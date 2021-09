Koulutuksen laatupalkinnon saanut ammattiopisto kärsii teknisen alan opettajapulasta – osa opiskelijoista kokee jääneensä heitteille

Keudan johto myöntää, että jotain ongelmia on ollut, mutta ei niele opiskelijoiden koko kritiikkiä.

Aikuisopiskelija Satu Mustonen aloitti opintonsa Keudan ammattiopistossa Järvenpäässä toukokuussa.

Innolla opintonsa aloittanut Mustonen pettyi kuitenkin pian. Opetuksen laatu on hänen mukaansa luokattoman huonoa. Tai oikeastaan opetusta ei edes ole. Opettajat puuttuvat.

–Koko systeemi perustuu siihen, että kaikki pitäisi opetella itse. Opin muualla kuukaudessa enemmän kuin koko aikana olen oppinut täällä.

Mustonen opiskeli aiemmin teknisen suunnittelun linjalla Salossa, mutta halusi lähemmäksi kotipaikkaansa ja siirtyi opiskelemaan Keudaan.

Mustonen on yksi opiskelijoista, jotka kritisoivat oppilaitosta. Kritiikki koskettaa erityisesti Keudassa vuonna 2019 aloitettua teknisen suunnittelun perustutkinnon opetusta, mutta opiskelijoiden mukaan ongelmia on muillakin linjoilla.

Mustonen kertoo, että opiskelijat tulevat tunnollisesti koululle, mutta joutuvat istumaan yksin luokassa tekemässä tehtäviä. Lisäksi tehtävien tekemiseen tarvitsee ohjelmistoa, jota heille ei ole opetettu.

– Kukaan ei osaa käyttää ohjelmaa, eikä sellaista taitoa ole vaadittu linjalle pääsemisen edellytyksenä.

Tähän juttuun haastatellut opiskelijat esiintyvät jutussa nimettöminä Mustosta lukuun ottamatta. Opiskelijat pelkäävät maineensa kärsivän harjoittelupaikkojen ja työnantajien silmissä.

– Kukaan oppilaista ei halua kuvattavaksi, koska kaikki pelkäävät, että maine kärsii. He pelkäävät, etteivät he pääse töihin mihinkään, kun selviää, kuinka huono opetuksen laatu täällä on, Mustonen sanoo.

Oppilaitos myöntää osan ongelmista

Keudassa opiskelee tällä hetkellä yli 7 500 opiskelijaa. Nuorimmat opiskelijat ovat peruskoulunsa päättäneitä 16–17-vuotiaita, mutta oppilaitoksessa on myös aikuisopiskelijoita.

Opiskelijat kantavat huolta myös alaikäisistä opiskelutovereistaan, sillä peruskoulussa nuoret ovat tottuneet ohjattuun, lukujärjestyspohjaiseen opiskeluun.

Haastateltu opiskelija kertoo, että myös opiskelijoiden turvallisuus voi vaarantua, mikäli luokassa ei ole opettajaa esimerkiksi sähköalan opetuksessa.

– Ei opetus voi olla sellaista, että samanikäinen luokkakaveri opettaa minulle jotain, eikä opettaja ole lainkaan paikalla, yksi opiskelija toteaa.

– Meidän linjalla opettaja oli tosi paljon poissa. Hän ei tullut aamulla. Alaikäisiä ei harmittanut, he kuuntelivat musiikkia tai tekivät muita omia juttuja, kertoo täysi-ikäinen opiskelija.

– Kun ei ole opetusta, joutuu opiskelemaan kotona Youtube-videoita katsellen, opiskelija sanoo.

Opettajapula ei ole uusi ilmiö, ja aiheesta on kirjoittanut myös Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Keudan johto myöntää, että joitain ongelmia on ollut, mutta se ei niele opiskelijoiden koko kritiikkiä.

– En yritä puolustella, etteikö siellä olisi ollut heikkouksia, ja tällä kyseisellä teknisen suunnittelun linjalla meillä selkeästi laatupuutteita. Puutuin tähän kuitenkin välittömästi, kun tämä tuli opiskelijan kautta tietooni, sanoo rehtori Anna Mari Leinonen Keudan ammattiopistosta.

Keudan rehtori Anna Mari Leinonen painottaa, että kaikilla ammatillista koulutusta järjestävillä oppilaitoksilla on ollut vaikeuksia saada muodollisesti kelpoisia opettajia teknisille aloille. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Teknisen suunnittelun linjalle opettajien palkkaaminen on ollut vaikeaa.

