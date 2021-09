Pelitutkija pitää Kiinan tiukkoja videopelirajoituksia mielivaltaisina: Ei auta – vanhemmuudesta saa helppoa vain jättämällä sen väliin

Pelitutkija Mikko Meriläisestä sapluunarajoitukset ja nollatoleranssit eivät auta juuri mihinkään. Meriläisen kuva on heinäkuulta 2018.

Pelitutkija Mikko Meriläisestä sapluunarajoitukset ja nollatoleranssit eivät auta juuri mihinkään. Meriläisen kuva on heinäkuulta 2018. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Tärkeintä on pysyä kärryillä lapsensa elämästä, sanoo pelitutkija Mikko Meriläinen. Usein vanhemmat tuputtavat jälkeläiselleen omaa lapsuuttaan, jota elettiin 30 vuotta sitten.

Kiinan tuoreimmat netti- ja videopelaamisen rajoitukset eivät tulleet yllätyksenä suomalaiselle peliasiantuntijalle Mikko Meriläiselle. Häntä haastateltiin maanantaina Radio Suomen Päivässä.

Tampereen yliopistossa tutkijatohtorina toimivan Meriläisen mielestä sapluunarajoitukset ja nollatoleranssit eivät auta juuri mihinkään.

– En valehtele paljon, jos sanon, että mielivaltaiselta kuulostaa. Oikeasta peliajasta ei ole tutkimusta, pelitutkija sanoo.

Kiina hillitsee tiukoin toimin alaikäisten nettipelaamista, jota valtion tiedotusvälineet kutsuvat oopiumiksi sielulle. Maa rajoittaa alle 18-vuotiaiden pelaamista kolmeen tuntiin viikossa. Peliaikaa on jyvitetty tunti per päivä perjantaista sunnuntaihin. Rajoitus koskee myös älypuhelimia.

Kiinalaismedian mukaan rajoitusten syynä on kasvava huoli peliriippuvuudesta. Meriläinen arvioi, että huolta lienee myös Kiinan länsimaistumisesta.

Kolme tuntia on Meriläisestä todella vähän, kun suomalainen keskivertopelaaja viettää pelien äärellä toistakymmentä tuntia viikossa.

"Pelaaminen poistaa lapsen stressiä"

Tutkija tähdentää, että jos pelaaminen valtaa elämän, taustalla on usein pelaamista suurempi ongelma kuten koulukiusaaminen, yksinäisyys tai lapsen suorituspaineet.

Pelaaminen lievittää stressiä tehokkaasti. Jos huonosti voivalta nuorelta viedään pelaaminen, hän voi vielä huonommin.

– Selkeää merkkiä pelaamisen ongelmallisuudesta ei ole. Aikuisen on syytä havahtua, jos lapsen elämä on epätasapainossa. Sen tietää siitä, että yöunet jäävät vähäisiksi, koulu kärsii ja elämä kaventuu.

– Jos lapsen käytös muuttuu, pitää selvittää, mistä on kyse ja mitä lohtua lapsi hakee peleistä, Meriläinen neuvoo. Perheet ja vaiheet ovat erilaisia, siksi tiukkoihin rajoihin ei Meriläisen mielestä kannata jämähtää.

Pelitutkija patistaa vanhempia perehtymään lapsensa harrastukseen, oli siitä kiinnostunut tai ei, koska nollatoleranssi ei auta oikeisiinkaan päihteisiin.

Asiantuntija on vahvasti sitä mieltä, että vanhemmilla on taipumus tuputtaa jälkeläisilleen omaa lapsuuttaan. Ongelma on siinä, että se aika oli 30 vuotta sitten.

– Vanhemmuudesta ei saa helppoa, paitsi jättämällä sen väliin, Meriläinen summaa.

