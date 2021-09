Palkkaverotus kevenee ensi vuonna – "Keskituloisen verotuksessa se tarkoittaa noin sataa euroa vuodessa", laskee Veronmaksajain Keskusliitto

Palkansaajan tuloveroprosentti on laskemassa noin 0,2 prosenttiyksikköä ensi vuonna.

Käytännössä palkansaajien pakollisiin veronluonteisiin sosiaalivakuutusmaksuihin on odotettavissa muutoksia, jotka vaikuttavat käteen jäävään tuloon.

– Sosiaalivakuutusmaksut vaihteeksi vähän alenevat. Sairausvakuutusmaksuissa tulee laskua ja työttömyysvakuutuksessa nousua, mutta kun kaikki lasketaan yhteen niin tällä kertaa tulee vähän laskua, ynnää Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen.

Työllisyysrahasto esittää työttömyysvakuutusmaksun kokonaistasoon 0,2 prosenttiyksikön korotusta vuodelle 2022. Tästä puolet, eli 0,1 prosenttiyksikköä kohdistuu työntekijän maksuun.

Palkansaajan työeläkevakuutusmaksun oletetaan pysyvän ennallaan ensi vuonna. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ennustetaan alenevan 0,19 prosenttiyksikköä ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun 0,17 prosenttiyksikköä.

Lisäksi hallitus on toteuttamassa vuodelle 2022 hallitusohjelman mukaiset tarkistukset ansiotulojen veroperusteisiin, jottei yleinen ansiotason nousu nosta veroprosenttia.

– Se tarkoittaa noin 3500 euroa kuukaudessa tienaavalle keskituloiselle vajaata 100 euroa vuodessa eli 0,2 prosenttiyksikköä keveämpää verotusta, laskee Lehtinen.

Laskelmissa kunnallisveroprosenttien on tosin oletettu pysyvän ennallaan eli tämän vuoden tasolla.

– Saa nähdä mitä kunnissa syksyllä päätetään. Kyllä joillakin kunnilla voi olla korotuksiin kiusausta, mutta edessä kyllä häämöttää jo vuosi 2023, jolloin soten myötä verotusta siirretään kunnilta valtiolle, Lehtinen sanoo.

Budjettiriihen jokerina lähdevero

– Budjettiriihi ei tule vaikuttamaan työn verotukseen. Osa muistakin budjettiratkaisuista on jo aika hyvin tiedossa, kuten kotitalousvähennyksen muuta kuin remontteja koskeva kaksivuotinen kokeilu, Lehtinen sanoo.

Palkansaajan kannalta ensi vuosi näyttää ihan hyvältä, sanoo Veronmaksajain Keskusliiton Teemu Lehtinen. Kuva: Janne Lindroos / Yle

Sen sijaan kevään kehysriihestä peritty kiistanalainen lähdevero, joka löytyy nyt myös budjettiriihestä, huolettaa Lehtistä.

Vasemmistopuolueet haluavat viiden prosentin lähdeveron osinkoveroista vapautetuille rahastoille. Säätiöt ja ammattiyhdistykset on rajattu edelleen veron ulkopuolelle.

Lue lisää: Kiistelty lähdevero palaa budjettipöytään riisuttuna – ay-liike ja säätiöt rajattiin pois, Finanssialan mukaan eläkemaksut voisivat nousta

– Isoin avoin kysymys on tämä 100-150 miljoonaa euroa veronkiristyksiä, joista yhtenä esillä on ollut lähdevero muun muassa sijoitusrahastojen ja eläkerahastojen saamille osingoille. Jos se toteutuu, sen maksajia ovat tavalliset rahastosijoittajat. Se voi myös vaikuttaa työeläkemaksuun ja tuleviin eläkkeisiin. Emme kannata näin epätarkoituksenmukaisella tavalla kohdistuvaa veroa ollenkaan.

Myös mahdolliset kiristykset lämmityspolttoaineisiin tuntuvat niitä käyttävien kukkarossa. Lisäksi tiedossa on, että tupakka-askin hinta on taas kohoamassa 50 sentillä. Toisaalta kotitalousvähennyksen kasvattaminen hoiva- ja kodinhoidonpalveluissa on Lehtisen mukaan merkittävä parannus.

– Kokonaisuutena näyttää aika hyvältä. Palkansaajan nettopalkka paranee ja todennäköisesti tiedossa on myös palkankorotuksia kunhan työmarkkinoilta saadaan palkkaratkaisuja, summaa Lehtinen palkkaveroja maksavien ensi vuotta.

