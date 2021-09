Texasin abortinvastainen ilmiantosivusto joutuu etsimään uuden verkkoisännän

Texasilaisen abortinvastaisen kansalaisjärjestön ylläpitämä ilmiantoverkkosivusto lakkaa toimimasta vuorokauden kuluessa, ellei järjestö löydä sivustolleen korvaavaa verkkoisäntää.

Texas Right to Life -järjestön lanseeraama prolifewhistleblower.com-sivusto kerää nimettömiä vihjeitä ihmisistä, jotka auttavat tai ovat edistämässä laittomia abortteja.

Palvelintilaa ja verkkopalveluja tarjoava yhdysvaltalainen GoDaddy-yhtiö kertoi perjantaina uutistoimisto AFP:lle ilmoittaneensa järjestölle, että kyseinen sivusto rikkoo GoDaddyn palveluehtoja. Ehtojen mukaan käyttäjät eivät voi kerätä tietoja ihmisistä ilman näiden suostumusta.

Näin olleen ilmiantosivusto joutuu etsimään 24 tunnin kuluessa uuden verkkoisännän. Järjestö ei ole toistaiseksi kommentoinut AFP:n tietoja.

Roskapostikampanjalla pyritty häiritsemään sivuston toimintaa

Ilmiantosivusto perustamisen taustalla on Texasin tuore aborttilaki, joka kieltää abortin, jos sikiön sydämensykkeen voi havaita. Sykkeen voi nähdä ultraäänellä noin kuuden raskausviikon jälkeen. Laki ei kohdistu suoraan aborttia haluaviin naisiin, vaan niitä tekeviin lääkäreihin ja muihin auttajiin.

Ilmiantosivustolla kehotetaan ”raportoimaan kenestä tahansa henkilöstä tai ryhmästä, jonka ilmiantaja epäilee auttavan tai edistävän” laittomassa abortissa.

Kuka tahansa texasilainen voi uuden lain mukaan nostaa kanteen abortin suorittavaa tai siinä auttavaa henkilöä vastaan. Mikäli kanteen tekijä voittaa oikeudessa, saa hän 10 000 dollarin palkkion.

Texas Right to Life -järjestön sivusto on joutunut tuoreeltaan laajan roskapostikampanjan kohteeksi. Sivuston kerrotaan täyttyneen tekaistujen ilmiantojen lisäksi muun muassa erilaisista meemeistä ja pornosta. Roskapostikampanja on organisoitu pitkälti Tiktok- ja Reddit-käyttäjien keskuudessa. Kampanjan vaikutuksista sivuston toimintaan ei ole tietoa.

