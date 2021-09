Marja Sannikka: Hoitajat loppuvat

Tähän asti Suomessa on voinut luottaa siihen, että hoitoa saa, kun sitä tarvitsee. Nyt tämä luottamus on koetuksella, koska hoitajista on huutava pula. Mistä saisimme lisää hoitajia, Marja Sannikka kysyy videoblogissaan.

Mistä lisää hoitajia?