– Kaikilla ammatillista koulutusta järjestävillä on ollut haasteita saada muodollisesti kelpoisia opettajia tietyille teknisille aloille, koska palkkaus oppilaitoksissa ei aina ole kilpailukykyinen verrattuna insinöörien palkkoihin muualla, rehtori sanoo.

Leinosen mukaan linjalle on palkattu uutta henkilökuntaa, ja jokaisen linjan opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittymissuunnitelma on käyty viime viikon alussa läpi.

Keudaan on palkattu vuoden sisällä yli sata ohjaajaopettajaa. Kaikkiaan opetus- ja ohjaushenkilöstöä on 540. Opettajia on 435, opoja 22 ja ammattiohjaajia ja -miehiä 83.

Teknisiä opettajia hankala saada, opiskelutapa muuttunut

Rehtori Leinosen mukaan opiskelijamäärältään pienille aloille on hankala tarjota ympäri vuoden yhtä laajaa opintotarjontaa kuin suuremmille aloille. Tavoitteena on kuitenkin tarjota kaikille mahdollisuus oppimiseen ympäri vuoden joko oppilaitoksessa, verkossa tai työelämässä.

Aluehallintovirasto valvoo opetuksen lainmukaisuutta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon on tullut yhteensä seitsemän kanteluasiaa ammattioppilaitos Keudasta. Luku on suuntaa antava, sillä kanteluja ei aina arkistoida oppilaitoksen nimen mukaan. Kantelut ovat tulleet vireille vuosien 2011–2018 välisenä aikana eli ennen nykyisen rehtorin kautta.

Etelä-Suomen avissa ratkaistiin viime vuonna yhteensä 102 opetustoimen kanteluasiaa.

Viime vuoden kanteluista 16 prosenttia koski ammatillista koulutusta, kolme prosenttia lukiokoulutusta ja 72 prosenttia perusopetusta.

56 prosenttia kanteluista ei johtanut toimenpiteisiin, sillä avi ei todennut niissä lainvastaista tai virheellistä menettelyä.

Avi ei tilastoi sitä, kuka kantelun on tehnyt. Tyypillisimmin niiden taustalla on oppilaan tai opiskelijan huoltaja. Lähde: Aluehallintovirasto (siirryt toiseen palveluun) ja ylitarkastaja Kirsi Saarinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta

Rehtori muistuttaa, että ammatillisen koulutuksen opetustapa on muuttunut. Kaikki opiskelijat eivät tarvitse samanlaista opetusta, eivätkä kaikkien opinnot etene samassa tahdissa.

– Nykyisin opiskelu henkilökohtaistetaan jokaiselle opiskelijalle erikseen. Joku opiskelija tarvitsee enemmän ohjausta kuin toinen, sanoo ammatillisen osaamisen -yksikön päällikkö Arto Pekkala Opetushallituksesta.

Pekkala painottaa, että ammatillinen opiskelu on työelämälähtöistä, ja osaamista voi hankkia muuallakin kuin koulussa, tietyillä oppitunneilla tai työsaleissa.

Opetushallitukseen tehdään huomautuksia muutamia vuodessa, mutta sieltä ne ohjataan oikeaan paikkaan eli aveihin (siirryt toiseen palveluun). Yhteydenotoissa opiskelijoilla on ollut liian vähän opetusta tai tukea. Joissakin tapauksissa opiskelijat arvioivat, että jopa heidän työturvallisuutensa on varantunut.

– Ongelmat ovat yksittäisiä, pääosin Suomen koulutuksenjärjestäjät ovat taitavia ja osaavat ottaa huomioon opiskelijoiden lähtötason ja kyvykkyyden, sanoo Arto Pekkala.

Keudan kuntayhtymän vs. johtaja Tiina Halmevuo pitää tärkeänä, että epäkohdat tulevat ilmi ja niihin voidaan puuttua. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vs. johtaja Tiina Halmevuo sanoo luottavansa Keudan henkilökuntaan ja erityisesti rehtoriin.

Keuda sai viime vuonna ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon.

– Meidät palkittiin nimenomaan siitä, että pyrimme jatkuvaan laadun parantamiseen. Siihen ei pääse, jos ei myös epäkohtia nosteta esille ja niille tehdä jotain, Halmevuo sanoo.

Opiskelijat kokivat, ettei heitä kuultu, joten he ottivat yhteyttä Yleen.

– On sanottu epäkohdista opetushenkilöstölle. Ei voi luottaa, miten tosissaan on otettu, aikuisopiskelija sanoo.

