Brittiläinen Nicholas Collon aloittaa kautensa RSO:n johdossa – suomalaissäveltäjät ovat jo hyvin hallussa, mutta perheen jättäminen on vaikeaa

Brittiläinen Nicholas Collon on yhdeksäs RSO:n ylikapellimestari. Collon on innoissaan uudesta pestistään, vaikka se edellyttää sukkulointia Lontoon ja Helsingin välillä. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Nicholas Collon, 38, kävelee Musiikkitalon käytävillä jo kuin kotonaan. Hän on aloittanut harjoitukset Radion sinfoniaorkesterin kanssa virallista avajaiskonserttia varten. Keskiviikon konsertissa hän heiluttaa tahtipuikkoa ylikapellimestarina. Collon on innoissaan uudesta pestistään, mutta tuntee myös tehtävän tuoman vastuun.

– Ylikapellimestarin työ on äärimmäisen vastuullinen. Aloitamme ikään kuin uuden luvun orkesterin kanssa. On suuri vastuu ottaa tällainen viitta harteille.

Nimityksestä on kulunut aikaa jo yli kaksi vuotta, joten Collon on odottanut kolmivuotisen kautensa alkua kärsimättömänä. Tänä aikana orkesteri on tullut tutummaksi, sillä hän on vieraillut useamman kerran johtamassa RSO:n konsertteja. Hän kehuu vuolaasti orkesteria.

– Orkesteri on upea. Se on teknisesti äärimmäisen taitava ja täynnä mahtavia soittajia.

Brittiläiseen tapaan Collon puhuu huolitellusti ja kohteliaasti. Hän vaikuttaa kuitenkin hyvin aidolta ja innostuneelta käytellessään ylisanoja. Luontevuus heijastuu myös johtamiseen, joten ei ihme, että RSO halusi uudeksi ylikapellimestarikseen juuri Nicholas Collonin. Hän teki suuren vaikutuksen muusikoihin jo ensivierailullaan vuonna 2017.

Nicholas Collon odottaa, että pääsee kunnolla aloittamaan työt. Hän haluaa oppia tuntemaan suomalaisen musiikkikentän mahdollisimman perusteellisesti. Hän viihtyy hyvin Musiikkitalossa, joka täyttää tänä syksynä 10 vuotta. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Collonin olemuksesta huokuu keveys ja mutkattomuus, joten yhteistyöstä orkesterin kanssa voi povata helppoa. Kokemustakin nuorelta kapellimestarilta löytyy useista arvostetuista orkestereista.

Collon on ollut mukana perustamassa Aurora-orkesteria, jonka taiteellinen johtaja hän on. Lontoolaisorkesteri on arvostettu ja se esiintyy vuosittain muun muassa BBC Proms -festivaalilla. Lisäksi Collon on toiminut ylikapellimestarina Haagissa sekä johtanut merkittäviä orkestereita kuten Lontoon Philharmonia -orkesteria ja Berliinin saksalaista sinfoniaorkesteria.

RSO:ssa miellyttää kurinalaisuus

Collon on RSO:n yhdeksäs ylikapellimestari ja seuraa tehtävässään Hannu Lintua. Lontoossa asuva Collon on ensimmäinen ulkomainen ylikapellimestari RSO:n historiassa. Orkesterin työhön se ei vaikuta, sillä ulkomaiset vierailevat kapellimestarit ovat arkea ja myös soittajissa on monia eri kansallisuuksia. Työskentelykielenä onkin nykyään englanti.

Nicholas Collon on vieraillut muutamia kertoja RSO:n kapellimestarina. Kuva: Chris Christodolou

Vaikka orkesterit ovat pääsääntöisesti kansainvälisiä, ovat työskentelytavat hyvin erilaisia. Collon ei halua tehdä yleistyksiä, mutta hän toteaa orkestereissa olevan isoja eroja. Radion sinfoniaorkesterissa Collonia ilahduttaa etenkin kurinalaisuus. Se tekee työskentelystä helppoa.

– Merkille pantavaa on keskittyneisyys ja hiljaisuus. Soittajat kuuntelevat minua ja toisiaan. Orkesterissa on toisia kunnioittava ilmapiiri.

Suomalaissäveltäjissä riittää valinnanvaraa

Ylikapellimestarin työnkuvaan kuuluu myös ohjelmiston suunnittelu. Tämän kauden teemasäveltäjiksi Collon on valinnut Igor Stravinskyn, Thomas Adèsin ja Lotta Wennäkosken. Heidän teoksiaan kuullaan heti avajaiskonsertissa.

RSO edellyttää, että ohjelmistossa on paljon suomalaisia nykysäveltäjiä. Collon on ottanut haasteen innolla vastaan, ja hän on jo ehtinyt perehtyä Suomen musiikkielämään.

– Olen viimeisen kahden vuoden aikana tutustunut jo 30 suomalaiseen säveltäjään, joista en aiemmin tiennyt mitään. Se on valtavan innostavaa. Kiinnostavien säveltäjien löytäminen ohjelmistoon ei tule olemaan ongelma.

Jean Sibeliuksen teokset Collon tuntee hyvin, sillä hän on johtanut niitä usein.

– Isossa-Britanniassa Sibelius on hyvin tunnettu säveltäjä, toisin kuin monessa muussa Euroopan maassa. Olen aina mielelläni ottanut ohjelmistoon Sibeliusta.

Suosikkisäveltäjäkseen Collon kuitenkin nimeää Johann Sebastian Bachin. Hänen musiikkinsa menee Collonilla tunteisiin.

– Bachin musiikki lohduttaa ja se on aina vierellä, tapahtui mitä hyvänsä.

Perhe on vaikea jättää

Musiikki on ollut aina mukana Nicholas Collonin elämässä. Lapsena hän soitti viulua, pianoa ja urkuja. Hän kertoo olleensa 10-vuotias, kun päätti isona ryhtyä kapellimestariksi.

– Elin musiikin ympäröimänä. Isoäitini oli taitava pianisti ja hän opetti minua. Myös vanhemmat sisarukseni soittivat jotain instrumenttia. Musiikki oli luonteva valinta.

Koronapandemia on vaikeuttanut kapellimestarin liikkuvaa työtä. Jatkossa Collon matkustaa usein Lontoon ja Helsingin väliä. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Kapellimestarin työhön kuuluu matkustaminen, sillä työtehtävät ovat usein ympäri maailmaa eri konserttitaloissa. Tästä lähtien Collonin on sukkuloitava myös Lontoon ja Helsingin välillä. Se ei tule olemaan aina helppoa, sillä Collonilla on kolme pientä lasta. Vanhin on 8-vuotias ja nuorin on vain vuoden vanha.

– On hyvin vaikeaa jättää perhe. Se on vaikein asia tässä työssä. Tunnen kuitenkin, että olen vahvasti läsnä arjessa aina, kun olen kotona.

Musiikki-innostus on tarttunut myös lapsiin, sillä kaksi vanhinta soittaa jo omaa instrumenttiaan. Yksi-vuotias harjoittaa vasta äänijänteitään, Collon kertoo nauraen.

Vaikuttaa siltä, että Collon elää elämänsä ruuhkavuosia. Aikaa ei kuulemma jää muulle kuin musiikille ja perheelle.

– Yritän aina miettiä, mitä hienoa voisin vastata, kun kysytään harrastuksista. Karu totuus on kuitenkin se, että elämäni on konserttien suunnittelua, valmistautumista konserttiin, konsertin johtamista ja tietenkin isänä olemista. Siinäpä se.

