käydä testissä ja maksaa siitä itse, selventää Salminen.

Uutta lainsäädäntöä tarvitaan

Koronapandemia toi näkyväksi suomalaisen yhteiskunnan heikkouksia varautumisessa, mutta tarjosi myös mahdollisuuden oppia.

– Varautumiseen liittyvä lainsäädäntö on varmasti tarpeen käydä läpi. Samoin torjuntakeinojen tarkoituksenmukainen ja oikeasuhtainen käyttö. Niissä on ollut haasteita, kertoo Salminen.

Alkuun oli myös vaikeaa löytää tahoa, jolla olisi riittävä kokonaiskuva koko yhteiskuntaa koskevasta kriisistä.

– Alueellisista koronakoordinaatioryhmistä, jotka ovat epävirallisia, olisi hyvä ottaa oppia. Jotain pysyvämpää olisi hyvä saada tilalle tulevaisuutta ajatellen, sanoo Salminen.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen on suorassa haastattelussa Ykkösaamussa klo 10.05.

