Saksan valtapuoluetta odottaa vaaleissa romahdus – ehdokas Merkelin seuraajaksi alkoi näyttää narrilta, ja hänen kotikaupungissaan on sille selitys

AACHEN Annos maksaa kahdeksan euroa, ja siihen tulee lihaa, tomaattia sekä sipulia. Päälle ranskalaiset.

Saksan valtapuolueen ehdokas seuraavaksi liittokansleriksi tilaa usein tämän kreikkalaisen ruoka-annoksen käydessään kotikaupungissaan Aachenissa.

– Tämä on hänen lempipaikkansa, sanoo ravintoloitsija Joannis Bitzakis tiskin takaa.

Grillissä pyörii lihavarras. On alkamassa illallisaika. Bitzakisin puolisoa risoo toimittajien jatkuva ramppaaminen. Hän kertoo sen myös suoraan.

Aiemmin samana päivänä sveitsiläinen ja itävaltalainen kuvausryhmä ovat jo käyneet kyselemässä kansleriehdokkaasta.

Maailmalla ja etenkin Euroopassa kiinnostaa, minkälainen mies pyrkii Angela Merkelin seuraajaksi tämän pitkän valtakauden jälkeen.

Bitzakis tuntee kansleriehdokkaan Armin Laschetin kolmen vuosikymmenen takaa.

– Lempeä, maanläheinen ja rauhallinen, Bitzakis kuvailee tuttavaansa.

– Hän tykkää kaikesta kreikkalaisesta ruuasta.

Viime aikoina kreikkalaiselle lohturuualle on ollut erityistä tarvetta. Saksan valtapuolue on matkalla kohti historiallista tappiota.

Syy siihen on Armin Laschet.

Ravintoloitsija Johannis Bitzakis on Armin Laschetin tuttu vuosikymmenten takaa. Laschet käy usein hänen ravintolassaan Aachenissa syömässä. Kuva: Rinna Härkönen / Yle

Kristillisdemokraattinen valtapuolue CDU on johtanut ensin Länsi-Saksaa ja sitten yhdistynyttä Saksaa valtaosan toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta.

Angela Merkel edustaa samaa puoluetta ja jättää politiikan syyskuun 26. päivän vaaleissa 16 kanslerivuoden jälkeen.

Ensimmäista kertaa vuoden 1949 jälkeen istuva kansleri ei asetu ehdolle. Valta menee uuteen jakoon.

Vielä keväällä Laschetin vaalivoitto näytti todennäköiseltä. Nyt hänestä on tullut haastaja.

Mielipidekyselyiden kärkeen on kiilannut sensaatiomaisesti nykyinen valtiovarainministeri Olaf Scholz. Hän edustaa sosiaalidemokraattista SPD:tä, mutta profiloituu silti vahvimmin CDU:laisen Merkelin linjan jatkajaksi.

Laschetin kampanja on ollut vaikeuksissa, ja erityisen ongelmallinen on hänen tapansa esiintyä julkisesti.

Kesällä hänet kuvattiin nauramassa keskellä tulvakatastrofia tilanteessa, jossa toistasataa ihmistä oli kuollut ja tulvavesi tuhonnut kokonaisia asuinalueita.

Naurukuvan jälkeen suosioluvut romahtivat lukemiin, joista nousu on tuskan takana.

Laschet nauraa videon taustalla

Ravintoloitsija Bitzakis kertoo tutustuneensa Armin Laschetiin, kun tämä oli kolmikymppinen ja vasta aloitteli työelämäänsä.

Berliinin muuri oli pari vuotta aiemmin murtunut ja Bitzakis juuri muuttanut Saksaan, kun miehet tutustuivat 28 vuotta sitten.

– Tunnen myös hänen isänsä, äiti on valitettavasti jo kuollut, Bitzakis sanoo.

Laschet on kertonut toistuvasti kampanjassaan, miten hänen isänsä työskenteli kaivostyöläisenä. Poika itse valitsi perinteisen tien Saksan politiikan huipulle.

Hän opiskeli Länsi-Saksan aikaisen pääkaupungin Bonnin yliopistossa oikeustieteitä ja kuului katolisten miesten veljeskuntaan.

Saksassa tämä yhdistelmä vastaa lähes samankaltaista konservatiivipoliitikkojen hauduttamoa kuin Britanniassa pääministerikasvattamo Oxfordin yliopisto ja sen väittelykerho.

Lue lisää: Miesverkostojen valta näkyy Saksan politiikan huipulla – Merkel oli historian sattuma, nyt CDU:n johtoon on ehdolla vain länsisaksalaisia miehiä

Bitzakis seurasi vuosien kuluessa tuttavansa nousua Saksan politiikan raskassarjalaiseksi. Laschet johtaa nykyään Saksan väkimäärältään suurinta osavaltiota Nordrhein-Westfalenia, ja hänen vahvuutenaan on pidetty nimenomaan kykyä voittaa vaalit.

Syyskuun parlamenttivaaleissa voittoputki on katkolla.

– Kaikki poliitikot kohtaavat myös vaikeita aikoja, ravintoloitsija sanoo diplomaattisesti.

Armin Laschet on saanut vain vähän vetoapua puoluetoveriltaan liittokansleri Angela Merkeliltä. Elokuun 23. päivä Merkel vieraili Düsseldorfissa juhlimassa Laschetin johtaman Nordrhein-Westfalenin perustamisen 75-vuotispäivää. Kuva: Sascha Steinbach / EPA

Toisaalla Aachenin kaupungin keskustan liepeillä rakennustyömaan takana sijaitsee jo ikääntynyt lehtitalo. Pihalle rakennetaan parhaillaan uusia tiloja paikallislehden toimitukselle.

