Suomalaistutkimus: Ihmiskehon luontaisesti välittämä hormoni voi tulevaisuudessa auttaa painonhallinnassa – aktivoi ruskeaa rasvaa

Tuoreesta väitöskirjatutkimuksesta saattaa olla tulevaisuudessa iloa painonsa kanssa kamppaileville.

Turun yliopistossa väitellyt kardiologian erikoislääkäri Sanna Laurila havaitsi, että sekretiini-niminen suolistohormoni vaikuttaa kylläisyyteen aktivoimalla kehon ruskeaa rasvaa.

Sekretiini on yksi ihmiskehon monista ruuansulatushormoneista. Se on itse asiassa vanhin tunnettu hormoni, joka löydettiin jo noin 120 vuotta sitten. Sitä tutkittiin paljon takavuosikymmeninä, mutta sitten se jäi hieman muiden hormonien varjoon. Nyt sitä on alettu tutkia uudelleen, kun tutkimusmenetelmätkin ovat uudistuneet.

Ruskean rasvan olemassaolo aikuisilla puolestaan vahvistettiin 2009. Sen jälkeen sitä on tutkittu innolla. Sen tiedettiin aktivoituvan ruokailun yhteydessä, mutta on ollut epäselvää, miksi niin tapahtuu.

Nyt vastaus löydettiin Suomessa. Turussa terveille, vapaaehtoisille koehenkilöille annettiin sekretiinihormonia. Sen jälkeen heidän aivojaan kuvattiin toiminnallisella magneettikuvalla.

– Saimme tulokseksi, että sekretiinin antamisen jälkeen lumelääkeeseen verrattuna glukoosin sisäänotto lisääntyi ruskeassa rasvassa. Lisäksi koko kehon energiankulutus lisääntyi, kertoo aiheesta väitellyt Sanna Laurila.

Ruokakuvat eivät herättäneet mielihaluja

Laurilan mukaan myös ihmisten kylläisyys lisääntyi. Kyselytutkimuksen mukaan kylläisyys lisääntyi sekretiiniä saaneilla ihmisillä jo ennen kuin he ruokailivat.

– Mikä oli mielenkiintoista, näimme, että palkintojärjestelmät eivät aktivoituneet samalla tavalla sekretiinin jälkeen kuin lumelääkkeen jälkeen, kun ihmiset katsoivat herkullisia ruokakuvia verrattuna mauttomiin. Myös heidän ruokailuvälinsä piteni melkein 40 minuuttia sekretiinihormonia saatuaan.

Nyt julkaistusta tutkimuksesta on kuitenkin vielä matkaa siihen, että sekretiiniä voitaisiin käyttää ruokahalua hillitsevänä lääkkeenä. Turussa tehdyt tutkimukset ovat olleet pieniä. Lisäksi sekretiiniä ei ole olemassa kunnollisena lääkeaineena.

– On olemassa sekretiiniä, jota voidaan antaa suonensisäisesti, sillä sitä käytetään aika harvinaisen sairauden diagnostiikassa. Se sellaista lääkettä ei ole, mitä voisi ajatella monien tuntien stimulaatioon. Tällä saadaan vaikutus muutamaksi minuutiksi, sanoo tutkimusryhmää johtava professori Pirjo Nuutila Turun yliopiston PET-keskuksesta.

– Tästä on pitkä matka vielä siihen, että saisimme tietää, voisiko tätä käyttää saman tyyppisesti kuin muita hormoneja, Nuutila jatkaa.

Hormonien vaikutus kiinnostaa

Hormoneja käytetään jo yleisesti painonhallintaan.

– Esimerkiksi GLP-1-hormoni on tälläinen. Sitä käytetään vaikkapa kakkostyypin diabeetikoiden painonhallinnassa ja verensokerin hallinnassa varsin laajasti. Tämä olisi nyt sitten yksi hormoni lisää, joka mahdollisesti voisi toimia tälläisessä tehtävässä, Nuutila jatkaa.

Turun tutkimuksesta on ollut myös kansainvälistä kiinnostusta. Nuutilan mukaan lisätutkimusta tehdään ihan varmasti maailmalla ja monet lääkevalmistajatkin olisivat varmasti potentiaalista kiinnostuneita.

Myös Turussa pohditaan jatkoa.

– Voisimme tutkia, onko tämä mekanismi olemassa myös muilla kuin terveillä henkilöillä vai onko se huonontunut joissain sairauksissa. Ja miten esimerkiksi lihavuusleikkaus vaikuttaisi hormonin ja ruskeiden rasvasolujen viestiketjuun, parantaako se sitä, Laurila miettii.

Pelkkä kylmä ei auta lihavaa

Myös ruskea rasva on kiehtonut sen mahdollisten painonhallinta-apujen takia. On tiedossa, että kylmä aktivoi ruskeaa rasvaa toimintaan. Mutta pelkkä kylmässä hytiseminen ei valitettavasti auta laihduttamiseen. Sitä kun ei ole tarpeeksi lihavien kehossa.

– Esimerkiksi viileys tai sisätilojen viileys on hyvä keino aktivoida ruskeaa rasvaa, jos sitä henkilöllä jo on. Ongelma on se, että lihavilla tai merkittävästi ylipainoisilla henkilöillä ei ole aktivoitavissa olevaa ruskeaa rasvaa, professori Nuutila selventää.

– Lihavuuden ennaltaehkäisyssä ruskeasta rasvasta voi olla hyötyä. Lihavilla sen sijaan voivat toimia esimerkiksi ruokahalua hillitsevät lääkkeet, hän jatkaa.

Ruskean rasvan vaikutukset joka tapauksessa ovat positiivisia niin veren kolesteroliin kuin rasvaprofiiliinkin.

– He, joilla on olemassa aktivoitavaa rasvaa, heillä on asiat paljon paremmin kuin heillä, joilla ei ole ruskeaa rasvaa. Vaikka he olisivat kaikki normaalipainoisia, Nuutila sanoo.

Ruskean rasvan paluu

Hyvä uutinen kuitenkin on se, että ruskea rasva on muuntautumiskykyistä. Sitä aktivoimalla on mahdollista lisätä sen määrää.

– Jos ihminen laihduttaa merkittävästi niin, että paino normalisoituu ja hän harrastaa liikuntaa ja muutenkin elämä muuttuu terveellisemmäksi, niin kyllä sitä sitten ilmestyy. Potentiaali on olemassa, ruskean rasvan saa takaisin. Mutta siinä tilanteessa kun on lihava, esimerkiksi kylmettäminen ei vielä laihduta.

Kylmä joka tapauksessa aktivoi ruskeaa rasvaa, eikä edes kovaa pakkasta tarvita. Selvästi alle 20 asteen lämpötila riittää.

Entä esimerkiksi avantouinti? Onko sitä tutkittu?

– Se olisikin mielenkiintoinen kysymys, Laurila innostuu.

Ruskean rasvan puutteessa ja sekretiinilääkettä odotellessa sekretiiniä voi kuitenkin kokeilla aktivoida ihan helpolla niksillä. Sitä kun siis erittyy suolistossa luonnostaan ruokailun yhteydessä.

– Vatsan sisällön happama aine kun tulee kontaktiin suolen kanssa, niin sitä erittyy. Eli ihan nämä painonhallinnan perusohjeet eli syö vähän hitaammin ja pieniä annoksia useammin, niiden voisi ajatella lisäävän sekretiininkin vaikutuksia. Se on hormoni, joten sillä kestää hetken ennen kuin se pääsee vaikuttamaan, Laurila neuvoo.

