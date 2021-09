Sorkkarauta unohtui seinää vasten, kun koti jää junaradan alle – pääradan varrella asuvan lapsiperheen elämä pysähtyi tietoon purkutuomiosta

Hausjärveläinen Miro Rumbin asensi kesällä talonsa toiseen sisäänkäyntiin uuden oven ja aukaisi sorkkaraudalla eteisen lattian jatkaakseen kodin remontointia. Seuraavana päivänä postissa tuli kirje, jossa kerrottiin talon jäävän ratalaajennuksen alle.

Sorkkarauta on siitä lähtien nojannut eteisen nurkkaan.

Kesäkuussa 2018 Rumbin osti vaimonsa Anni Pihkanen-Rumbinin kanssa reilut sataneliöisen puutalon Hausjärven ja Hyvinkään rajalta Monnista. Pariskunnalla on kaksi pientä lasta, 4-vuotias Enni ja 3-vuotias Roni.

Rumbinit alkoivat pian remontoida uutta kotia, joka on 1960-luvun loppupuolella rakennettu omakotitalo. Vieressä kulkeva junarata ei ole koskaan häirinnyt perheen elämää. Ennen kuin nyt.

Pihalle oli tarkoitus rakentaa uusi pihasauna ja leikkimökki. Into kiinteistön kunnossa pitämiseen katosi, kun tieto junaradan levennyksestä tuli. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Helsingistä Tampereelle vievää päärataa halutaan parantaa Pasilan ja Riihimäen välillä. Suunnitelman kolmannessa vaiheessa rataa levennetään Hyvinkään ja Riihimäen välillä rakentamalla lisää raiteita. Rumbinien tontti ja talo jäävät rautatiealueelle, osittain raiteiden ja huoltotien alle.

– Tämä talo puretaan pois radan tieltä. Siinä ei ole kahta sanaakaan sanottavana, harmittelee Miro Rumbin.

Perhe elää odotustilassa

Kun talokauppoja tehtiin kolmisen vuotta sitten, Miro Rumbin kertoo tarkistaneensa rataa koskevat suunnitelmat.

– Sen jälkeen ne ovat muuttuneet, muun muassa raiteiden väliä on kasvatettu, sanoo hän.

Uusi ratasuunnitelma viimeistellään syksyn aikana. Tämän jälkeen se asetetaan nähtäville ja siitä on mahdollista jättää muistutus, kerrotaan Väyläviraston kirjeessä, jonka Rumbinit saivat heinäkuussa.

Perhe ei tiedä, kuinka pian heidän täytyy muuttaa pois kotoaan.

– Aikataulu vaihtelee. On väläytelty 3–5 vuotta. Mitä nopeammin se tapahtuisi, sitä nopeammin pääsisimme jatkamaan omaa elämää.

Rumbinin mukaan he eivät ole saaneet arviota siitä, millä summalla kiinteistö lunastetaan.

Tietoa pakkolunastuksen aikataulusta tai korvaussummasta ei ole. Miro Rumbin epäilee, että perhe voi joutua elämään epätietoisuudessa pari kolme vuotta. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Hänen mielestään on väärin roikottaa ihmisiä löysässä hirressä. Pakkolunastuksen pitäisi tapahtua nopeasti.

– Rahoitus lunastuksille pitäisi olla valmiina. Sovittaisiin heti joku summa, ja se olisi siinä sitten.

Taloa on remontoitu

Ennen kuin ratasuunnitelma tuli perheen tietoon, he ehtivät remontoida uutta kotiaan. Harmaa omakotitalo sai terassin valokatteineen. Ulko-ovet ja ikkunat vaihdettiin pian talon ostamisen jälkeen. Suurin urakka on ollut uuden vesikaton asentaminen noin vuosi sitten.

Talosta on velkaa jäljellä, joten uutta kotia ei ole varaa ostaa. Ensin on saatava tietää, mitä vanhasta kodista maksetaan lunastuksen yhteydessä.

– Olemme vielä ikään kuin pankin kanssa naimisissa tämän talon kanssa. Vasta kun pääsemme irti veloista ja talosta, voimme mahdollisesti jatkaa uuden kohteen parissa.

Purku-uhan alla on kaksi kotia

Projektipäällikkö Marketta Ruutiainen Väylävirastosta kertoo, että leventämisen tavoitteena on saada mahtumaan enemmän junia pääradalle. Lisäraiteet parantavat myös junaliikenteen sujuvuutta.

– Jos joku juna myöhästyy, se ei vaikuta niin paljon muihin juniin, sanoo Ruutiainen.

Uudet raiteet haukkaavat muutaman kymmenen metriä maata nykyisen radan tuntumasta. Lisäksi osalla matkaa tarvitaan tilaa huoltotielle ja mahdollisille radan tukevuutta parantaville vastapenkereille. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Suurin osa purettavaksi kaavailluista viidestätoista rakennuksesta on valtion mailla. Radan parannustyöt vaikuttavat kolmeen yksityiseen kiinteistöön, joiden alueella on viisi purettavaksi suunniteltua rakennusta. Asuinrakennuksia niistä on kaksi.

Väyläviraston esityksen mukaan hanke toteutettaisiin lähivuosina. Ratasuunnitelma hyväksytään todennäköisesti ensi keväänä. Vasta sitten voidaan käynnistää ratatoimitukset, joihin kiinteistöjen lunastaminen kuuluu. Mutta käytännössä kiinteistöt lunastetaan vasta, kun hankkeelle on saatu rakentamisrahat.

– On aivan poliitikkojen vallassa, koska rahat saadaan. Rakentamista ei voida suunnitella ennen kuin saadaan sille rahapussi eduskunnasta, Ruutiainen sanoo.

Hän myöntää, että tarkkaa vuosilukua on vielä mahdoton ennustaa.

Yksityisten omistamat asuin- ja toimistorakennukset ostetaan ensimmäisenä, kun rahoitus on saatu. Kiinteistöpäällikkö Antti Castrén Väylävirastosta vakuuttaa, että niistä maksetaan käypä hinta.

– Yleensä valtio pyrkii ostamaan tällaiset kiinteistöt vapaaehtoisella kaupalla ennen kuin joudutaan pakkolunastukseen. Maksettava korvaus vastaa kiinteistön sen hetkistä arvoa.

"Mitäpä noita enää tekemään"

Nyt aika kotona tulee pitkäksi. Miro Rumbin remontoi ja rakentaa mielellään, mutta kotia ei enää kannata korjata.

– Talo saa olla tässä kunnossa, kunnes se puretaan. Peukaloiden pyörittely ei ole koskaan ollut minun juttuni. Vähän risoo, kun ei pääse tekemään mitään.

Miro Rumbin ehti ottaa laminaatin pois osasta eteistä, kun postilaatikosta kolahti kirje talon purkamisesta. Urakka jäi sikseen ja sorkkarauta niille sijoilleen. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Suunnitelmissa oli remontoida keittiö ja kylpyhuone. Pihalle kaavailtiin saunaa, varastoa ja lapsille leikkimökkiä.

– Mutta eipä tarvitse tehdä. Kodista luovutaan haikein mielin, sanoo perheen äiti Anni Pihkanen-Rumbin.

Talon lattioiden uusiminen ehdittiin aloittaa, mutta Miro Rumbinin kiinnostus remontin jatkamiseen lopahti Väyläviraston kirjeen saapumisen jälkeen.

– Mitäpä noita enää tekemään. Laitetaan lattian päälle joku levy ja annetaan olla.

Siihen asti sorkkarauta saa rauhassa levätä eteisen seinää vasten.