Aachener Zeitungin päätoimittaja Thomas Thelen tulee vastaan parkkipaikalle.

Toimitukseen pääsee sisään samoilla ehdoilla kuin Saksassa pääsee nykyään ravintoloihin tai kuntosalille – eli näyttämällä koronapassia.

Laschetin johtaman osavaltion koronaluvut ovat taas nousussa. Tilanne on vaikeampi kuin keskimäärin muualla Saksassa.

Thelen uskoo, että äänestyspäivän koronaluvuilla on väliä. Saksassa pandemian hoidosta on tullut yksi poliitikkojen onnistumisen mittareista.

Armin Laschet jäi heti pandemian alussa historian väärälle puolelle. Tai oikeammin: liittokansleri Angela Merkelin väärälle puolelle.

Saksassa on ollut läpi pandemian kova koronakuri, koska Merkel on niin halunnut. Armin Laschet haastoi Merkelin linjan ensimmäisen aallon loppusuoralla ja vaati nopeampaa yhteiskunnan avaamista kuin Merkel.

Merkelin kannatusluvut ovat olleet korkeat pandemian ajan eli asemoituminen liittokansleria vastaan saattoi viedä osan kansan tuesta.

Suurempi ongelma ovat olleet Laschetin kiusalliset esiintymiset julkisuudessa. Hän on jäänyt kiinni asiavirheistä tai tallentunut vaivaannuttaviin uutiskuviin.

– Ihmiset muualta Saksasta kysyvät minulta, että mitä hän tekee ja mitä hän puhuu, Thelen kertoo johtamansa lehden uutishuoneessa.

– Laschet ei vain vaikuta poliitikkomaiselta.

Päätoimittajan mukaan Laschet on tehnyt suoranaisia virheitä. Tulvakatastrofin naurukuva on niistä selvin.

Mutta osa vaikeuksista selittyy aachenilaisuudella.

Kuva: Harri Vähäkangas / Yle

Aachen sijaitsee alueella, jota on historiallisesti kutsuttu Reininmaaksi. Laschetin kotiseutu on katolista kuten ehdokas itsekin, ja siihen kuuluu vahva karnevaaliperinne.

Hänestä on otettu karnevaalikuvia hupailutilanteissa, joihin nykyinen kansleri Merkel ei virkamiesmäisyydessään ryhtyisi.

Päätoimittaja Thelenin mukaan reininmaalainen letkeä ja joviaali tapa olla on pelkästään hyvä asia noin yleensä. Kanslerikilpailussa se näyttää kääntyneen Laschetia vastaan.

– Reinimaalle tyypillinen ilon näyttäminen ja elämäniloisuus voi olla monille Nordrhein-Westfalenin ulkopuolella Saksan itä- ja pohjoisosissa vaikeaa käsittää, Thelen sanoo.

Saksan seuraava liittokansleri on samalla koko Euroopan edustaja suurimmissa kansainvälisen politiikan pöydissä. Angela Merkelin seuraaja on se, jonka pitää pärjätä tapaamisissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin tai Kiinan Xi Jinpingin kanssa.

Sillä on väliä, miltä poliitikko julkisesti näyttää ja miten tämä esiintyy.

Armin Laschet osallistui elokuun 28. päivä tulvauhrien muistomessuun Aachenissa. Hänen johtamassaan osavaltiossa Nordrhein-Westfalenissa suurtulva teki heinäkuun puolivälissä valtaisaa tuhoa. Yli 180 ihmistä kuoli Saksassa. Kuva: Sascha Steinbach / EPA

Muuten Aachenin sattumista synnyinkaupungiksi voi pitää vahvuutena Eurooppa-mieliselle poliitikolle. Kaupunki sijaitsee Saksan länsikolkassa. Hollantiin ja Belgiaan on molempiin muutama kilometri.

Kaupungilla on suuri symbolinen merkitys koko Euroopalle: Frankkien kuningas Kaarle Suuri vaikutti samassa kaupungissa.

Päätoimittajan mukaan poliitikko, joka kasvaa täällä, kasvaa eurooppalaiseksi. Laschet on työskennellyt aiemmin edustajana Euroopan parlamentissa.

– Armin Laschet sanoo itsekin, että Eurooppa on hänen elämäntyönsä, Thelen sanoo.

Armin Laschetin koti sijaitsee yhä Aachenin kaupunginosassa Burtscheidissa, ja hän pyrkii palaamaan iltaisin sinne osavaltiopääkaupungista Düsseldorfista. Hänellä on vaimonsa Susanne Laschetin kanssa kolme jo aikuista lasta.

Susanne Laschet on vain vähän julkisuudessa. Suurempi julkkis on perheen poika Johannes Laschet, joka on Saksassa pienimuotoinen tyylivaikuttaja Instagramissa.

Suosikkiravintola edustaa puolestaan sisustukseltaan vanhaa maailmaa. Lähellä sijaitsee vanhusten palvelutalo, mikä näkyy asiakaskunnassa.

Bitzakis katoaa haastattelun keskellä keittiöön valmistamaan annoksia ja palaa sitten taas juttelemaan. Hänellä on yksi lupaus, jos Armin Laschet onnistuu pitämään kanslerinpaikan CDU:lla.

– Minulla ei ole vielä meistä yhteiskuvaa seinällä, Bitzakis sanoo.

Yhteiskuva otetaan vasta, jos Armin Laschetista tulee liittokansleri.

Kuva saattaa jäädä ripustamatta. Saksan vaalitapa on yhdistelmä enemmistövaalia ja suhteellista järjestelmää. Jos CDU:n kannatus sukeltaa tarpeeksi, edes Laschetin valinta rivikansanedustajaksi ei ole varmaa.