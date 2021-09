Sukeltajien suosimasta Kaatialan louhoksesta tehdään 3D-mallinnus – lisää turvallisuutta ja antaa maakravullekin mahdollisuuden kurkistaa pinnan alle

Kaatialan louhoksessa on tapahttunut kolme kuolemaan johtanutta sukelluonnettomuutta, ja 3D-mallinnus tuo tukea myös sukellusten suunnitteluun.

Kaatialan louhoksessa on tapahttunut kolme kuolemaan johtanutta sukelluonnettomuutta, ja 3D-mallinnus tuo tukea myös sukellusten suunnitteluun. Kuva: Antti Kettumäki / Yle

Mallinnuksesta odotetaan hyötyä niin sukeltajille, biologeille, pelastuslaitoksille kuin tavallisille louhoksesta kiinnostuneillekin. Projektia on vetämässä Thaimaan sankarisukeltajana tunnetuksi tullut Mikko Paasi.

Etelä-Pohjanmaan Kuortaneella sijaitsevasta Kaatialan louhoksesta tehdään 3D-mallinnus, joka auttaa sukelluksen suunnittelussa, lisää sen turvallisuutta ja antaa yksityiskohtaisemnpaa tietoa esimerkiksi pelastusoperaatioihin.

Veden täyttämä louhos on sukeltajien suosiossa. Siellä on myös sattunut kolme kuolemaan johtanutta sukellusonnettomuutta, viimeisin vuonna 2014.

Lue lisää: Oppilaan paniikkikohtaus aiheutti Kaatialan sukellusonnettomuuden

Luvassa on virtuaalinen jäljennös koko ympäristöstä, luolastoista ja avo-osuudesta. 3D-mallin avulla kuka tahansa voi tutkia pinnan alla olevia autonhylkyjä ja tunneleita omalta älylaitteeltaan.

Louhoksen historian säilöminen ja tuominen kaikkien saataville on sekin yksi hankkeen tavoitteista. Kaatialasta louhittiin 1940–60-luvuilla maasälpää ja kvartsia.

Sukeltaja Eero Vihavainen, projektipäällikkö, sukeltaja Mikko Paasi, mallintaja, sukeltaja Fredrik Lindblad ja meribiologi, sukeltaja Pauliina Ahti Kaatialan maisemissa. Kuva: Antti Kettumäki / Yle

Luvassa pitkä urakka

Mallin rakentamisessa käytetään paljon uutta teknologiaa, kuten 3D-fotogrammetriaa, viistokaikuluotausta, dronekuvausta ja navigointi- ja viestintälaitteita. Mallilla on toteutuessaan paljon käyttömahdollisuuksia.

– Tässä on rajattomat mahdollisuudet. Malli tukee tutkimussukeltajia, biologeja, geologeja, pelastuslaitosta, puolustusvoimia, sanoo sukeltaja Mikko Paasi.

Hankkeen takana ovat suomalainen rekisteröity yhdistys Bottomline Projects ja Kuortaneen kunta. Bottomline Projectsin vetäjinä toimivat Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutettava Pauliina Ahti ja luolasukelluksen ammattilainen Mikko Paasi.

Kyseessä on pilottiprojekti, joten valmista käsikirjoitusta tekijöillä ei ole. Kuvauksia tehdään sekä pinnan alla että ilmasta.

– Vastaavia projekteja tehdään maailmalla, mutta kuivaluolista. Tästä sukellus tekee uniikimman homman, sanoo Mikko Paasi.

Mallinnusta on tehty pinnan alla nyt viikon verran. Suunnittelusta kuvauksiin pääsy vei kuukausia, ja itse kuvaamisessa on paljon teknisiä haasteita.

– Sukelluksista on pitkä tie siihen, että saa materiaalin muotoon, jota voi aikanaan katsella virtuaalisesti. Se ei ole aivan yksinkertaisimmasta päästä, mutta tehtävissä, sanoo mallintaja Fredrik Lindblad, joka myös kuvaa veden alla.

Kuva: Antti Kettumäki / Yle

Luolaston selkeys sopii pilottihankkeeseen

Kaatialan luolasto valikoitui kohteeksi myös yksinkertaisuutensa vuoksi. Avo-osasto on 200 metriä pitkä ja 100 metriä leveä. Maksimisyvyys 80.metrisen tunnelin päässä on 40 metriä, ja tunnelistoa on yhteensä 400 metriä.

– Tällaisessa kaivoksessa 3D-mallin etu ei tule niin hyvin esille, kun ei ole kauheasti kerroksia. Se tulee paremmin jos tunneleita on kymmeniä kilometrejä ja kerroksia enemmän. Mutta tästä on hyvä aloittaa ja testata, onko se edes mahdollista, sanoo Mikko Paasi.

Jos hanke saadaan kunnialla maaliin, tarkoitus on jatkaa työtä muissa kohteissa.

Kuortaneelle projekti tuo lisää tunnettavuutta ja myös avaa uudella tavalla niin kuntalaisille kuin muualta tulevillekin louhoksen historiaa, sanoo kunnanjohtaja Teemu Puolijoki.

Kaatiala on kehittämiskohde niin virkistys- kuin sukellustoiminnan osalta. Taannoisessa tuotteistamishankkeessa löydettiin parannettavaa, joka ei vaadi paljon: alueelle kaivattaisiin esimerkiksi jäte- ja grillikatoksia, vessa ja luontoreitistöjä.

Joskus väläytelty ajatus louhoksen tyhjentämisestä ja louhinnan jatkamisesta ei Puolijoen mukaan ole ajankohtainen, vaan kunta kehittää Kaatialaa nykyisellään.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun tiistaihin 7.9. kello 23 saakka.